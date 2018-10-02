Алергія на шкірі в собак
Перш ніж звертатися до ветеринарного лікаря, необхідно зрозуміти, наскільки велика ймовірність того, що у вашого собаки алергія.
Що таке алергія в собак?
Алергія – це реакція, яку викликають певні елементи (внутрішні або зовнішні відносно організму), відомі як алергени. Алергени можуть бути унікальними для окремої собаки або більш широко розповсюдженими серед представників певної породи, віку чи популяції. Реакцію ініціює імунна система, яка неправильно функціонує й аномально реагує на те, що мало би бути звичайним зовнішнім або внутрішнім чинником.
Найпоширеніші види алергій у собак
Існує кілька алергічних реакцій, які поширені серед собак і яких варто остерігатися. Одна з таких реакцій виникає через укуси бліх, коли шкіра собаки реагує більш виражено, ніж зазвичай. Це також може стосуватись укусів комарів та інших паразитів. Крім того, собаки можуть страждати на ті самі види алергії, що й люди, і реагувати на такі фактори навколишнього середовища, як пилок або пилові кліщі.
Іноді в собак проявляється підвищена чутливість до певних речовин у раціоні, яка згодом може перерости в алергію. До таких речовин належить гістамін, виявлений у деяких видах протеїнів, у помідорах і шпинаті, а також поживні речовини, що містяться в деяких зернових культурах. Окремі поживні речовини, до яких собаки мають підвищену чутливість, можуть входити до складу деяких кормів для собак і викликати неприємні реакції шкіри тварин та їх організму в цілому.
Симптоми алергії в собаки
Перше, що ви, найімовірніше, помітите, – це зміни в поведінці собаки: він буде чухатися набагато частіше, ніж зазвичай (чухати певне місце на тілі або ж усе тіло). Оглядаючи улюбленця, ви можете виявити в нього симптоми, схожі на симптоми алергії в людини: шкіра тварини може бути червоною, сухою на вигляд, лущитися й свербіти.
Наскільки ймовірно, що мій собака має алергію?
Коли ви приведете собаку до ветеринарного лікаря, він проведе серію діагностичних тестів, щоб з’ясувати причину симптомів: алергія чи щось інше, що лікується набагато легше.
Перший тест виявляє наявність бліх та інших паразитів, оскільки це доволі розповсюджене явище. Лікар також перевірить наявність інфекційних захворювань і поставить вам питання про історію симптомів вашого собаки. Після цього він спробує виключити гіперчутливість до корму або алергію на нього. Це може зайняти кілька тижнів, оскільки вам буде запропоновано давати собаці певний корм і стежити за його поведінкою.
І тільки після цього лікар проведе спеціальний тест на алергію, під час якого собаку буде перевірено на атопію або схильність до алергічних реакцій. Симптоми включають свербіж шкіри, запалення шкіри між пальцями передніх лап і запалення вух.
Що я можу зробити, щоб захистити собаку від алергії?
Якщо собака має алергію, ветеринарний лікар порадить найкращий план дій. Але ви також можете полегшити симптоми гіперчутливості собаки через його раціон і догляд.
Корм для собаки має містити легкозасвоюваний білок із якісних джерел, який із найменшою імовірністю викличе реакцію. Також до нього повинні входити кислоти омега-3 і омега-6, які допомагають живити шкіру. Якщо ви зовсім не впевнені, вибирайте корм, спеціально розроблений для собак із дерматологічною чутливістю.
Мийте собаку обережно, використовуючи спеціально розроблені для собак шампуні або засоби, що не змивають шкірне сало, оскільки ця жирова плівка допомагає захищати шкіру від зовнішніх подразників. Також завжди можна звернутися до ветеринарного лікаря за порадою щодо догляду за шкірою та шерстю собаки.
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