Поговорімо про англійського кокер-спанієля
Постійно отримуючи високий рейтинг серед найпопулярніших собак, англійський кокер-спанієль є улюбленою породою, особливо у своїй рідній країні – Англії. Близький родич американського кокер-спанієля, але розділений із ним океаном, англійський спанієль характеризується довшою головою і мордою та трохи більшим тулубом. Це тільки здається, що їхні вуха чіпляють підлогу. Спокійний і досить слухняний, англійський кокер-спанієль довгий час посідає визначне місце в пантеоні домашніх улюбленців.
Офіційна назва: Англійський кокер-спанієль
Інші назви: Кокер-спанієль, англійський кокер, кокер
Походження: Іспанія
Схильність до слиновиділення2 out of 5
Потреба в грумінгу5 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Схильність до гавкання3 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*5 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами4 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод3 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*2 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|39 - 41 cm
|38 - 39 cm
|Вага
|Вага
|13 - 14.5 kg
|13 - 14.5 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|2–12 місяців
|1–7 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|7–10 років
|Старше 10 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Знайомтеся: англійський кокер-спанієль
Усе, що слід знати про породу
Хай елегантна шерсть не вводить вас в оману: англійський кокер-спанієль такий же міцний, як і привабливий, він добре почувається на природі, оскільки його виведено як мисливського собаку. Завжди віддані супутники, вони прагнуть довгої прогулянки або навіть походу, незалежно від погоди. Що ж для них є найбільшою принадою, окрім можливості погасати на природі? Ви. Чи то на дворі, чи то біля затишного вогнища – вони завжди раді бути поряд зі своїми людьми. Вони віддані від природи.
Доброзичливий і водночас вимогливий підхід під час дресирування з раннього віку допоможе виховати надійного собаку. Вони бувають собі на умі, а їхній інстинкт полювання іноді призводить до того, що вони вагаються підійти, коли їх кличуть. Як і в будь-якої породи для полювання, гавкання англійського кокер-спанієля може бути проблемою, але й тут дресирування може зарадити.
Англійський кокер-спанієль зарекомендував себе вправним собакою під час полювання на птахів, і тому також відомий як підрушничний собака. Вони найменші серед собак спортивної групи, але їхній інстинктивний потяг знаходити та приносити може призвести до того, що вони братимуть речі вдома та переноситимуть їх до іншого місця. Якщо ваш собака виглядає неспокійним, спробуйте гру «принеси палицю». Урівноваженість є відмінною рисою цієї породи, а їхні витривалі тіла будуть плавно рухатися полем або двором без зайвих зусиль.
2 факти про англійського кокер-спанієля
1. Ці шовковисті вуха схильні до інфекцій
Як і для багатьох порід із довгими вухами, необхідно дбати, щоб вушні канали бути вільними та чистими. Очищайте їх удома й час від часу відвідуйте ветеринарного лікаря для ретельного обстеження, щоб ваш англійський кокер-спанієль був добре доглянутим.
2. Звідки походить назва
Англійський
кокер-спанієль отримав свою назву від вальдшнепа (англійською «woodcock»),
якого він, як відомо, вправно ловить.
Історична довідка про породу
Англійський кокер-спанієль бере свій початок за часів полювання. Цю породу, виведену для полювання на птахів, широко використовували по всій Англії та Європі для пошуку невеликих пернатих, зокрема вальдшнепа, від якого й походить її назва. Англійські кокер-спанієлі вважаються найдавнішими службовими собаками.
Порода бере свій початок з Іспанії, а слово «спанієль» насправді означає «іспанський собака». Англійські кокер-спанієлі протягом століть здобули величезну популярність у всій Європі завдяки своїй кмітливості під час полювання на птахів ще до винаходу гвинтівки. Залежно від середовища, до якого вони найкраще пристосовані для полювання, спанієлів поділяють на водяних і сухопутних, при цьому англійські спанієлі найменші серед останніх. Популярність собак продовжувала зростати в Англії в XIX ст., коли повним ходом проводили виставки й почали встановлювати стандарти порід. І за темпераментом, і за характером англійський кокер-спанієль незабаром виділився з групи різноманітних спанієлів.
Потім, на початку XX ст., ця порода відокремилася від свого американського родича, а в 1946 році Американський кінологічний клуб офіційно визнав обидві породи. Англійський кокер-спанієль відрізняється довшими головою та носом і коротшою шерстю.
Надзвичайній популярності породи посприяв мультфільм «Леді та Блудько» студії Волта Діснея, який вийшов у 1955 році. Головний персонаж мультфільму Леді зображена саме як собака породи кокер-спанієль.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики англійських кокер-спанієлів
1.Вуха
2.Голова
3.Тіло
4.Хвіст
5.Шерсть
Ознаки, на які варто звернути увагу
Від особливих рис породи до загального огляду здоров’я – ось кілька цікавих фактів про вашого англійського кокер-спанієля
Приборкання незалежного характеру
Англійський кокер-спанієль, якого часто описують як веселого, має безліч чудових рис. Його вольовий характер є однією з них. Доки щось не приверне його увагу й він не побіжить у протилежному напрямку. Раннє дресирування цуценяти допоможе навчити, хто є хазяїном, а хто ні.
Іноді важко піддається домашньому дресируванню
Оскільки англійський кокер-спанієль впертий і схильний до полювання, можуть виникнути проблеми, коли справа доходить до дресирування. Для стимулювання хорошої та відваджування поганої поведінки може стати у пригоді клітка.
