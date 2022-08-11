Як зберігати собачий корм, щоб він не зіпсувався та не став причиною неприємностей зі здоров'ям у вашого вихованця? Важливо дотримуватися рекомендацій виробника й знати кілька корисних секретів про зберігання їжі.

Вважається, що собаки не такі вибагливі в їжі, як кішки. Але їхня травна система все одно не здатна запобігти харчовому отруєнню. Тому будь-який корм, сухий або вологий, потрібно зберігати відповідно, дотримуючись простих правил.

Зберігання сухого корму

Головне завдання при зберіганні сухого раціону (особливо великої упаковки, розрахованої на більш тривале використання) — не допустити потрапляння вологи, проникнення комах, гризунів та пилових кліщів.

Пакет із кормом необхідно тримати щільно закритим у темному прохолодному місці. Інакше в нього можуть проникнути комахи та у сприятливих умовах почнуть відкладати яйця.

Пиловий кліщ з'являється в тому випадку, якщо продукт погано закритий, а також якщо в їжу потрапила волога та з'явилися сприятливі умови для його розвитку. Підвищена вологість також провокує утворення цвілі чи розвиток бактерій.

Щоб уникнути псування корму, достатньо дотримуватися кількох правил щодо його правильного зберігання:

віддайте перевагу раціонам, розфасованим в упаковки оптимального розміру. Адже, наприклад, упаковка 10 кг буде дуже великою для одного вихованця та вимагатиме тривалого зберігання.

зберігайте вже відкриту пачку в металевому або пластиковому контейнері із щільно закритою кришкою.

Для зберігання вибирайте добре вентильоване, прохолодне та темне місце.

Відкриту пачку сухого корму рекомендовано зберігати не більше місяця. Чим довше упаковка стоїть відкритою, тим більша ймовірність того, що вона може зіпсуватися.

Купили одразу кілька пачок? Не ставте їх на підлогу, виберіть для зберігання полицю або ящик. І уважно стідкуйте за терміном придатності продукту.

Зберігання вологого корму

Вологий раціон має триваліший період зберігання, ніж сухий. Але все змінюється, як тільки ви відкриваєте чергову металеву баночку чи пауч.

Як зберігати вологий корм для собак:

розкриту порцію тримайте в холодильнику не більше 24-48 годин. Обов'язково в герметичній чистій тарі із пластику або скла.

після кожного годування ретельно мийте миску тварини. У залишках їжі можуть швидко з'являтися патогенні бактерії.

Коли ви пересипаєте вологий або сухий корм в іншу ємність, не викидайте етикетку. Вона допоможе вам контролювати термін придатності раціону. Також етикетка або упаковка буде необхідна, якщо у вас виникнуть питання якості корму й ви захочете звернутися до виробника.