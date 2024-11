Bien qu’il y ait des exceptions pour chaque race, celle-ci peut déjà donner une indication sur l’espérance de vie d’un chien. En général, les grands chiens ont – malheureusement – une espérance de vie plus courte que les petits chiens. Cela s’explique par des facteurs génétiques et des caractéristiques spécifiques liés à la race.



Les chiens de grande taille vieillissent plus vite que les chiens de petite taille, et ils sont plus souvent (ou plus vite) sujets aux problèmes d’articulation ou encore plusieurs types de cancer. À l’inverse, les chiens de petite taille sont connus pour leur longue espérance de vie, avec en première place le Yorkshire Terrier et le Chihuahua. Par ailleurs, on remarque que les chiens brachycéphales (à museau court) ont, en moyenne, une espérance de vie 40 % inférieure aux chiens qui présentent une longueur de museau dite saine. On retrouve ici notamment le Bouledouge Français et Bouledogue Anglais, le Boxer, le Shih Tzu, le Boston Terrier, le Bull Mastiff, le Cavalier King Charles Spaniel et le Carlin.