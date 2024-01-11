Усе, що слід знати про породу



Як то кажуть, «у котів власників не буває». Хіба що за винятком сіамських котів.

Адже це, безперечно, одна з найдружелюбніших порід, представники якої обожнюють спілкування з людьми та нерідко сильно прив’язуються до однієї людини. Їм також життєво необхідні увага та взаємодія. Насправді деякими рисами характеру сіамські коти радше нагадують собак.

Історію сіамської породи, колись відомої як королівські коти Сіаму, завжди тісно пов’язували з Таїландом, хоча її точне походження оповите таємницею. Але достеменно відомо, що їх привезли на Захід наприкінці XIX століття. Реакція спільноти була неоднозначною, адже таких котів раніше ніколи не бачили, але незабаром вони стали популярними домашніми улюбленцями.

Їх недарма назвали «королівськими» котами Сіаму. Ці граційні тварини з довгастим гнучким тілом і витягнутою шиєю цілком органічно виглядали б і на гробницях фараонів. У них також вишукані лапи, елегантна голівка та неймовірні мигдалеподібні очі насиченого блакитного кольору.

Коротка гладка шерсть підкреслює контури гнучкого тіла з розвиненими м’язами і не становить проблем у догляді. Зустрічається кілька типів забарвлення сіамських котів: від таббі й черепахового до димчастого, сріблястого та палевого.

Сіамські коти дуже розумні та мають яскраву індивідуальність. Їх жваво цікавить усе, що робить власник, за яким вони можуть ходити буквально як тінь. Крім того, вони напрочуд «говіркі» та мають свій унікальний спосіб налагодити контакт, а звуки, які вони видають, значно відрізняються від звичного нявчання.

Сіамські коти — доволі розповсюджений у поп-культурі образ, до якого часто звертаються художники та письменники. До того ж вони нерідко з’являються й на екранах. Наприклад, сіамські коти були персонажами таких фільмів Волта Діснея, як «Леді та Блудько» (1955), «Неймовірна подорож» (1963), «Цей жахливий кіт» (1965) і «Коти-аристократи» (1970). А не так давно за подобою сіамського кота створили й популярного покемона.