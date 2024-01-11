Усе, що слід знати про породу



Вест-хайленд-вайт-тер’єр – одна з найпопулярніших порід тер’єрів, собака з яскравою індивідуальністю. Це товариські, дружелюбні й розумні собаки, які безперечно мають власну думку. Це може дещо ускладнити дресирування веста, але з терпінням (і корисними ласощами) немає нічого неможливого.

Зазвичай ці мініатюрні собаки добре адаптуються до домашнього середовища. Вести досягають максимум 28 см (11 дюймів) зросту і чудово почуваються у квартирі, якщо щодня отримують достатнє фізичне навантаження. Єдине, що варто мати на увазі, – відчуваючи загрозу, вони можуть вхопити зубами, тому краще не залишати їх із маленькими дітьми без нагляду.

Вест-хайленд-вайт-тер’єри походять із шотландських верховин, де їх вивели для полювання на щурів і лисиць, і цей інстинкт певною мірою зберігається в них і донині. Саме тому вони першими кидаються навздогін за іншими тваринами чи людьми та завжди раді пограти в саду. Вести також обожнюють досліджувати, рити й винюхувати – хоч би як ви до цього ставилися.

Попри свій маленький зріст вест-хайленд-вайт-тер’єри напрочуд грізні. Ця порода відзначається непоганим здоров’ям, міццю та високою тривалістю життя. Вести легко можуть прожити 15 років і навіть більше.

Їхня характерна біла шерсть із підшерстком насправді доволі груба й добре захищає від негоди, а рухаються ці собаки швидше, ніж здається на перший погляд. Їхні темно-карі очі зазвичай яскраві та кмітливі, а вуха стирчать насторожено, прислухаючись до найслабших звуків.

Вест-хайленд-вайт-тер’єри охороняють свою територію й не вагаючись починають гавкати на будь-яких чужинців, що наближаються. Це робить їх хорошими охоронцями, хоча й не дуже пристосованими до ситуацій, коли шум небажаний. В усіх інших випадках ці маленькі жваві тер’єри чудово вписуються в побут будь-якої родини.