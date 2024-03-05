Гастроентерит у собак - це небезпечне захворювання, при несвоєчасному лікуванні або самолікуванні воно може привести навіть до смерті тварини. Тому варто знати про нього якомога більше, щоб виявити і не допустити повторного зараження.

Що таке гастроентерит?

Гастроентерит - це запальний процес, локалізований в слизових і м'язових тканинах шлунково-кишкового тракту. Неправильне лікування може викликати ускладнення і на інші органи тварини: серце, нирки, печінку.

Існує кілька різних форм гастроентериту, кожна з них вимагає спеціального лікування. Захворювання небезпечне для всіх порід собак. Часто спостерігається у цуценят і молодих собак.

Симптоми гастроентериту

Гастроентерит у собак часто має такі симптоми:

Скачки температури, підвищення до 40 градусів.

Поганий апетит, відмова від їжі.

Блювота. Навіть нечаста блювота вказує на присутність в організмі вірусу.

Сухий ніс і слизові пащі, помітний наліт на язиці.

Кольки в животі, сильне газоутворення, що викликає болі і тварина скиглить.

Екскременти помаранчевого, червоного, бурого, сірого кольору, з прожилками крові і слизом.

Поява неприємного запаху з рота, нагадує запах гнилі.

Ці симптоми всі одночасно зустрічаються в найважчих, запущених випадках захворювання.

Причини гастроентериту у собак

Існує кілька факторів, здатних викликати гастроентерит:

Неправильний раціон. Якщо харчування собаки незбалансоване, поганої якості, з низьким вмістом поживних речовин, від цього в першу чергу страждає шлунково-кишковий тракт.

Переїдання. Господарі часто балують своїх вихованців різними ласощами. В результаті відбувається переїдання, що провокує надмірне навантаження на систему травлення. Також сюди можна віднести вживання жирної або гострої їжі, що також неприйнятно для тварин.

Забруднена вода для пиття. Собака може випити води з калюжі під час прогулянки і цього вже буде достатньо для розвитку запалення.

Прийом різних препаратів. Для організму тварини можуть бути небезпечні різні харчові добавки або ліки, використання яких в першу чергу відгукнеться на органах шлунково-кишкового тракту.

Алергія на певні продукти.

Поширеною причиною гастроентериту стає підібрана на вулиці їжа. Вона містить різні патогенні мікроорганізми, які можуть спровокувати захворювання. Також гастроентерит в деяких випадках може передаватися через інфіковані фекалії і блювотні виділення. Здоровому собаці досить кілька разів доторкнутися до них носом, а потім облизати язиком, щоб вірус потрапив в організм.

Види гастроентериту у собак

Гастроентерит у собак ділиться на такі види:

За вірусної етіології та ступеню локалізації патології гастроентерит підрозділяється на типи:

крупозний;

геморагічний;

дифтеричний;

флегмонозний;

змішаний.

За аналізом анамнезу виникнення і способу течії гастроентерит класифікується як первинний або вторинний, хронічний або гострий.

Парвовірусний гастроентерит

Парвовірус собак вважається одним з найбільш важких вірусних захворювань. Він швидко передається від тварини до тварини через підстилку, предмети гігієни або їжу. Переносниками інфекції можуть бути вже перехворіли тварини. Парвовірусом можуть захворіти собаки різного віку, але частіше їм хворіють щенята до 1 року.

Парвовірусний гастроентерит відрізняється такими симптомами:

При легких формах захворювання у собаки спостерігається виражена апатія, рідкі випорожнення і відсутність апетиту, в умовах своєчасного лікування до 5-го дня хвороби стан стабілізується. У важких формах парвовірусного гастроентериту у тварини характерні такі ознаки, як пронос до 6-8 разів на день, повна відмова від їжі, блювота до 5 разів на добу (в блювотних масах шлункова слиз і залишки неперетравленої їжі), спазматичний біль у області живота, слиновиділення і підвищення температури до 40 градусів.

Собаку небезпечно лікувати самостійно в домашніх умовах, без огляду і призначення лікаря.

