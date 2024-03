Der Einzug einer neuen Katze ist eine aufregende Situation für alle Beteiligten. Damit sich Ihr neues Kitten gerade am Anfang gut einleben kann, ist es wichtig, ihm an verschiedenen Stellen in der neuen Umgebung Versteckmöglichkeiten anzubieten. Von einer Katzenhöhle aus kann es beispielsweise unbeobachtet das neues Zuhause überblicken. Ein Kratzbaum dagegen ermöglicht einen Überblick des Geschehens aus erhöhter Perspektive. Das Kätzchen kann so die Menschen kennenlernen, die zu seiner neuen Familie gehören. Wenn es anfängt, sich im neuen Heim sicher zu fühlen, wird es ganz von selbst häufiger sein Versteck verlassen und die Nähe zu dir und den anderen Mitbewohnern suchen.