Під його добродушною зовнішністю ховається тіло чемпіона
Ця порода настільки ж домашня, наскільки й спортивна. Тому фізичне навантаження для англійських кокер-спанієлів є важливим. Вони полюбляють прогулянки на природі та постійно щось винюхуватимуть, граючись у дворі.
Здоровий раціон, запорука здоров’я собаки.
Під час вибору корму для англійського кокер-спанієля слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини.
У собаки завжди має бути доступ до чистої свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Споживання калорій завжди потрібно адаптувати до кліматичних умов. Собака, який живе надворі взимку, потребує більше енергії.
Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят англійського кокер-спанієля в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. До 12 місяців імунна система цуценят англійського кокер-спанієля формується поступово. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном E, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхні процеси травлення також дещо відрізняються від дорослих собак англійського кокер-спанієля: травна система ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати під час вибору розміру, форми й щільності крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Для підтримання здоров’я шкіри й шерсті англійських кокер-спанієлів потрібні ключові поживні речовини, як-от жирні кислоти омега-3 (ЕПК та ДГК), вітамін A та олія огірочника. Ця коротка фаза росту також пов’язана з високими енергетичними потребами, тому їжа має бути високої калорійності (що виражається в кількості ккал на 100 г їжі). У кормі, спеціально створеному для тварин у період росту, концентрація інших поживних речовин повинна бути вищою за звичайну кількість. До шести місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих англійських кокер-спанієлів.
Підтримання здоров’я шкіри та зміцнення її захисної функції завдяки збагаченому вмісту жирних кислот (особливо ЕПК і ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
Підтримання оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів. Відомо, що англійські кокер-спанієлі ненажерливі. Підтримання оптимальної ваги в собак цієї породи є життєво важливим для їхнього здоров’я.
Підтримання нормальної роботи серця завдяки правильно підібраному вмісту мінералів, ЕПК-ДГК, таурину, L-карнітину та антиоксидантів.
Сприяння оптимальній засвоюваності завдяки високоякісним білкам і збалансованій кількості дієтичної клітковини.
Для підтримки їхнього природного захисту рекомендуємо формулу, збагачену комплексом антиоксидантів і маннанолігосахаридами.
Після 7 років в англійських кокер-спанієлів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримати життєву енергію собаки, а особливі поживні речовини, як-от хондроїтин і глюкозамін, допоможуть підтримати здоров’я кісток і суглобів. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому корм для зрілих англійських кокер-спанієлів має відповідати наведеним далі характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. Крім того, у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Зниження рівню фосфору в кормі – хороший спосіб сповільнити поступове погіршення роботи нирок.
Більша кількість певних мікроелементів (заліза, міді, цинку й марганцю) допомагає підтримувати шкіру й шерсть у належному стані.
Більше поліненасичених жирних кислот (омега-3 та омега-6) для підтримання краси шерсті. Організм собаки зазвичай синтезує ці жирні кислоти сам, але з віком цей фізіологічний процес може сповільнюватися.
Із віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб тварини могли й надалі повноцінно харчуватися, слід враховувати розмір, форму і текстуру крокет відповідно до будови їхніх щелеп. Адаптована форма крокет допомагає зменшити швидкість споживання їжі та підтримувати вагу вашого улюбленця в нормі.
Ніколи не годуйте англійських кокер-спанієлів їжею зі столу, або жирними смаколиками. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Догляд за англійським кокер-спанієлем
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Англійські кокер-спанієлі полюбляють фізичні вправи, зокрема бігати й довго гуляти, тож таку можливість їм потрібно давати щодня. Як породи для полювання, вони звикли перебувати надворі. Весела метушня надворі з родиною (англійський кокер-спанієль добре ставиться до дітей!) їм теж буде до душі, оскільки вони надзвичайно полюбляють ігри.
Шерсть англійського кокер-спанієля є найхарактернішою його рисою. Блискуча, тонка, коротка, щільна та хвиляста, вона протягом десятиліть виділяла його на виставках собак, і він неодноразово здобував головний приз. Вичісування та розчісування один раз на тиждень дасть змогу зберегти її в належному стані. Водіть свого улюбленця до спеціаліста з грумінгу для догляду за шерстю у важкодоступних місцях навколо морди та лап, під шиєю, вухами та хвостом, де шерсть може бути довшою. Ваш собака за це буде вдячний.
Дресирування краще починати в ранньому віці. Це характерно для багатьох чистопородних собак із вираженими рисами породи. Найкращих результатів під час дресирування чуйних англійських кокер-спанієлів можна досягти тоді, коли його проводити з терпінням і ласкавістю. Не суворість, а послідовність є запорукою виховання. М’який характер цих собак має й зовнішні прояви.
Усе про англійського кокер-спанієля
Ця порода відома своїм
гавканням, особливо коли її представників залишають у приміщенні. Це активний собака, якому прогулянки
надворі підуть на користь. Кокер-спанієль постійно користується своїм голосом, і гавкання може
слугувати просто для привернення уваги. Це дуже чуйна порода, яка жадає товариства своєї
родини й буде якнайкраще почуватися з тими власниками, які приділяють їм багато часу.
Англійський кокер-спанієль – чарівна порода,
вони завжди ласкаві та по-справжньому воліють бути поруч зі своїми власниками. Вони
обожнюють пестування та прагнуть догоджати.
Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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