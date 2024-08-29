Поговорімо про кавалер-кінг-чарльз-спанієлів
Хоча за розміром вони й невеликі, ці відважні маленькі собаки здатні дивувати значно більше, ніж ви думаєте. Безстрашні кавалер-кінг-чарльз-спанієлі цікавляться всім, що їх оточує, і, до речі, вони дуже спортивні (як усі спанієлі). Водночас вони дуже ніжні та прив’язуються до своїх власників. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль, відомий своєю шовковистою шерстю, має довгі вухами та виразні очи і, безсумнівно, є однією з найулюбленіших порід.
Офіційна назва: Кавалер-кінг-чарльз-спанієль
Інші назви: Каві, англійський той-спанієль
Походження: Велика Британія
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу2 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Схильність до гавкання2 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*1 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами5 out of 5
Здатність переносити спеку2 out of 5
Здатність переносити холод2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі3 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*5 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|30.5 - 33 cm
|30.5 - 33 cm
|Вага
|Вага
|5.4 - 8 kg
|5.4 - 8 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 до 20 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Індивідуальне харчування для собаки породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль
Знайомтеся: кавалер-кінг-чарльз-спанієль
Усе, що слід знати про породу
Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі відомий своїм лагідним характером, він полюбляє вихляти своїм довгим хвостиком. Як одна з найменших порід серед спанієлів, вони добре пристосовуються до більшості домашніх умов і швидко уживаються в родині. Після дресирування кавалер-кінг-чарльз-спанієлі зазвичай чудово ладнають з дітьми та іншими тваринами.
Щоб з’ясувати походження породи, доведеться дослідити історію XVI ст., коли той-спанієлі вперше з’явилися в Європі. Ймовірно, що їх завезли зі Східної Азії. Пізніше, у XVII ст., ці мініатюрні собаки стали улюбленцями короля Карла I та його сина Карла II, звідки й походить назва (власник собак довго не думав, перейменовуючи породу). Однак окремою породою кавалер-кінг-чарльз-спанієль став лише в 1920-х роках.
Кавалер-кінг-чарльз-спанієль наразі один із найпопулярніших видів спанієлів, він набув ще більшої популярності після виходу на екрани відомого серіалу «Секс і місто». Шанувальники серіалу пам’ятають, що в героїні на ім'я Шарлотта була собака кавалер-кінг-чарльз-спанієль, яку звали Принцеса Дендірідж Брендівайн.
Кавалер-кінг-чарльз-спанієль, яким захоплюються за його м’яку шовковисту шерсть, представлений в чотирьох забарвленнях: бленгейм (рудо-біле), триколірне (чорно-біле з каштановим), рубінове та чорно-коричневе. Але спільними для них усіх є шовковиста шерсть, довгі звислі вуха та великі, виразні карі очі.
Крім того, ці маленькі собачки досить легко адаптуються: вони будуть раді як згорнутись калачиком на дивані біля своїх власників, так і піти на прогулянку. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль може прожити до 20 років, тож він стане відмінним компаньйоном для кожного.
2 факти про кавалер-кінг-чарльз-спанієлів
1. Цілком королівська історія
Королівське коріння кавалер-кінг-чарльз-спанієля пам’ятають протягом століть. Так само як і частина назви «кінг-чарльз», «кавалер» походить від тогочасного терміна, який стосувався роялістів – прихильників Карла I під час громадянської війни в Англії.
2. Портрет у рамці
Ще однією відомою шанувальницею кавалер-кінг-
чарльз-спанієля була гламурна голлівудська зірка Лорен Беколл. Подейкують,
що актриса настільки обожнювала свого кавалер-кінг-чарльз-спанієля, що
в неї вдома висів портрет її улюбленця.
Історична довідка про породу
Говорячи про походження породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль, слід звернути увагу на її назву. У XVII ст. король Карл I та його син Карл II стали настільки великими шанувальниками той-спанієлів, що цих собак було названо на їх честь «кінг-чарльз-спанієлями». Як відомо, Семюель Пепіс у своєму щоденнику писав, що Карл II, здається, більше цікавився своїми спанієлями, ніж справами в країні.
Порода кінг-чарльз залишалася популярною і на початку XIX ст. – родина Мальборо в палаці Бленгейм вивела власну рудо-білу лінію. Але потім, за вікторіанської епохи, любителі собак почали схрещувати їх зі схожими азійськими породами. Це призвело до утворення більш куполоподібної форми черепа та більш пласкої морди.
Собаки оригінальної породи той-спанієль були зображені на багатьох портретах старовинних родів того часу, тож в 1920-х роках багатий американець на ім’я Розуелл Елдрідж кинув виклик. Він пообіцяв грошовий приз тому із британських заводчиків, хто зможе відродити спанієлів «старих часів». Не дивно, що це дало бажаний ефект, а цей «новий» тип той-спанієлів отримав назву кавалер-кінг-чарльз-спанієль.
