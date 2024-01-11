Поговоримо про вест-хайленд-вайт-тер’єрів
Відомі своєю білосніжною шерстю вест-хайленд-вайт-тер’єри (або «вести») бадьорі, міцні та напрочуд сильні. Ці норовливі маленькі шотландці вельми розумні та сповнені цікавості, хоча інколи можуть бути доволі зухвалими. Вони дуже прив’язуються до родин, у яких живуть, і б’ють на сполох за будь-якої ймовірної загрози, а тому стануть для власників хорошими сторожами. Виведені для ловлі щурів вести донині зберігають (певною мірою) завзятий мисливський інстинкт і можуть дуже наполегливо домагатися свого.
Офіційна назва: Вест-хайленд-вайт-тер’єр
Інші назви: Полталлох-тер’єр, розеніт-тер’єр, вест
Походження: Шотландія
Схильність до слиновиділення1 out of 5
Потреба в грумінгу3 out of 5
Інтенсивність линяння2 out of 5
Схильність до гавкання4 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*1 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами4 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод3 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі4 out of 5
Здатність залишатися на самоті*2 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|- 28 cm
|- 25.5 cm
|Вага
|Вага
|6.8 - 9 kg
|6.8 - 9 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 10 місяців
|Від 10 місяців до 8 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 8 до 12 років
|Від 12 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Знайомтеся: вест-хайленд-вайт-тер’єр
Усе, що слід знати про породу
Вест-хайленд-вайт-тер’єр – одна з найпопулярніших порід тер’єрів, собака з яскравою індивідуальністю. Це товариські, дружелюбні й розумні собаки, які безперечно мають власну думку. Це може дещо ускладнити дресирування веста, але з терпінням (і корисними ласощами) немає нічого неможливого.
Зазвичай ці мініатюрні собаки добре адаптуються до домашнього середовища. Вести досягають максимум 28 см (11 дюймів) зросту і чудово почуваються у квартирі, якщо щодня отримують достатнє фізичне навантаження. Єдине, що варто мати на увазі, – відчуваючи загрозу, вони можуть вхопити зубами, тому краще не залишати їх із маленькими дітьми без нагляду.
Вест-хайленд-вайт-тер’єри походять із шотландських верховин, де їх вивели для полювання на щурів і лисиць, і цей інстинкт певною мірою зберігається в них і донині. Саме тому вони першими кидаються навздогін за іншими тваринами чи людьми та завжди раді пограти в саду. Вести також обожнюють досліджувати, рити й винюхувати – хоч би як ви до цього ставилися.
Попри свій маленький зріст вест-хайленд-вайт-тер’єри напрочуд грізні. Ця порода відзначається непоганим здоров’ям, міццю та високою тривалістю життя. Вести легко можуть прожити 15 років і навіть більше.
Їхня характерна біла шерсть із підшерстком насправді доволі груба й добре захищає від негоди, а рухаються ці собаки швидше, ніж здається на перший погляд. Їхні темно-карі очі зазвичай яскраві та кмітливі, а вуха стирчать насторожено, прислухаючись до найслабших звуків.
Вест-хайленд-вайт-тер’єри охороняють свою територію й не вагаючись починають гавкати на будь-яких чужинців, що наближаються. Це робить їх хорошими охоронцями, хоча й не дуже пристосованими до ситуацій, коли шум небажаний. В усіх інших випадках ці маленькі жваві тер’єри чудово вписуються в побут будь-якої родини.
2 факти про вест-хайленд-вайт-тер’єрів
1. Пристрасть до підкопів
Оскільки цю породу виведено як мисливську, щоб зариватися під землю й виганяти здобич із нір, вест-хайленд-вайт-тер’єри й дотепер охочі добре покопатися. Власне, сама назва «тер’єр» походить від слова «терра», що означає «земля».
2. Один удома (або ні...)
Незважаючи на всю їхню незалежність, вест-хайленд-вайт-тер’єрів не варто надовго залишати на самоті, інакше, повернувшись додому, ви можете знайти свою газету геть пожованою. Якщо ж вам усе-таки потрібно залишити свого веста наодинці, спочатку виведіть собаку на коротку прогулянку чи пробіжку, щоб він стомився. Інформацію про дресирування вестів наведено нижче.
Історична довідка про породу
Історія вест-хайленд-вайт-тер’єра почалася кілька сотень років тому на пересіченій місцевості Шотландії. Виведені для полювання на лисиць і щурів, вони бігали шотландськими полями й лугами, розшукуючи та приносячи своїм господарям здобич, яку хапали міцними зубами.
