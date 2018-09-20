Собакам нельзя сидеть взаперти постоянно — они стремятся изучать окружающий мир, рвутся на улицу к новым запахам и приключениям. Выводить четверолапых любимцев на прогулку нужно ежедневно, но как и сколько с ними гулять, зависит от возраста, размера, породы и здоровья животного.

Собакам не можна сидіти під замком постійно — вони прагнуть вивчати навколишній світ, рвуться на вулицю до нових запахів і пригод. Виводити чотирилапих улюбленців на прогулянку потрібно щодня, але як і скільки з ними гуляти, залежить від віку, розміру, породи та здоров'я тварини.

Скільки разів на день потрібно гуляти з собакою

Оптимально гуляти з собакою 2-3 рази на день. Але просто так гуляти з собакою на повідку недостатньо. Прогулянку повинні доповнювати активні фізичні вправи. Ними можуть бути такі активності:

біг підтюпцем (по смузі перешкод, за велосипедом господаря);

біг і гра з іншими собаками на собачому майданчику;

гра з м'ячиком або літаючою тарілкою.

Наприклад, можна неспішно гуляти з вихованцем до собачого майданчика, а там — відпускати його попустувати.

Скільки за часом потрібно гуляти з собакою

Середній здоровий дорослий собака потребує прогулянках по 30-120 хвилин в день. Наскільки тривалою буде прогулянка, залежить від безлічі факторів.

Скільки потрібно гуляти з різними породами собак

Породам з високим рівнем енергії (наприклад, пастушим) йдуть на користь довгі пробіжки. Собаки з «низьким енергоспоживанням» (басет-хаунди, бульдоги) можуть обмежитися парою більш коротких прогулянок.

Собаки старші 7-8 років можуть відчувати дискомфорт, а не задоволення від занадто довгих і активних навантажень. Цуценятам же, навпаки, необхідна достатня кількість прогулянок та активні ігри, але їхня тривалість та активність повинні залежати від віку.

Малі та декоративні породи

Якщо завести маленького або декоративного собаку, можна отримувати задоволення від коротких прогулянок. До таких порід, наприклад, належать:

пекінес;

чіхуахуа;

папільон;

бішон фрізе;

померанський шпіц;

йоркширський тер'єр.

Їм може бути достатньо гуляти 30 хвилин плюс приділяти трохи часу на активну роботу.

Мисливські та пастуші породи

Мисливські та пастуші породи відносяться до високоенергійних. Це означає, що з ними займатися потрібно якнайдовше. Деякі собаки бігатимуть та гратимуться, навіть коли людина вимотана. Це, наприклад:

австралійські пастуші собаки;

німецькі вівчарки;

сибірські хаскі;

бордер-коллі;

лабрадори;

боксери.

Їм потрібно гуляти мінімум 2 години, а також якийсь час інтенсивно тренуватися.

Гуляти до годування чи після

Годування сильно впливає на час прогулянок. Найбільш важливе воно для великих собак. Їхня особливість — підвищений ризик завороту шлунка. Тому їх годують маленькими порціями й обмежують зайву активність до та після їжі.

У який час краще гуляти з собакою:

мінімум через 1-2 години після їжі;

за 30-40 хвилин перед годуванням.

З собою на прогулянку можна взяти воду та тренувальні ласощі.

Де краще гуляти

Як вигулювати собаку у великому місті, якщо поблизу немає відокремлених парків:

на повідку;

в межах видимості;

по не травмуючій поверхні.

Не відпускайте собаку з повідця — він може злякатися і втекти, загубитися або потрапити під машину.

Що буде, якщо не гуляти з собакою

За допомогою прогулянок собака витрачає енергію, може задовольнити цікавість і поспілкуватися з іншими тваринами та людьми. Якщо порушувати правила вигулу собак, наслідки для здоров'я будуть помітними:

Набір ваги. Під час прогулянок собака витрачає калорії. Якщо він не гуляє, то набирає зайву вагу, а ожиріння провокує діабет, проблеми з суглобами і серцем, інші захворювання та загальне зниження якості й тривалості життя. Руйнівну поведінку. Найчастіше втомлений собака не громитиме будинок. Хороші інтенсивні прогулянки в деяких випадках допомагають собакам стати спокійними та впоратися з певними поведінковими відхиленнями. Асоціальність. Собака, який не спілкується ні з ким, крім господаря, стає тривожним, у нього частіше спостерігаються стреси та поведінкові проблеми, особливо коли він потрапляє у невідоме оточення.

Якщо собака зовсім не хоче гуляти, наприклад, в погану погоду, йому потрібно забезпечити фізичне навантаження вдома. Це можуть бути стрибки, гра в перетягування каната, прогулянка по кімнатах з собачими гантелями. Задовольняти потреби вдома можна у лоток або на пелюшку.

Задоволений втомлений собака після прогулянки відпочиватиме і не буде настирливим. Головне — забезпечити відповідний індивідуальний рівень вправ і стежити, щоб вихованець витрачав енергію і не нудьгував.