Поговорімо про боксерів
Відомі своєю грайливістю та дружелюбністю, боксери сповнені бадьорості. Інколи вони можуть бути занадто рухливими. Боксери мають багато енергії та неабияку життєлюбність. З раннім дресируванням боксери також стають вірними та відданими товаришами і мають глибоку прихильність до сімей, в яких живуть. Справді глибоку. Насправді нічого не робить їх щасливішими, ніж бути поруч з вами – вони навіть можуть заснути на колінах, якщо ви їм дозволите.
Офіційна назва: Німецький боксер
Інші назви: Боксер, американський боксер
Походження: Німеччина
Схильність до слиновиділення3 out of 5
Потреба в грумінгу1 out of 5
Інтенсивність линяння4 out of 5
Схильність до гавкання3 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*4 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами3 out of 5
Здатність переносити спеку1 out of 5
Здатність переносити холод2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі3 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|58.5 - 63.5 cm
|54.5 - 59.5 cm
|Вага
|Вага
|30 - 31 kg
|25 - 26 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|від 2 до 15 місяців
|від 15 місяців до 5 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 5 до 8 років
|Від 8 до 18 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Знайомство з німецьким боксером
Усе, що варто знати про цю породу
Відомі своєю безмежною енергією, боксери мають дружелюбний і веселий темперамент і ставляться з ентузіазмом майже до всього, що їх оточує. У житті є так багато всього, чим можна захоплюватися, – або принаймні це їхнє виправдання, яким вони користуються.
Але водночас вони дуже ніжні та прив’язуються до своїх власників. Вони також добре знаходять спільну мову з дітьми, якщо їх трохи надресирувати. Боксери зазвичай дуже чуйні та ставляться до оточуючих із повагою. Оскільки вони іноді можуть бути трохи більш галасливими, ніж вони мають намір, краще тримати дуже маленьких дітей подалі – про всяк випадок – але в іншому вони відомі як дуже надійні собака.
Як представники відданої сторожової породи, боксери будуть гавкати безстрашно на все, що вони сприймають як загрозу їхній людській зграї. Навіть якщо вони з більшою вірогідністю лише облизнуть незнайомця. Тим не менш, з них виходять дуже хороші сторожові собаки.
Боксери походять від мисливських собак з Німеччини, де вони допомагали ловити здобич, а пізніше боксери були схрещені з меншою породою з Англії, схожою на мастифа. Назва походить від того, як вони рухають передніми лапами під час гри, буквально як бійці. Це означає, що вони можуть бути схильні до активних стрибків, але дресирування може допомогти.
Щодо зовнішнього вигляду, боксери мають коротку гладку шерсть, морду характерної тупої форми та розумні темно-карі очі. Оскільки їх забарвлення може варіюватися від плямистого тигрового до насиченого червоного і чисто білого, кожен собака має особливий вигляд. Завдяки м’язистій, спортивний статурі рухи боксерів також граціозні й сильні.
Тому важливо знати, що боксерам потрібне фізичне навантаження не менше двох годин на день. Тренування з ранніх літ також допомагає боксерам тримати їхню бадьорість під контролем. Але поки вони спортивні й активні, а також отримують удосталь ніжності від своїх власників, боксери відповідають взаємністю та відданістю. Недарма вони вважаються одними з найдосконаліших домашніх тварин.
2 факти про німецьких боксерів
1. Собака — Пітер Пен
Один із багатьох цікавих фактів про німецького боксера полягає в тому, що вони мають один із найдовших періодів росту цуценят серед усіх порід. Хоча вони вважаються дорослими приблизно з 15 місяців, їм потрібно близько трьох років, щоб досягти повної зрілості. Тож, мабуть, не дивно, що вони зберігають свій юнацький ентузіазм упродовж усього життя.
2. Два в своєму роді
Не всім відомо, що насправді є два різновиди собак породи німецький боксер. Так само як і стандарт породи німецький боксер, існує американський варіант, який має дещо інші фізичні характеристики. Наприклад, тіло американського німецького боксера менш об'ємне, з більш жорсткими лініями, а шия більш вигнута. Також морда та вуха у американського боксера трохи довші.
Історична довідка про породу
Важко повірити, що боксери, яких ми знаємо й які нам подобаються сьогодні, походять від лютих мисливських собак. І все ж, якщо ми заглибимося в їхню історію, то знайдемо саме цю інформацію.
Якщо дослідити їхнє походження, вони походять від зрілих бійцівських собак Тибету, а сьогодні німецькі боксери відомі як собаки родом із Західної Європи. Щоб розібратися в історії, нам потрібно відвідати Німеччину 1800-х років, де ми зустріли собаку Bullenbeisser («кусачий бик»). Використовувані німецькою аристократією для полювання за здобиччю, ці витривалі тварини боролися з усіма, від оленів і кабанів до ведмедів.
