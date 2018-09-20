Чому в собаки постійний свербіж?
Ваш собака здатен подбати про себе, зокрема, час від часу чухаючи себе, щоб позбутися комах й інших подразників. Але якщо ви помітили, що собака постійно чухає себе впродовж кількох днів, або на його шкірі є ознаки запалення, це може свідчити про наявність проблем.
Свербіж через комах і бліх
Однією з найпоширеніших причин постійного свербежу є паразити, що п’ють кров собаки. До них належать блохи, воші та інші комахи або кліщі, які можуть спричиняти подразнення шкіри у собаки. Обробка проти бліх має бути регулярною складовою повсякденного догляду за собакою. Це допоможе зменшити ризик широкого ураження цими паразитами. Щоб запобігти розчісуванню шкіри собакою через пилових кліщів та інших зовнішніх паразитів, наявних у вашій оселі, регулярно прибирайте приміщення за допомогою пилососа та забезпечте собаку матрацом або підстилкою з протикліщового матеріалу.
Втім, свербіж у собаки може мати іншу, складнішу причину: алергію.
Ваш собака й алергія
Деякі собаки мають генетичну схильність до шкірних проявів алергічних реакцій – так званого «атопічного дерматиту». До цього стану схильна значна частка собак у деяких країнах, а певні породи, як-от французький бульдог, німецька вівчарка або лабрадор-ретривер, перебувають у групі підвищеного ризику.
Атопічний дерматит виникає через надмірну реакцію імунної системи собаки на звичайну складову навколишнього середовища або харчовий компонент, що призводить до сильного свербежу, через який собака постійно чухає себе, намагаючись зменшити дискомфорт. Така поведінка може спричинити проблеми зі шкірою, яка стає чутливою або ураженою, що робить собаку схильнішим до інших інфекцій.
Що може спричиняти алергічну реакцію в собаки?
Великий ряд чинників може спричиняти алергічну реакцію у собак. Це, зокрема, фактори довкілля, наприклад пух, пліснява або кліщі, а також сезонні фактори, як-от трава або пилок дерев. Алергенами також можуть бути певні продукти харчування, наприклад, деякі молочні продукти, яловичина, курятина, яйця, соя або деякі злаки. Алергічна реакція виникає, коли імунна система надмірно реагує на повторний контакт організму з певною речовиною. Уміючи розпізнавати ранні симптоми алергічних реакцій, ви зможете ефективно запобігати їх проявам упродовж усього життя тварини.
Як перевірити собаку на алергічні реакції?
Якщо ви запідозрили у собаки алергічну реакцію на певну речовину, варто звернутися до ветеринарного лікаря. Він попросить вас докладніше описати симптоми у собаки та проведе кілька тестів, щоб визначити можливий алерген. Зокрема, він може взяти зішкріб шкіри й кров на аналіз, і, якщо запідозрить харчову алергію, запропонує вам перевести собаку на восьми- або дванадцятитижневу елімінаційну дієту.
Щоб з’ясувати, який саме продукт спричиняє алергічну реакцію у вашого собаки, ветеринарний лікар порекомендує деякий час годувати його зовсім новим кормом, а потім поступово вводити продукти, які він вживав раніше, і стежити за реакцією його організму.
Догляд за шкірою собаки
Є кілька простих способів догляду за шкірою собаки. Вони допоможуть підтримувати шкіру в належному стані й запобігати можливим алергічним реакціям. Регулярно мийте свого собаку спеціальним шампунем, щоб забезпечити чистоту, заспокоїти шкіру та зменшити подразнення. З лікувальною метою можна використовувати місцеві засоби, наприклад, гелі та креми.
Крім того, ви допоможете своєму собаці, якщо забезпечите йому харчування, багате поживними речовинами, які сприяють здоров’ю шкіри. Це, зокрема, незамінні жирні кислоти омега-3 й омега-6, які допомагають підтримувати шкірний бар’єр у належному стані, а також антиоксиданти й алое вера – корисне доповнення до схеми лікування певних шкірних захворювань.
Якщо подразнення та свербіж турбують собаку вже кілька днів, необхідно звернутися до ветеринарного лікаря. Ви також можете в будь-який інший час запитувати в лікаря поради щодо догляду за шкірою собаки.
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