Британський кінологічний клуб офіційно визнав цю породу в 1945 році, а в Америці вона була визнана лише в 1996 році. На сьогодні кавалер-кінг-чарльз-спанієль є улюбленою породою по обидві сторони океану.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики кавалер-кінг-чарльз-спанієлів
1.Шерсть
2.Забарвлення
3.Голова
4.Морда
5.Тіло
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих характеристик породи до загального огляду стану здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого кавалер-кінг-чарльз-спанієля
Це порода, яка може мати респіраторні проблеми.
За умови правильного догляду кавалер-кінг-чарльз-спанієль може залишатися здоровим і в зрілому віці, але слід пам’ятати, що ця порода належить до брахіцефального типу. Це означає, що через форму черепа вони мають пласку морду та короткий ніс. Такі анатомічні особливості можуть спричинити певні проблеми зі здоров’ям. Наприклад, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі іноді можуть мати проблеми з диханням. Саме під час вибору брахіцефальних порід ми радимо вибирати тварин, фізичні характеристики яких не є надмірно перебільшеними, купуйте їх у відповідального фахівця з розведення та за необхідності зверніться за порадою до ветеринарного лікаря.
Стежте за появою будь-яких проблем із очима
Інша річ, яку слід знати про кавалер-кінг-чарльз-спанієля, полягає в тому, що в них можуть виникати проблеми із зором. За деякими оцінками, вони вдвічі частіше за інші породи потребують лікування захворювань очей. Деякі з них є спадковими, наприклад аномально маленьке око; інші – вродженими, як-от сухий кератокон’юнктивіт (недостатнє вироблення сльози); а потім є набуті, наприклад катаракта (через старіння або цукровий діабет). Але панікувати не варто, оскільки багато захворювань можна успішно лікувати. У будь-якому разі, виявлення хвороби на ранніх стадіях є вирішальним, тому відстежуйте будь-які зміни у здоров’ї вашого улюбленця та регулярно відвідуйте ветеринарного лікаря.
Подібно до багатьох собак маленьких порід, вони можуть бути схильні до проблем із зубами.
Зокрема, поширеною проблемою серед кавалер-кінг-чарльз-спанієлів є гінгівіт. Запалення ясен, викликане зубним нальотом, також може призвести до рецесії ясен і захворювання пародонту. Останнє виникає, коли мінерали (кальцій) у слині відкладаються на наліт і утворюють зубний камінь. Це, у свою чергу, призводить до розмноження бактерій та ще більшого запалення. І лише згадаємо про неприємний запах із рота… Щоденне чищення зубів є найкращим способом видалення нальоту, тому робіть це регулярно. Систематичні огляди у стоматолога також допоможуть підтримувати здоров’я ротової порожнини. Зрештою, правильний раціон теж має важливе значення. Наприклад, спеціальні крокети для підтримання здоров’я зубів сприятимуть механічному очищенню, а хелатори кальцію запобігатимуть утворенню зубного каменю.
Здоровий раціон, здоровіший собака
Під час вибору корму для кавалер-кінг-чарльз-спанієля слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини.
Для здоров’я сечовивідних шляхів у собаки завжди має бути доступ до свіжої та чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят кавалер-кінг-чарльз-спанієля в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. До 10 місяців імунна система цуценят кавалер-кінг-чарльз-спанієлів формується поступово. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Процес травлення також дещо відрізняється від дорослих собак породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль: травна система ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватися організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати під час вибору розміру, форми й щільності крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). А хелатори кальцію в складі корму допоможуть зменшити утворення зубного каменю. Для підтримання нормальної роботи серця необхідно, щоб корм містив правильно дібраний вміст мінералів, ЕПК-ДГК, таурин, L-карнітин та антиоксиданти. Крім того, під час періоду інтенсивного росту потрібно багато енергії, а тому корм має бути висококалорійним (що виражається в кількості кілокалорій на 100 г). Концентрація інших поживних речовин у спеціальному кормі для періоду росту також має бути дещо вищою, ніж у звичайних кормах. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих кавалер-кінг-чарльз-спанієлів.
Підтримання нормальної роботи серця завдяки правильно дібраному вмісту мінералів, ЕПК-ДГК, таурину, L-карнітину та антиоксидантів.
Підтримання оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів.
Збереження здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК та ДГК) і олії огірочника.
У дорослому віці собаки цієї невеликої породи схильні до захворювань ротової порожнини та зубів, точніше, накопичення зубного нальоту та зубного каменю. Зубам і щелепам кавалер-кінг-чарльз-спанієля потрібен сильний захист. Спеціальна форма й текстура крокет, призначених для жування, допомагає уповільнити утворення зубного нальоту, а формула, що містить хелатори кальцію, зменшує утворення зубного каменю, щоденно підтримуючи гігієну ротової порожнини. Відомо, що маленькі собаки перебірливі, якщо йдеться про їжу. Ексклюзивна формула й ароматизатори, а також розмір і спеціальна текстура крокет стимулюють їхній апетит. Маленькі собаки можуть бути схильні до утворення сечових каменів; тому рекомендовано дотримуватися раціону, що сприяє здоров’ю сечовивідної системи, щоб запобігти формуванню сечових каменів.
