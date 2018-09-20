Лупа і сухість шкіри у собак
Собаки, як і люди, можуть страждати від лупи. Однак через те, що майже все тіло собак укрито шерстю, лупа може дошкуляти їм значно більше, ніж нам. Крім того, її можуть спричиняти певні серйозніші недуги.
Що таке лупа в собак?
Лупа виникає в собак, коли сальні залози, які відповідають за утворення жиру, що захищає й живить шкіру, починають виділяти його в надмірній кількості. Надлишок жиру може подразнювати шкіру й призводити до того, що вона відлущуватиметься більше, ніж зазвичай.
Які симптоми лупи в собак?
Ви помітите, що шкіра собаки суха на вигляд і, можливо, подразнена або запалена. Шерсть буде вкрита білими цятками, які можуть залишатися на лежаку або на вашому одязі. Залежно від тяжкості проблеми та її причини, можливі також такі симптоми, як струпи, випадіння шерсті, нерівномірно розташовані залисини, свербіж і подразнення.
Лупа часто з’являється в цуценят, особливо середньо- й довгошерстих порід.
Що викликає лупу в собаки?
Однією з найпоширеніших причин лупи в собак є раціон, який не містить необхідних або високоякісних поживних речовин, яких потребує організм собаки для підтримання здорової шерсті й шкіри. Незамінні жирні кислоти, як-от омега-3 і -6, мають украй важливе значення для підтримки здоров’я шкіри собаки. Організм собаки не може їх синтезувати, тому ці нутрієнти мають надходити з харчуванням.
Також дуже важливу роль відіграє протеїн – 30 % від усієї його спожитої кількості використовується для росту й живлення шкіри та шерсті. Саме тому в раціоні собаки має бути достатньо легкозасвоюваних і високоякісних білків. Ще один важливий фактор – вітамін А. Він допомагає регулювати ріст клітин шкіри та утворення шкірного сала.
Лупу також можуть спричиняти фактори середовища, у якому живе собака. Сезонне випадіння шерсті є звичайним явищем для багатьох порід собак, але якщо їхнє середовище проживання занадто тепле або холодне, це може викликати в їхній шкірі певні реакції та перервати утворення шкірного сала, що може призвести до появи лупи. Наприклад, дуже високі температури можуть швидко висушити шкіру собаки.
Лупа також може бути симптомом паразитарної інвазії. Пухоїди, воші та кліщі cheyletiella (хейлетіела) можуть викликати лупу, оскільки вони живуть у шерсті та подразнюють шкіру. Це спонукає собаку чухатися, а його шкіру – реагувати. Зокрема, кліщ cheyletiella спричиняє лущення шкіри, що призводить до свербіння, появи лупи й навіть випадіння шерсті.
Як вирішити проблему з лупою в собаки?
Якщо ви помітили в свого собаки постійну лупу, свербіж, подразнення та інші проблеми зі шкірою, обов’язково зверніться до ветеринарного лікаря. Хоча лупа є поширеною проблемою, лікар також виключить усі інші можливі проблеми, наприклад атопічний дерматит. Вашого улюбленця обстежать, і за отриманими результатами буде запропоновано належне лікування, що особливо важливо у випадку паразитів.
Крім того, ви можете запобігти появі лупи у свого собаки, дотримуючись наведених нижче рекомендацій.
- Зберігайте комфортну температуру в середовищі його проживання.
- Давайте йому їжу, багату на поживні речовини, які підтримують здоров’я шкіри й шерсті.
- Використовуйте спеціальні шампуні – ваш шампунь не підійде, оскільки шкіра людей має вищий рівень кислотності, тому навіть делікатні засоби можуть пересушувати шкіру собаки.
- Проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем щодо збагачення раціону собаки олією печінки тріски або іншим риб’ячим жиром для поліпшення здоров’я шкіри.
Пов’язані статті
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою