Чому в собаки випадає шерсть?
Блискуча густа шерсть – гарна ознака того, що ваш собака отримує все необхідне від своєї їжі, середовища та способу життя. Саме тому втрата шерсті є неприємним симптомом. До того ж, іноді може бути важко зрозуміти причину цієї проблеми.
Симптоми випадіння шерсті в собаки
До симптомів випадіння шерсті можуть належати ламкість або сухість шерсті на дотик, її випадіння в більшому обсязі, ніж зазвичай, і поява залисин, які можуть бути круглими або мати неправильну форму. Випадіння шерсті також може спостерігатися в певному місці чи на всьому тілі собаки.
Типові причини випадіння шерсті в собак
Дуже поширена причина випадіння шерсті в собак – зараження паразитами, як-от кліщами, вошами або блохами. Зокрема, якщо в собаки випадає шерсть навколо шиї та хвоста, дуже ймовірно, що це пов’язано з блохами. Ці крихітні паразити можуть швидко заразити собаку та спричинити подразнення шкіри. Це призводить до сильного свербежу, який може стати причиною випадіння шерсті.
Будь-яке захворювання шкіри в собаки, зокрема, екзема або лупа, може поступово призвести до випадіння шерсті. Якщо собака відчуває дискомфорт або страждає від подразнення шкіри, він намагатиметься полегшити свербіж, чухаючи й вилизуючи себе. З часом це може спричинити випадіння шерсті через пошкодження окремих ділянок шкіри.
Випадіння шерсті в собак також може бути спричинене нестачею поживних речовин, необхідних для розвитку здорової шкіри й шерсті. Утворення кератину, основного компонента шерсті, відбувається за належно налагодженого процесу синтезу сірковмісних амінокислот. Без них шерсть собаки може рости повільно, бути ламкою й випадати. Біотин – це ще один важливий елемент, необхідний для підтримки здоров’я шкіри й шерсті та запобігання випадінню шерсті.
Випадіння шерсті в собаки також може бути одним із симптомів складнішої проблеми. Випадіння шерсті в певних ділянках, особливо в старих собак, може бути спричинене пухлинами яєчників або яєчок. Пухлина виділяє гормони, які порушують природний статевий цикл і ріст здорової шерсті.
Хвороба Кушинга – інша розповсюджена проблема в собак, яка також може призводити до випадіння шерсті. В разі цієї хвороби розвивається пухлина, через яку надниркові залози собаки виробляють забагато кортизолу. Це спричиняє ожиріння, випадіння шерсті, появу темних плям і деякі інші симптоми, що проявляються в поведінці тварини. Крім того, випадіння шерсті – один із симптомів гіпотиреозу. Це захворювання, за якого в організмі собаки виробляється замало гормонів.
Захист від випадіння шерсті
Деякі зі складніших причин випадіння шерсті, як-от хворобу Кушинга, має лікувати ветеринарний лікар. При цьому необхідно пильно стежити за станом собаки. Однак ви також можете захистити свого улюбленця від випадіння шерсті вдома:
- Дотримуйтеся рекомендацій щодо регулярної й ефективної обробки проти бліх і їхніх яєць.
- Використовуйте схвалений дерматологами спеціальний шампунь для собаки, який допоможе вгамувати свербіж, завдяки чому собака менше чухатиметься.
- Щоб підтримати здоров’я шкіри й шерсті собаки, давайте йому їжу, збагачену поживними речовинами, зокрема, біотином і високоякісними легкозасвоюваними білками.
Якщо ви помітите ознаки випадіння шерсті, відведіть собаку до ветеринарного лікаря, щоб він його ретельно оглянув і призначив правильне лікування. Також можна будь-коли отримати від ветеринарного лікаря поради щодо догляду за шкірою та шерстю собаки.
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