Пізніше, коли часи змінилися, а маєтки розпалися, традиційне полювання вийшло з ладу. Насправді, деякий час доля Bullenbeisser була трохи невизначеною. Але потім все змінилося, коли їх схрестили з меншою породою, схожою на мастифа, з Британії – і до кінця 1800-х років у нас з’явився перший сучасний німецький боксер.
У 1904 році порода була зареєстрована в Американському клубі собаківництва. Там вони стали одними з найпопулярніших собак у країні – і донині часто з’являються в списках «10 найкращих порід».
Тим часом у Німеччині боксери були однією з перших порід, яка використовувалася поліцією, і боксери також були зараховані до військових під час Першої та Другої світових воєн. Сьогодні, незважаючи на суворе походження, німецький боксер вважається однією з найдружелюбніших порід.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики німецьких боксерів
1.Тіло
2.Голова
3.Шерсть
4.Алюр
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Кілька цікавих фактів про німецького боксера, що охоплюють і особливі характеристики породи, і загальний огляд стану здоров’я
Проблема з диханням може стати серйозною.
Оскільки боксери належать до сімейства брахіцефальних порід, що означає, що вони мають широку форму черепа, плоску морду та короткий ніс, вони можуть бути схильні до кількох потенційних проблем зі здоров’ям. Зокрема, іноді в боксерів виникають проблеми з диханням, якщо вони надто збуджені (що є звичним явищем для боксерів, погодьтеся) або перегрілись у жарку погоду. У важких випадках це може призвести до втрати свідомості. Найкраща порада – вибрати відповідального фахівця з розведення тварин, який буде намагатися якнайкраще слідкувати за здоров’ям німецького боксера. Крім того, стежте за їхньою вагою, оскільки зайві кілограми можуть ускладнити проблему. Якщо потрібно, зверніться за порадою до вашого ветеринара, який зможе запропонувати додаткові поради.
Регулярно перевіряйте боксерів на наявність грудочок або опуклостей.
Іншою потенційною проблемою зі здоров’ям боксерів є те, що вони можуть бути схильні до раку. Насправді, це найпоширеніша серйозна проблема зі здоров’ям, з якою вони можуть зіткнутися у своєму житті. Але гарною новиною є те, що раннє виявлення може зупинити злоякісні процеси. Тому слідкуйте за будь-якими змінами в житті вашого німецького боксера, наприклад за змінами в диханні (ознака раку легенів) або кульганням (симптом раку кісток). Також поговоріть зі своїм ветеринаром про регулярні огляди вашого собаки. Крім того, білі боксери можуть бути схильними до раку шкіри (як і представники породи інших кольорів з білими плямами), тому вживайте заходів, щоб зменшити час перебування на сонці.
Вони також можуть бути схильні до серцевих захворювань серед собак.
Відома під назвою «кардіоміопатія німецьких боксерів», оскільки вона більш поширена серед німецьких боксерів, ця генетична хвороба проявляється в захворюванні шлуночків.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Вибираючи їжу для боксера, потрібно враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Їжа забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. Для регулярного сечовипускання тварині потрібен постійний доступ до чистої та свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Потреба в енергії залежить і від кліматичних умов. Собака, який живе надворі взимку, потребує більше енергії. Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят німецького боксера в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. До 15 місяців імунна система цуценят породи боксер розвивається поступово. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном Е, допоможе природному захисту в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих боксерів: вона ще незріла, тому тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватися організмом. Пребіотики, наприклад фрукто-олігосахариди, підтримують здорове травлення, збалансовують мікрофлору кишківника, що в свою чергу покращує якість випорожнень.
Важливо обрати крокети відповідного розміру, форми та текстури, щоб собаці було зручніше захоплювати та їсти їх. Цей етап росту передбачає помірні енергетичні потреби. У цуценят великих порід, як-от у лабрадор-ретривера, період росту доволі тривалий та інтенсивний, тому вони особливо схильні до проблем з опорно-руховим апаратом і суглобами, зокрема дефекти кінцівок, деформація кісток і ураження суглобів. Перша фаза росту здебільшого пов’язана з розвитком кісток, хоча м’язи також починають рости. Обмеження енергетичної цінності корму для цуценят лабрадор-ретривера та годування відповідно до рекомендованих добових порцій допомагає контролювати швидкість росту та мінімізувати ризик набору зайвої ваги. Кастрація – одна з причин надмірної ваги собак.
