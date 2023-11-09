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Цуценята австралійської вівчарки, що лежить, у відтінках сірого на білому тлі
Від народження до 4 тижнів

Неонатальний період

Перші дні життя. Цуценята перебувають поруч зі своєю матір’ю й здебільшого сплять або годуються материнським молоком.

Харчування

У перші 8 годин після народження дуже важливо, щоб цуценята регулярно смоктали й отримували молозиво, яке містить антитіла й фактори росту, що зміцнюють імунітет і сприяють розвитку цуценят у перші тижні життя.

Цуцунята джек-рассел-тер’єра смокчуть молоко в приміщенні

Здоров’я

Відповідальний фахівець із розведення обов’язково має показати цуценят ветеринарному лікарю в перші дні життя. Ветеринарний лікар огляне цуценят на наявність вроджених дефектів і оцінить їхнє загальне самопочуття. Ближче до кінця неонатального періоду слід розпочати курс обробки проти гельмінтів.
Новонароджене цуценя в долонях у приміщенні

Поведінка в неонатальний період

На ранніх етапах розвитку цуценя більшу частину часу їсть або спить. Це життєво важливо для здорового розвитку, тому слід забезпечити спокій як для малечі, так для їхньої матері.
Новонароджені цуценята сплять у приміщенні

Розвиток в неонатальний період

Цуценята починають розплющувати очі через п’ять днів після народження, а до кінця другого тижня життя вони вже можуть розрізняти звуки. Обидва органи чуття спочатку погано розвинені, але з настанням перехідного періоду (три тижні від народження) їх робота покращується.
Новонароджені цуценята сплять у приміщенні

Cередовище для цуценят у неонатальний період

Хоча цуценята проводять увесь свій час поблизу матері, ви можете навчити їх долати стрес і ефективніше взаємодіяти з людьми в дорослому житті, обережно й лагідно поводячись із ними.

Новонароджене цуценя в долонях у приміщенні

Розділ, присвячений новонародженим

Puppy Saint Bernards sitting together in a field.

Коли цуценя дорослішає

Puppy Jack Russell sitting outside in grass by a large silver bowl.

Пояснення щодо годування цуценят

Цуценя лабрадора стоїть у приміщенні і їсть з червоної миски

Як часто слід годувати цуценя?

Adult Jack Russell lying down in a dog bed with her newborn puppies.

Пологи собак у домашніх умовах

Pregnant Chihuahua standing on a sandy beach.

Як правильно годувати вагітну собаку

Puppy product range pack shot

Здорове харчування для цуценяти

Гама раціонів, що допомагають зміцнювати природні захисні сили організму, підтримують здоровий ріст і сприяють розвитку травної системи.

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Цуценя лабрадора ретривера, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі
4–8 тижнів

Відлучення

Коли цуценята вперше розплющують очі та вчаться ходити, вони починають відкривати для себе світ.

Наступний етап