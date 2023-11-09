Від народження до 4 тижнів
Неонатальний період
Перші дні життя. Цуценята перебувають поруч зі своєю матір’ю й здебільшого сплять або годуються материнським молоком.
Харчування
У перші 8 годин після народження дуже важливо, щоб цуценята регулярно смоктали й отримували молозиво, яке містить антитіла й фактори росту, що зміцнюють імунітет і сприяють розвитку цуценят у перші тижні життя.
Здоров’я
Відповідальний фахівець із розведення обов’язково має показати цуценят ветеринарному лікарю в перші дні життя. Ветеринарний лікар огляне цуценят на наявність вроджених дефектів і оцінить їхнє загальне самопочуття. Ближче до кінця неонатального періоду слід розпочати курс обробки проти гельмінтів.
Поведінка в неонатальний період
На ранніх етапах розвитку цуценя більшу частину часу їсть або спить. Це життєво важливо для здорового розвитку, тому слід забезпечити спокій як для малечі, так для їхньої матері.
Розвиток в неонатальний період
Цуценята починають розплющувати очі через п’ять днів після народження, а до кінця другого тижня життя вони вже можуть розрізняти звуки. Обидва органи чуття спочатку погано розвинені, але з настанням перехідного періоду (три тижні від народження) їх робота покращується.
Cередовище для цуценят у неонатальний період
Хоча цуценята проводять увесь свій час поблизу матері, ви можете навчити їх долати стрес і ефективніше взаємодіяти з людьми в дорослому житті, обережно й лагідно поводячись із ними.
Здорове харчування для цуценяти
Гама раціонів, що допомагають зміцнювати природні захисні сили організму, підтримують здоровий ріст і сприяють розвитку травної системи.
4–8 тижнів
Відлучення
Коли цуценята вперше розплющують очі та вчаться ходити, вони починають відкривати для себе світ.