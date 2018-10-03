З приходом ранньої весни активізується життєдіяльність іксодових кліщів. Паразити не живуть на тваринах протягом всього життєвого циклу, а є їхніми тимчасовими «супутниками». Присмоктуючись до тіла ссавця, кліщ може провести на ньому близько десяти днів, харчуючись кров'ю чотирилапих.

Крім того, паразити є переносниками численних бактеріальних і вірусних захворювань, зокрема такого, як піроплазмоз. Ось чому для багатьох власників таке актуальне питання «Як уберегти собаку від кліщів».

Симптоми укусу кліща у собаки

На жаль, немає безумовної ознаки, за якою можна точно визначити, що тварина була атакована паразитом. Перші симптоми укусу можуть проявитися і через кілька днів:

Загальне нездужання вихованця. Собака стає менш рухомий, слабо реагує на звичні збудники. Може також відзначатися погіршення апетиту та підвищення спраги. Ймовірна поява свербежу у місці укусу — тварина чухатиме уражену ділянку шкіри. Зростання температури тіла до 40-41°C. Зміна кольору сечі (темно-жовтого або навіть бордового кольору). У складних випадках відзначається пожовтіння білків очей і слизових оболонок.

Якщо ви помітили якийсь із перерахованих вище симптомів, якомога швидше вирушайте до ветеринарного лікаря. Зволікання може коштувати не лише здоров'я, а й життя вихованця!

Як виявити кліща у собаки

Ветеринари рекомендують щодня оглядати собаку після прогулянки на вулиці. Це допоможе своєчасно виявити несподіваного гостя. Найбільш частими місцями скупчення паразитів вважається голова та шия тварини, області за вухами, пахова та ліктьова зона.

Якщо ви не знаєте, як виглядає кліщ на собаці, то не варто переживати — побачити його можна навіть неозброєним оком. Розмір кліща коливається від 2-3 мм до 1 і більше сантиметра!

Що робити, якщо ви знайшли кліща

Паразит проводить на тілі ссавців близько десяти днів, за цей час ви можете виявити й видалити небажаного сусіда. Зробити це можна самостійно в домашніх умовах, якщо ви володієте достатнім запасом знань і практичного досвіду.

Якщо власник вихованця не має уявлення про те, як дістати кліща у собаки, рекомендуємо звернутися до ветеринарного лікаря. Спеціаліст проведе маніпуляцію без розвитку можливих ризиків для здоров'я тварини.

Як видалити кліща у собаки

Якщо у вас немає можливості звернутися за допомогою до ветеринарної клініки, то видаленням комахи можна займатися самостійно. Кліщ у собаки — видалення в домашніх умовах:

З огляду на те, що кліщ може бути переносником небезпечних для людини захворювань (таких, як енцефаліт або хвороба Лайма), перед процедурою власнику тварини рекомендується надіти рукавички. Заспокойте вихованця й розмістіть його в добре освітленому місці. Хоботок кліща оснащений мікроскопічними гачками, які дозволяють паразиту щільно утримуватися в тканинах. Не варто бездумно тягнути кліща — це може привести до того, що хоботок відірветься від тільця й залишиться під шкірою собаки. «Забутий» фрагмент комахи може викликати нагноєння та запальну реакцію. Не потрібно капати на паразита олією або іншою рідиною. Крім того, не рекомендується міцно стискати тіло комахи пальцями або пінцетом — це може привести до зараження собаки. Для безпечного видалення кліща найкраще використовувати «викручувач кліщів» — інструмент, що підводять під тільце паразита, фіксують і повільно обертають, поки не здасться голова комахи.

Що робити, якщо на собаці багато кліщів, а ви не знаєте, як правильно видалити паразитів? Рекомендуємо звернутися за кваліфікованою допомогою до ветеринарного лікаря.

У чому небезпека кліщів для собаки

Фактичний укус паразита не такий страшний для тварин, як ризик зараження вірусними та бактеріальними захворюваннями. Кліщі є частими переносниками небезпечних хвороб. Збудники потрапляють у кров ссавця разом зі слиною паразита після укусу.

Які хвороби переносять кліщі

Кліщ здатний «заразити» тварину такими захворюваннями, як ерліхіоз і піроплазмоз. Важливо своєчасно звернутися за кваліфікованою допомогою до фахівця — зволікання може коштувати тварині життя.

Ветеринари акцентують увагу власників на необхідності контролю стану собаки після видалення паразита. Якщо ви помітили такі симптоми, як апатія, відсутність апетиту, зміна кольору сечі та гіпертермія, терміново покажіть тварину лікареві!

Де собака може підчепити кліща

Ризики підчепити паразита з'являються разом з першими весняними проталинами. Рано навесні кліщі прокидаються після зимової сплячки і, відчуваючи потребу в харчуванні, починають полювання на ссавців.



Найвища активність паразитів у весняно-осінній період: з березня по травень та з серпня по жовтень. Але іноді випадки захворювання відзначаються навіть взимку. Влітку при високих температурах ризики зустріти членистоноге нижчі, але не виключені повністю.



Підчепити кровоссавця можна у вологій і тінистій місцевості: в лісі, на газонах і клумбах, в парках, скверах і садах. У сезон зустрітися з членистоногим можна навіть на відкритих чагарникових зонах у полях.

Профілактика собаки від кліщів

Багатьох власників тварин мучить одне і те ж питання — як боротися з кліщами у собак. На сьогодні немає більш дієвого та раціонального способу боротьби з паразитами, ніж своєчасна профілактика.

Для того, щоб запобігти атакам паразитів, досить скористатися акарицидними препаратами. Це спеціальні засоби, які бувають у вигляді крапель на холку, спреїв, нашийників або таблеток.

На сучасному ринку ветеринарних препаратів існує безліч компаній, що займаються реалізацією профілактичних засобів від паразитів. Аерозолі, краплі та нашийники — ви можете вибрати будь-який продукт, що відповідатиме індивідуальним запитам.

Використовувати препарати варто всім, незалежно від того, проживаєте ви у сільській місцевості або в межах міста — профілактика від паразитів повинна стати регулярним ритуалом. Крім того, не забувайте оглядати тіло тварини після кожної прогулянки, щоб своєчасно виявити появу несподіваного «сусіда».