Усе, що слід знати про породу



Хай елегантна шерсть не вводить вас в оману: англійський кокер-спанієль такий же міцний, як і привабливий, він добре почувається на природі, оскільки його виведено як мисливського собаку. Завжди віддані супутники, вони прагнуть довгої прогулянки або навіть походу, незалежно від погоди. Що ж для них є найбільшою принадою, окрім можливості погасати на природі? Ви. Чи то на дворі, чи то біля затишного вогнища – вони завжди раді бути поряд зі своїми людьми. Вони віддані від природи.

Доброзичливий і водночас вимогливий підхід під час дресирування з раннього віку допоможе виховати надійного собаку. Вони бувають собі на умі, а їхній інстинкт полювання іноді призводить до того, що вони вагаються підійти, коли їх кличуть. Як і в будь-якої породи для полювання, гавкання англійського кокер-спанієля може бути проблемою, але й тут дресирування може зарадити.

Англійський кокер-спанієль зарекомендував себе вправним собакою під час полювання на птахів, і тому також відомий як підрушничний собака. Вони найменші серед собак спортивної групи, але їхній інстинктивний потяг знаходити та приносити може призвести до того, що вони братимуть речі вдома та переноситимуть їх до іншого місця. Якщо ваш собака виглядає неспокійним, спробуйте гру «принеси палицю». Урівноваженість є відмінною рисою цієї породи, а їхні витривалі тіла будуть плавно рухатися полем або двором без зайвих зусиль.