Перш ніж звертатися до ветеринарного лікаря, необхідно зрозуміти, наскільки велика ймовірність того, що у вашого собаки алергія.

Що таке алергія в собак?

Алергія – це реакція, яку викликають певні елементи (внутрішні або зовнішні відносно організму), відомі як алергени. Алергени можуть бути унікальними для окремої собаки або більш широко розповсюдженими серед представників певної породи, віку чи популяції. Реакцію ініціює імунна система, яка неправильно функціонує й аномально реагує на те, що мало би бути звичайним зовнішнім або внутрішнім чинником.

Найпоширеніші види алергій у собак

Існує кілька алергічних реакцій, які поширені серед собак і яких варто остерігатися. Одна з таких реакцій виникає через укуси бліх, коли шкіра собаки реагує більш виражено, ніж зазвичай. Це також може стосуватись укусів комарів та інших паразитів. Крім того, собаки можуть страждати на ті самі види алергії, що й люди, і реагувати на такі фактори навколишнього середовища, як пилок або пилові кліщі.

Іноді в собак проявляється підвищена чутливість до певних речовин у раціоні, яка згодом може перерости в алергію. До таких речовин належить гістамін, виявлений у деяких видах протеїнів, у помідорах і шпинаті, а також поживні речовини, що містяться в деяких зернових культурах. Окремі поживні речовини, до яких собаки мають підвищену чутливість, можуть входити до складу деяких кормів для собак і викликати неприємні реакції шкіри тварин та їх організму в цілому.

Симптоми алергії в собаки

Перше, що ви, найімовірніше, помітите, – це зміни в поведінці собаки: він буде чухатися набагато частіше, ніж зазвичай (чухати певне місце на тілі або ж усе тіло). Оглядаючи улюбленця, ви можете виявити в нього симптоми, схожі на симптоми алергії в людини: шкіра тварини може бути червоною, сухою на вигляд, лущитися й свербіти.