Боксери – брахіцефали, що слід враховувати, вибираючи розмір, форму й текстуру крокет, вона має легко захоплюватися, а також стимулювати розгризання. Цей етап росту передбачає помірні енергетичні потреби. Цуценята великих порід, наприклад німецького боксера, чий період росту тривалий та інтенсивний, особливо схильні до проблем зі скелетом і суглобами (зокрема до дефектів кінцівок, деформацій кісток та уражень суглобів). Перша фаза росту здебільшого пов’язана з розвитком кісток, хоча м’язи також починають рости. Це означає, що цуценя, яке їсть забагато, тобто отримує забагато енергії, набере занадто багато ваги й зростатиме занадто швидко. Ця додаткова вага на скелеті підвищує ризик деформації кісток і проблем із суглобами або дисплазії. Обмеження енергетичної цінності корму для цуценят німецького боксера та годування відповідно до рекомендованих добових норм допоможе контролювати швидкість росту й мінімізувати ці ризики. Контроль за вмістом білка та L-карнітину сприятимуть розвитку м’язів. У кормі, спеціально створеному для забезпечення росту, концентрація інших поживних речовин повинна бути вищою за норму. Проте вміст кальцію треба збільшувати обережно, адже цуценята великих порід дуже чутливі до його надмірного споживання. Важливо розуміти, що додавання будь-яких інгредієнтів до повноцінного корму, розробленого для годування в періоду росту, в кращому випадку зайве, а в гіршому – небезпечне для тварини, особливо якщо не прописане ветеринарним лікарем. До 6 місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих боксерів:
Підтримка ідеальної ваги тіла та м’язової маси за допомогою адаптованого вмісту білка та L-карнітину, який сприяє спалюванню жиру
Підтримання нормальної роботи серця завдяки правильно підібраному вмісту мінералів, ЕПК-ДГК, таурину, L-карнітину та антиоксидантів
Допомагає підтримувати здоров’я кісток і суглобів собаки за допомогою глюкозаміну, хондроїтину та антиоксидантів
Сприяння оптимальній засвоюваності завдяки високоякісним білкам і збалансованій кількості дієтичної клітковини
Збереження здоров’я та та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК-ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи В.
У віці 5 років в боксерів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе життєву силу собаки, а певні поживні речовини, такі як хондроїтин і глюкозамін, допоможуть підтримати здоров’я кісток і суглобів. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для літніх боксерів має відповідати таким характеристикам:
Вищий вміст вітамінів С і Е. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. Крім того, у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору функція
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання хорошого стану шкіри й шерсті.
Більше поліненасичених жирних кислот, як-от олія бораго й риб’ячий жир, для підтримки здорової шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
Із віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму й твердість крокет відповідно до типу їхніх щелеп.
Ніколи не годуйте боксерів людською їжею або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) й суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Догляд за німецьким боксером
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
З їхньою, здавалося б, безмежною енергією, боксерам потрібно щонайменше дві години фізичної активності на день. Так, дві. Цей час можна розподілити між звичайними прогулянками, іграми в саду або бігом у парку. Насправді, вони є ідеальною породою для тих, хто шукає партнера для бігу. У будь-якому випадку щоденні прогулянки краще, ніж тривала пробіжка у вихідні. Крім того, з їхньою грайливістю, боксери насолоджуються іграми в саду. Варто мати на увазі, що боксерам не дуже добре у спекотну погоду. Як брахіцефальна порода, вони іноді можуть мати проблеми з диханням. І не забудьте почекати принаймні годину після годування, щоб зайнятися фізичною активністю.
Однією з переваг цієї породи є коротка гладка шерсть, тому німецькі боксери не мають необхідності в частому грумінгу. Однак, оскільки вони, як правило, линяють цілий рік, а їхня коротка та колюча шерсть прилипає до килимів й оббивки, щоденний грумінг або проходження рукавичкою зменшить необхідність у використанні пилососа. Купання їм знадобиться лише час від часу, хоча будьте готові до слиновиділення. Як і у випадку більшості порід, боксерам слід регулярно чистити зуби, по можливості щодня, і час від часу робити професійне чищення зубів. Також потрібно обрізати кігті за потреби та щотижня перевіряти вуха, якщо ваш улюбленець вам це дозволяє. Крім того, вони мають бути готові до цього.
Раннє дресирування допомагає впоратися із занадто рухливим норовом і схильністю до стрибків німецьких боксерів. Заняття з іншими цуценятами є корисною частиною процесу соціалізації та підвищення толерантності до інших собак, особливо для самців боксерів, які, зокрема, люблять показувати іншим собакам, хто серед них головний. Розумні та прагнучі догодити (не дивлячись ні на що!), німецькі боксери швидко навчаються та добре реагують на ласкаве ставлення до себе. Їм також необхідна розумова діяльність, оскільки нудьга може призвести до розвитку поганих звичок, наприклад жування. З огляду на це, вони погано справляються з самотністю. Боксери також вміють чудово заспокоювати.
Усе про німецьких боксерів
Незважаючи на їхній спадок від бойових і мисливських собак, боксери ласкаві, дружелюбні, з лагідним норовом. Вони можуть бути дуже гарними сторожами для своїх власників, але їхнє гавкання дійсно страшніше, ніж їхній «укус». Насправді, німецькі боксери дуже рідко когось кусають.
Хоча вони мають репутацію грайливих собак, боксери насправді дуже розумні та потребують мозкової активності. Вони також люблять людське товариство та розквітають під світлом уваги. Чим більше часу та енергії ви вкладете в них, тим більше взаємності ви від них отримаєте.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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