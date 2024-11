De nombreuses races de chiens de taille moyenne souffrent de dysplasie de la hanche. Cela signifie que la tête du fémur ne s’insère plus correctement dans la cavité de la hanche, ce qui cause beaucoup de douleur au chien. Pour que les os et les articulations de votre chien se développent le mieux possible, il est très important que vous fassiez de l’exercice modéré avec un chiot de taille moyenne jusqu’à ce qu’il ait atteint sa pleine maturité, vers l’âge de 12 mois. Évitez donc les longues sessions de jogging sur la plage, à cause du sable. De même, ne laissez pas votre chiot jouer trop longtemps et surtout pas trop sauvagement avec ses congénères, et évitez de préférence les jeux de balle au début en raison des mouvements brusques. Donnez à votre chiot une alimentation adaptée, jusqu’à 12 mois, et évitez le surpoids. Avant de choisir une race en particulier, informez-vous pour savoir si cette race est sujette à la dysplasie de la hanche, et renseignez-vous auprès de l’éleveur.