Собаки, як і люди, можуть страждати від лупи. Однак через те, що майже все тіло собак укрито шерстю, лупа може дошкуляти їм значно більше, ніж нам. Крім того, її можуть спричиняти певні серйозніші недуги.

Що таке лупа в собак?

Лупа виникає в собак, коли сальні залози, які відповідають за утворення жиру, що захищає й живить шкіру, починають виділяти його в надмірній кількості. Надлишок жиру може подразнювати шкіру й призводити до того, що вона відлущуватиметься більше, ніж зазвичай.

Які симптоми лупи в собак?

Ви помітите, що шкіра собаки суха на вигляд і, можливо, подразнена або запалена. Шерсть буде вкрита білими цятками, які можуть залишатися на лежаку або на вашому одязі. Залежно від тяжкості проблеми та її причини, можливі також такі симптоми, як струпи, випадіння шерсті, нерівномірно розташовані залисини, свербіж і подразнення.

Лупа часто з’являється в цуценят, особливо середньо- й довгошерстих порід.