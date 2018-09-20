Блискуча густа шерсть – гарна ознака того, що ваш собака отримує все необхідне від своєї їжі, середовища та способу життя. Саме тому втрата шерсті є неприємним симптомом. До того ж, іноді може бути важко зрозуміти причину цієї проблеми.

Симптоми випадіння шерсті в собаки

До симптомів випадіння шерсті можуть належати ламкість або сухість шерсті на дотик, її випадіння в більшому обсязі, ніж зазвичай, і поява залисин, які можуть бути круглими або мати неправильну форму. Випадіння шерсті також може спостерігатися в певному місці чи на всьому тілі собаки.

Типові причини випадіння шерсті в собак

Дуже поширена причина випадіння шерсті в собак – зараження паразитами, як-от кліщами, вошами або блохами. Зокрема, якщо в собаки випадає шерсть навколо шиї та хвоста, дуже ймовірно, що це пов’язано з блохами. Ці крихітні паразити можуть швидко заразити собаку та спричинити подразнення шкіри. Це призводить до сильного свербежу, який може стати причиною випадіння шерсті.

Будь-яке захворювання шкіри в собаки, зокрема, екзема або лупа, може поступово призвести до випадіння шерсті. Якщо собака відчуває дискомфорт або страждає від подразнення шкіри, він намагатиметься полегшити свербіж, чухаючи й вилизуючи себе. З часом це може спричинити випадіння шерсті через пошкодження окремих ділянок шкіри.