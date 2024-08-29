Усе, що слід знати про породу



Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі відомий своїм лагідним характером, він полюбляє вихляти своїм довгим хвостиком. Як одна з найменших порід серед спанієлів, вони добре пристосовуються до більшості домашніх умов і швидко уживаються в родині. Після дресирування кавалер-кінг-чарльз-спанієлі зазвичай чудово ладнають з дітьми та іншими тваринами.

Щоб з’ясувати походження породи, доведеться дослідити історію XVI ст., коли той-спанієлі вперше з’явилися в Європі. Ймовірно, що їх завезли зі Східної Азії. Пізніше, у XVII ст., ці мініатюрні собаки стали улюбленцями короля Карла I та його сина Карла II, звідки й походить назва (власник собак довго не думав, перейменовуючи породу). Однак окремою породою кавалер-кінг-чарльз-спанієль став лише в 1920-х роках.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль наразі один із найпопулярніших видів спанієлів, він набув ще більшої популярності після виходу на екрани відомого серіалу «Секс і місто». Шанувальники серіалу пам’ятають, що в героїні на ім'я Шарлотта була собака кавалер-кінг-чарльз-спанієль, яку звали Принцеса Дендірідж Брендівайн.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль, яким захоплюються за його м’яку шовковисту шерсть, представлений в чотирьох забарвленнях: бленгейм (рудо-біле), триколірне (чорно-біле з каштановим), рубінове та чорно-коричневе. Але спільними для них усіх є шовковиста шерсть, довгі звислі вуха та великі, виразні карі очі.

Крім того, ці маленькі собачки досить легко адаптуються: вони будуть раді як згорнутись калачиком на дивані біля своїх власників, так і піти на прогулянку. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль може прожити до 20 років, тож він стане відмінним компаньйоном для кожного.