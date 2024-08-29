Усе, що варто знати про цю породу



Відомі своєю безмежною енергією, боксери мають дружелюбний і веселий темперамент і ставляться з ентузіазмом майже до всього, що їх оточує. У житті є так багато всього, чим можна захоплюватися, – або принаймні це їхнє виправдання, яким вони користуються.

Але водночас вони дуже ніжні та прив’язуються до своїх власників. Вони також добре знаходять спільну мову з дітьми, якщо їх трохи надресирувати. Боксери зазвичай дуже чуйні та ставляться до оточуючих із повагою. Оскільки вони іноді можуть бути трохи більш галасливими, ніж вони мають намір, краще тримати дуже маленьких дітей подалі – про всяк випадок – але в іншому вони відомі як дуже надійні собака.

Як представники відданої сторожової породи, боксери будуть гавкати безстрашно на все, що вони сприймають як загрозу їхній людській зграї. Навіть якщо вони з більшою вірогідністю лише облизнуть незнайомця. Тим не менш, з них виходять дуже хороші сторожові собаки.

Боксери походять від мисливських собак з Німеччини, де вони допомагали ловити здобич, а пізніше боксери були схрещені з меншою породою з Англії, схожою на мастифа. Назва походить від того, як вони рухають передніми лапами під час гри, буквально як бійці. Це означає, що вони можуть бути схильні до активних стрибків, але дресирування може допомогти.

Щодо зовнішнього вигляду, боксери мають коротку гладку шерсть, морду характерної тупої форми та розумні темно-карі очі. Оскільки їх забарвлення може варіюватися від плямистого тигрового до насиченого червоного і чисто білого, кожен собака має особливий вигляд. Завдяки м’язистій, спортивний статурі рухи боксерів також граціозні й сильні.

Тому важливо знати, що боксерам потрібне фізичне навантаження не менше двох годин на день. Тренування з ранніх літ також допомагає боксерам тримати їхню бадьорість під контролем. Але поки вони спортивні й активні, а також отримують удосталь ніжності від своїх власників, боксери відповідають взаємністю та відданістю. Недарма вони вважаються одними з найдосконаліших домашніх тварин.