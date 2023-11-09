Неонатальний період

Цуценята починають розплющувати очі через п’ять днів після народження, а до кінця другого тижня життя вони вже можуть розрізняти звуки. Обидва органи чуття спочатку погано розвинені, але з нас танням перехідного періоду (три тижні від народження) їх робота покращується .