Вухо не настільки простий орган, як може здатися. Воно відповідає за сприйняття звуків, а також відчуття рівноваги та розташування тіла у просторі. Мікрофлора вуха підтримується природним чином — залози всередині вушної раковини виробляють секрет, що має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Слуховий канал покритий епітелієм, його клітини в процесі росту переміщуються до зовнішньої частини вуха, разом з ними виводиться назовні й сірчаний секрет.

У багатьох власників собак чистка вух вихованця викликає побоювання, особливо у тих, хто завів чотирилапого друга вперше. Насправді не варто нехтувати цією процедурою, вона є обов'язковою для всіх порід. Ми розповімо, як чистити вуха собаці в домашніх умовах.

Чи потрібно чистити собаці вуха

Цієї процедури потребують усі без винятку вихованці незалежно від породи. Але найбільш часто чистку слід проводити псам з висячими вухами (такса, басет-хаунд, кокер-спанієль) та з вузьким слуховим каналом (шарпей). Чистити вуха потрібно тільки за мірою необхідності — це називається гігієнічна чистка. Якщо між процедурами у вушній раковині збирається надто багато забруднень, краще показати вихованця ветеринарному лікарю.

Лікувальну чистку потрібно проводити тільки після консультації у лікаря та за його призначенням. Самостійно можна виконувати гігієнічну чистку. Але пам'ятайте, що слуховий канал у тварин звивистий, а не прямий, як у людини. При недотриманні правил проведення процедури його поверхню легко можна травмувати.

Чим чистити собаці вуха

Цей процес у тварин і людей кардинально відрізняється. Необхідно придбати спеціальний вушний лосьйон, що продається в будь-якому зоомагазині. Якщо проблем зі здоров'ям немає, підійде звичайний засіб, а якщо є запалення або травми — з лікувальними компонентами. Обов'язково проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, яким засобом чистити вуха собаці. Процедура повинна проходити так:

Забезпечте вільний доступ до вуха. Якщо навколо нього росте багато шерсті, відведіть її назад за допомогою гребінця або пальця. Закапайте необхідну кількість лосьйону всередину вушної раковини. Акуратними рухами зробіть масаж вуха у його основі. При цьому ви повинні чути хлюпальні звуки (це вказує на те, що процедура виконується правильно). Потримайте вихованця деякий час нерухомо, щоб лосьйон глибоко проник у вушну раковину. Відпустіть собаку, щоб вона могла досхочу потрусити головою. Під час цього з вух виходять надлишки гігієнічного засобу та сірка. Зітріть залишки лосьйону з зовнішньої частини вушної раковини, використовуючи ватний диск або серветку.

Чим можна чистити вуха

Можливо, ви також знаходили інформацію про те, як чистити вуха перекисом водню собаці. Забудьте все побачене й почуте, адже робити це категорично не рекомендується. Перекис, а також борна кислота, має занадто агресивні компоненти в складі, які можуть обпалити ніжну шкіру вушної раковини, пересушити її або викликати сильне подразнення.

Чистити вуха собаці хлоргексидином теж не рекомендується. Цей засіб варто використовувати тільки у крайньому разі, якщо ви помітили запалення, почервоніння або надмірні виділення сірки. І за умови, якщо ветеринарний лікар призначив вашому вихованцеві цей препарату певній концентрації.

Як часто чистити вуха собаці

Кожен собака потребує індивідуального підходу в цьому питанні. Регулярність проведення чистки залежить від багатьох факторів: анатомічної будови вуха, харчування, щоденної активності та стану здоров'я вихованця в цілому. Стандартний графік виконання процедури — один раз або двічі на тиждень.

Хочемо звернути вашу увагу, що чистку не можна проводити, використовуючи ватні палички. Будова вуха собаки набагато складніша, ніж у людини, вона містить вертикальний і горизонтальний канали. Під час здійснення процедури ви ніяк не зможете повністю вичистити все забруднення, а ось створити щільну пробку з сірки та забруднень — дуже просто.

Для проведення чистки використовується тільки спеціальний лосьйон. Він здатен глибоко проникати у вушний канал, очищуючи його від забруднень і накопиченої сірки. У нормі чистку проводять не більше двох разів на тиждень, але якщо у тварини немає проблем з вухами, а забруднення збираються вкрай повільно, планову чистку можна проводити і два рази на місяць, тобто приблизно раз на два тижні.

Можливі проблеми, якщо не доглядати за вухами собаки

Механізм самоочищення вуха може порушуватися з різних причин, але найпоширенішим є набряк. Набряк заважає виведенню вушного секрету, відбувається закупорювання каналу, що позначається на самопочутті та поведінці собаки.

Появі і розвитку запальних процесів сприяють як зовнішні фактори (попадання води, інфекції), так і особливості організму саме вашого вихованця:

Природжений стеноз, тобто звуження слухового каналу. Надмірне виділення вушного секрету через надмірну кількість залоз. Зростання шерсті у вушній раковині, що ускладнює природне виведення забруднень. Поява новоутворень.

Найбільш схильні до виникнення запалень собаки з висячими вухами, а також ті тварини, які регулярно плавають або бувають в воді. Вологе середовище, якщо воно утворюється в вушній раковині, сприяє розмноженню мікроорганізмів. Надмірне або занадто часте використання лосьйонів і вушних крапель також створює вологе середовище, доброчинне для розвитку таких мікроорганізмів.

Крім того, існує породна схильність до отиту як наслідок вродженого звуження слухового каналу. Це явище відзначено у німецьких вівчарок та кавалер-кінг-чарльз-спанієлів.

Тримінг або вищипування зростаючої у вусі шерсті також часто стає причиною запалення. Під час процедури ніжна внутрішня поверхня вуха може травмуватися. Іноді отит може бути викликаний і паразитарною інвазією.

Приблизно 20% тварин хоча б раз в житті мали запалення вух. Цієї проблеми неможливо уникнути, але можна мінімізувати ризик її виникнення, дотримуючись обережності під час чищення та проведення регулярного огляду вушних раковин свого вихованця.

Особливості чищення вух різних порід собак

Існує безліч різних форм вушної раковини у собак, але у більшості випадків вони висячого або стоячого типу. Форма утворюється у породи спочатку в залежності від її призначення.

Чистку рекомендовано проводити всім вихованцям незалежно від особливостей вушної раковини один або два рази на тиждень. Але тваринам з короткими вухами ця процедура може знадобитися рідше, особливо якщо у них коротка шерсть. А ось псам з довгою шерстю та висячими вухами чистка потрібна набагато частіше — доступ повітря до раковини утруднений, тому там швидше збирається шкірний жир і сірка. При цьому оглядати вуха улюбленця, незалежно від породи, необхідно щотижня.