Насправді, кажуть, що своєю білосніжною шерстю, яка колись була різних кольорів, вести завдячують саме своєму мисливському минулому. Начебто в XIX столітті випадково застрелили собаку полковника Едварда Малкольма з Полталлоха, угіддя на західному узбережжі Шотландії, сплутавши тер’єра з лисицею. Відтоді їх стали виводити білими, щоб не допуститися тієї самої помилки знову.
Спочатку їх називали розеніт-тер’єрами на честь шотландського маєтку, з якого й пішла біла лінія, а з кінця XIX сторіччя вони стали відомі як вест-хайленд-вайт-тер’єри. У 1907 році породу офіційно визнав Британський кінологічний клуб, а в 1908 – Американський.
Цікаво, що Шотландія стала певним чином асоціюватися з тер’єрами. Окрім вестів, ця північна країна може претендувати на звання батьківщини керн-, скай-, скотч- і денді-дінмонт-тер’єрів.
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики вест-хайленд-вайт-тер’єрів
3.Тіло
2.Вуха
4.Подвійна шерсть
5.Хвіст
1.Голова
Ознаки, на які варто звернути увагу
Ось кілька цікавих фактів про вест-хайленд-вайт-тер’єрів – від характерних рис породи до загального огляду здоров’я цих собак
Єдине, що може становити проблему – це чутлива шкіра цих собак.
Вест-хайленд-вайт-тер’єри належать до групи собак, які бувають схильні до «алергічного дерматиту» або, простіше кажучи, алергії. Це надмірна реакція імунної системи, яка часто призводить до свербежу, який собака намагається вгамувати та лиже, дряпає, кусає чи тре вражене місце. Усе це може посилити пошкодження шкіри й відкрити шлях іншим збудникам інфекції, як-от дріжджам або бактеріям. Подразниками можуть бути певні харчові продукти, навколишні алергени й навіть блохи. На щастя, є багато можливостей, і разом із ветеринарним лікарем можна підібрати те, що зробить життя вашого веста комфортнішим. Це можуть бути спеціальні шкарпетки, медичні препарати, індивідуальний раціон тощо.
Як й інші собаки невеликих порід, вони також можуть страждати від проблем із зубами
Тому вест-хайленд-вайт-тер’єрам слід чистити зуби якомога частіше, в ідеалі – щоденно. Крім того, вони також мають регулярно проходити стоматологічний огляд у ветеринарного лікаря. І не забувайте, що харчування також має значний вплив на здоров’я зубів. Наприклад, крокети правильної форми заохочують собак жувати, що вповільнює утворення зубного нальоту. А хелати кальцію в складі корму допомагають зменшити утворення зубного каменю. Додаткову інформацію про найкраще харчування для вашого вест-хайленд-вайт-тер’єра можна знайти в розділі «Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки».
Також варто звернути увагу: захворювання під назвою «щелепа веста»
Одне з генетичних порушень, до яких буває схильна порода, – краніомандибулярна остеопатія (КМО). Це захворювання черепа, більш відоме як «щелепа веста», призводить до набряку й потовщення кісток щелепи. Через це в собак можуть виникати труднощі з жуванням і ковтанням, проблеми зі слинотечею та болісні відчуття, хоча дискомфорт може зменшитися з часом, коли завершиться формування скелета тварини (у віці 10–12 місяців). Радимо звертати увагу на будь-які ознаки хвороби та за потреби проконсультуватися з ветеринарним лікарем, щоб полегшити симптоми. Крім того, не рекомендується мати потомство від уражених тварин, тому переконайтеся, що берете здорове цуценя від здорових батьків.
Здоровий раціон, запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для вест-хайленд-вайт-тер’єрів слід враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінний раціон має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини.
Для здоров’я сечовивідних шляхів у собаки завжди має бути доступ до свіжої та чистої питної води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче.
Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту.
Потреби цуценят породи вест-хайленд-вайт-тер’єр в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Їм потрібна енергія та поживні речовини для підтримки, а також росту й розвитку організму. Імунна система цуценят породи вест-хайленд-вайт-тер’єр поступово формується, поки їм не виповниться 10 місяців. Комплекс антиоксидантів, включно з вітаміном Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Травна система цуценят і дорослих вест-хайленд-вайт-тер’єрів також відрізняється: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати, вибираючи розмір, форму й текстуру крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Крім того, під час інтенсивного зростання потрібно багато енергії, а тому їжа має бути висококалорійною (що виражається в кількості кілокалорій на 100 г корму). Концентрація інших поживних речовин у спеціальному кормі для періоду росту також має бути дещо вищою, ніж у звичайних кормах. До 6 місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Ніколи не годуйте собак породи вест-хайленд-вайт-тер’єр людською їжею або перекусами, що містять надмірну кількість жиру. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) й суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Основні цілі харчування для дорослих вест-хайленд-вайт-тер’єрів:
підтримка оптимальної ваги завдяки використанню легкозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів;
підтримка здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки збагаченому вмісту жирних кислот (особливо ЕПК і ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B, які підтримують бар’єрну функцію шкіри. У вест-хайленд-вайт-тер’єрів груба шерсть і ніжна шкіра.
