Protein spielt eine wichtige Rolle bei der gesunden Entwicklung Ihres Kätzchens wie bei der Bildung und Erneuerung von Gewebe wie z.B. die Muskulatur. Protein ist ein wertvoller Rohstoff für die Nahrungskette von Mensch und Tier gleichermaßen und sollte so effizient wie möglich eingesetzt werden. Proteine bestehen aus Ketten von Hunderten (oder sogar Tausenden) Aminosäuren. Es gibt 20 Aminosäuren in Proteinen und sie werden in zwei verschiedene Typen unterteilt: essentielle und nicht-essentielle. Essentielle Aminosäuren können vom Körper Ihres Kätzchens nicht ausreichend hergestellt werden, um eine gesunde Funktionsweise und Entwicklung zu gewährleisten. Sie müssen daher in der Nahrung enthalten sein. Nicht-essentielle Aminosäuren können aus Überschüssen essentieller Aminosäuren in der Nahrung stammen, sind jedoch ebenfalls für die gesunde Funktion von entscheidender Bedeutung und sollten Teil einer ausgewogenen Ernährung sein.