Харчування, що містить легко засвоювані білки, відповідний вміст клітковини й високоякісні вуглеводи, допоможе зменшити розмір і послабити запах фекалій, що актуально для кавалер-кінг-чарльз-спанієлів, яких утримують у приміщеннях. Оскільки проживання в закритому приміщенні часто означає менше фізичних навантажень, оптимальну вагу допоможе підтримувати вміст калорій, що відповідає зниженим потребам в енергії, і раціон, який містить L-карнітин, що сприяє метаболізму жирів. Ніколи не годуйте собак їжею, якою харчуються люди, або жирними смаколиками. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, зазначених на упаковці корму, щоб запобігти появі зайвої ваги.
Після 8 років у кавалер-кінг-чарльз-спанієлів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати їхні життєві сили, а належний вміст фосфору сприятиме здоров’ю сечовивідної системи. Із віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих кавалер-кінг-чарльз-спанієлів має відповідати наведеним далі характеристикам.
Вищий вміст вітамінів С і Е. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Підтримання нормальної роботи серця завдяки правильно дібраному вмісту мінералів, ЕПК-ДГК, таурину, L-карнітину та антиоксидантів.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання хорошого стану шкіри й шерсті.
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримання краси шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може уповільнюватися.
Із віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб тварини могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму і текстуру крокет відповідно до будови їхніх щелеп. Адаптована форма крокет допомагає зменшити швидкість споживання їжі та підтримувати вагу вашого улюбленця в нормі.
Догляд за кавалер-кінг-чарльз-спанієлем
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Хоча їх розводять як кімнатних собак, ця порода походить від спортивних спанієлів. Оскільки в їхніх жилах тече кров енергійних пращурів, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі потребують достатнього фізичного навантаження – у цілому години на день буде досить. Вони залюбки ходитимуть зі своїми власниками на тривалі прогулянки, вам сподобається з ними гратися, займатися дресируванням і не забувайте давати їм можливість понишпорити в парку. Через те що кавалер-кінг-чарльз-спанієлі з віком схильні набирати зайву вагу, для них особливо важливо мати щоденне фізичне навантаження, яке також підтримуватиме їхню розумову активність.
Блискуча шерсть кавалер-кінг-чарльз-спанієля насправді досить оманлива – у хорошому сенсі! Шовковиста, гладенька й помірно довга. Часто вважають, що вона потребує ретельного догляду. Проте кавалер-кінг-чарльз-спанієлю буде достатньо щотижневого вичісування та купання час від часу. Достатньо стежити, щоб шерсть не заплутувалася, і будьте готові, що в період сезонної линьки собаку потрібно буде вичісувати частіше. За потреби обрізайте кігті кавалер-кінг-чарльз-спанієля, а також щотижня перевіряйте його довгі вуха на наявність будь-яких ознак інфекції. Оскільки вони схильні до проблем із зубами, їх потрібно чистити регулярно, також рекомендовано регулярні огляди.
Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі мають не лише спокійний темперамент, вони від природи розумні та швидко навчаються. Це робить процес дресирування легким як для собаки, так і для власника. Прагнучи догодити, вони добре реагують на похвалу та, звісно ж, на ласощі. Якщо ви підете цим шляхом, найкраще заохочувати їх крокетами зі щоденної порції корму, а не шкідливими перекусами. Після дресирування в ранньому віці кавалер-кінг-чарльз-спанієлі зазвичай досягають хороших результатів у таких видах спорту як обідієнс, ралі та аджиліті. Завдяки ласкавому та ніжному характеру і відсутності суттєвих проблем із поведінкою з них виходять відмінні собаки-терапевти.
Усе про кавалер-кінг-чарльз-спанієлів
Хоча в них багато спільного, кінг-чарльз-спанієль і кавалер-кінг-чарльз-спанієль – це дві окремі породи. Є два моменти, за яким ви зможете їх відрізнити. По-перше, кінг-чарльз-спанієль трохи менший за кавалер-кінг-чарльз-спанієля, а по-друге, в нього помітно коротша морда та інша форма голови.
Завдяки спокійному характеру кавалер-кінг-чарльз-спанієлі дуже слухняні та взагалі не з тих, хто здіймає галас. Проте є один виняток. Оскільки кавалер-кінг-чарльз-спанієлі сильно прив’язуються до своїх власників, вони погано почуваються наодинці та схильні до тривожності під час розлуки. У такому разі вони наполегливо гавкатимуть, доки знову не зійдуться зі своїм «ватажком зграї».
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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