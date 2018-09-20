Ваш собака здатен подбати про себе, зокрема, час від часу чухаючи себе, щоб позбутися комах й інших подразників. Але якщо ви помітили, що собака постійно чухає себе впродовж кількох днів, або на його шкірі є ознаки запалення, це може свідчити про наявність проблем.

Свербіж через комах і бліх

Однією з найпоширеніших причин постійного свербежу є паразити, що п’ють кров собаки. До них належать блохи, воші та інші комахи або кліщі, які можуть спричиняти подразнення шкіри у собаки. Обробка проти бліх має бути регулярною складовою повсякденного догляду за собакою. Це допоможе зменшити ризик широкого ураження цими паразитами. Щоб запобігти розчісуванню шкіри собакою через пилових кліщів та інших зовнішніх паразитів, наявних у вашій оселі, регулярно прибирайте приміщення за допомогою пилососа та забезпечте собаку матрацом або підстилкою з протикліщового матеріалу.

Втім, свербіж у собаки може мати іншу, складнішу причину: алергію.

Ваш собака й алергія

Деякі собаки мають генетичну схильність до шкірних проявів алергічних реакцій – так званого «атопічного дерматиту». До цього стану схильна значна частка собак у деяких країнах, а певні породи, як-от французький бульдог, німецька вівчарка або лабрадор-ретривер, перебувають у групі підвищеного ризику.

Атопічний дерматит виникає через надмірну реакцію імунної системи собаки на звичайну складову навколишнього середовища або харчовий компонент, що призводить до сильного свербежу, через який собака постійно чухає себе, намагаючись зменшити дискомфорт. Така поведінка може спричинити проблеми зі шкірою, яка стає чутливою або ураженою, що робить собаку схильнішим до інших інфекцій.