Коронавірусний гастроентерит

Ця форма захворювання небезпечна для тварин з низьким імунітетом. Їм частіше хворіють щенята, ніж молоді і дорослі собаки. Найвищий рівень захворюваності у цуценят у віці до 6 місяців. Найчастіше спостерігається у тих тварин, які живуть або гуляють группамі. Собаки, які захворіли, зневоднені і виснажені. Інфекційний гастроентерит у собак проявляється так:

Блювота, але не часта, через нетривалий час після прийому їжі.

Пронос оранжево-червоного кольору з різким неприємним запахом.

Температура тіла не підвищується.

Хвороба може протікати без симптомів або зі слабко вираженими симптомами, в прихованій формі. Гострий біг коронавірусного гастроентериту характеризується блювотою і проносом з кров'яними вкрапленнями. При з'єднанні декількох інфекцій (надгостра форма) смерть у цуценят настає протягом двох діб

Діагностика

Діагностувати захворювання, його тип і ступінь тяжкості повинен тільки ветеринарний лікар. Діагностика починається зі збору необхідної інформації, а саме з визначення того, що стало причиною захворювання. Власник докладно розповідає про щоденний раціон, що в нього входить, які додаткові ласощі отримував пес протягом декількох днів.

Далі проводиться повний перелік місць вигулу, спільних прогулянок з іншими тваринами. Також власник повинен повідомити, чи любить собака підбирати предмети або їжу з землі, їсти траву під час прогулянки або пити воду з калюж і відкритих водойм. Потім лікар оглядає тварину, а після призначає додаткові дослідження, такі як аналіз крові і калу, ПЛР-дослідження на вірусні інфекції, УЗД черевної порожнини, рентген, гастроскопію і т.д.

Заключний етап - визначення ступеня тяжкості захворювання, приблизний період його розвитку і методи лікування. Діагностувати ознаки гастроентериту у собаки самостійно не рекомендується, оскільки його можна сплутати з іншими схожими захворюваннями. Ставити діагноз повинен тільки лікар.

Лікування

Лікування ентериту проводиться комплексно, тобто одночасно приймати лікарські препарати і дотримуватися дієти. Ефекту не буде, якщо приймати препарати, але перевантажувати шлунок важкою і незбалансованою їжею. І навпаки, якщо не приймати препарати для зняття запалення і знищення мікробів, то дієта може ще більше виснажити організм.

Після гастроентериту у собак бувають такі наслідки: зниження ваги і його повільний набір до норми, погіршення стану шерсті, порушення мікрофлори кишечника, погане всмоктування харчових речовин або не перетравлення шлунком деяких продуктів. Щоб швидко повернути організм тварини в норму потрібно правильне, а головне, збалансоване харчування.

Профілактика

Необхідно дотримуватися кількох правил для профілактики цього захворювання:

Регулярно і своєчасно проводити обробку від всіх видів паразитів. Вакцинувати вихованця за графіком. Контролювати собаку під час прогулянок. Слідкуйте, щоб тварина не піднімала нічого з землі. Забезпечити тварину збалансованим харчуванням, яке відповідає віку, породі, способу життя.

Дієта і особливе харчування при гастроентериті

Під час лікування гастроентериту харчування має бути збалансованим і таким, що легко засвоюється. Варіант такої дієти - лінійка Gastrointestinal Royal Canin з високим рівнем енергії. Особливості

Формула, яка високо засвоюється, зі збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримки здорового травлення і кишкового транзиту.

Високий рівень енергії забезпечує зменшення обсягу необхідної порції корму і знижує навантаження на травну систему.

Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.

Ейкозапентаєнова і докозагексаєнова кислоти (довголанцюгові омега-3 жирні кислоти) сприяють підтримці здоров'я травної системи.

За яких захворюваннях призначається корм:

Гостра і хронічна діарея.

Гастрит.

Гастроентерит

Запальні захворювання кишківника (IBD).

Коліт.

Екзокринна недостатність підшлункової залози.

Синдром надмірного бактеріального росту в тонкому кишківнику.

Порушення травлення / мальабсорбція.

Дісрексія, повторне годування після операції.

Перед застосуванням корму обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром, так як тільки фахівець зможе підібрати правильний раціон харчування при захворюванні шлунково-кишкового тракту.

Чи може собака захворіти ентеритом вдруге? Все залежить від вас, власники, як ви стежите і доглядаєте за твариною. Але правильне харчування стане профілактикою інфекцій, які потрапляють в організм вашого вихованця.