У дорослому віці собаки цієї невеликої породи схильні до захворювань ротової порожнини та зубів, точніше, накопичення зубного нальоту та зубного каменю. Зуби та щелепи вест-хайленд-вайт-тер’єрів потребують міцного захисту. Хелати кальцію в складі корму допомагають уповільнити утворення зубного каменю та забезпечити щоденну гігієну ротової порожнини. Собаки маленьких порід відомі своєю перебірливістю в їжі. Ексклюзивна формула й дібрані аромати, а також розмір і текстура крокет допоможуть стимулювати їхній апетит. Собаки маленьких порід схильні до утворення каменів у сечовивідній системі, тому для її підтримки рекомендується дотримуватися спеціального раціону.
Вест-хайленд-вайт-тер’єри живуть переважно в приміщенні, а легкозасвоювані білки, достатня кількість клітковини та високоякісне джерело вуглеводів сприяють зменшенню запаху та кількості фекалій. Оскільки життя в приміщенні часто призводить до зменшення фізичної активності, скоригована калорійність, яка відповідає меншим потребам в енергії, і додавання до раціону L-карнітину, що сприяє метаболізму жирів, допомагають підтримувати оптимальну вагу. Окрім утримання в приміщенні, кастрація також сприяє набору надмірної ваги.
У вест-хайленд-вайт-тер’єрів перші ознаки старіння починають проявлятися після того, як собаці виповниться 8 років. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе зберегти їх життєві сили, а адаптований вміст фосфору підтримає ниркову систему. З віком можливості травної системи та харчові потреби вест-хайленд-вайт-тер’єрів змінюються, тому корм для собак, що старіють, має відповідати таким характеристикам:
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й захищають клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. Крім того, у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Найкращий спосіб уповільнити поступове погіршення роботи нирок – це знизити вміст фосфору в кормі.
Догляд за собакою породи вест-хайленд-вайт-тер’єр
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Зважаючи на те що їх вивели для певної роботи, не дивно, що вест-хайленд-вайт-тер’єри – доволі енергійна порода. Тому вони щодня мають отримувати достатнє фізичне навантаження. Розраховуйте принаймні на 30 хвилин, а в ідеалі – на годину. Надзвичайно дружелюбні та товариські вести із задоволенням грають в ігри, бігають за м’ячиком і зустрічаються з іншими собаками. Через уроджений мисливський інстинкт вестів слід з обережністю спускати їх із повідця – звісно, якщо не хочете діставати свого собаку з лисячої нори. А також варто тримати їх подалі від маленьких тварин.
Через свою густу подвійну шерсть – грубу зовнішню та м’який підшерсток – вест-хайленд-вайт-тер’єри потребують щоденного грумінгу. На додачу до звичайного вичісування деякі власники використовують техніку вискубування, щоб видаляти старі відмерлі шерстини, а інші вважають за краще раз на місяць-півтора користуватися послугами професійного грумера. Але є й гарна новина: вести линяють менше, ніж у середньому. Крім того, через особливості верхнього шару шерсті, який містить мало жирів і відносно стійкий до забруднення, купати собаку доведеться рідко. В ідеалі собаці слід щодня чистити зуби, за потреби стригти кігті та регулярно перевіряти вуха.
Вест-хайленд-вайт-тер’єри – дуже розумні собаки, які швидко вчаться, але варто зазначити, що представники цієї породи можуть бути доволі впертими. Як робочі тер’єри, виведені, щоб працювати самостійно, вони розвинули самостійний характер, риси якого, безперечно, властиві їм і донині. А от гарна риса вестів – це їхня привітність. Вони добре піддаються дресируванню за допомогою винагород і позитивного підкріплення. Просто запасіться терпінням! Засвоївши початкові команди, вести легко досягають успіху в різних видах спорту для собак: від обідієнс і відстежування до аджиліті.
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Усе про вест-хайленд-вайт-тер’єрів
Вест-хайленд-вайт-тер’єри дійсно не стримуються в самовираженні, але здебільшого вони роблять це не без причини: наприклад, щоб повідомити про появу чужинця або якусь несподіванку. Отже, якщо вести заходяться гавкотом, зазвичай цьому є логічне пояснення.
Вест-хайленд-вайт-тер’єри сильно прив’язуються до своїх власників, тому їх не можна надовго залишати на самоті. Інакше ваш вест може сильно засмутитись або поводитися деструктивно. Інколи цьому запобігає компанія ще одного собаки.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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