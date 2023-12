Die Ernährung Ihres Kätzchens im Alter von 4 bis 12 Monaten

In dieser Entwicklungsphase nimmt der Energiebedarf Ihres Kätzchens allmählich ab, er liegt aber immer noch über dem einer ausgewachsenen Katze. In dieser Zeit werden die Milchzähne durch bleibende Zähne ersetzt, so dass es feste Nahrung besser zerbeißen, kauen und fressen und sein nun ausgebildetes Verdauungssystem diese leichter verdauen kann.

Das Verdauungssystem einer Katze macht jedoch nur 3 % ihres Körpergewichts aus (beim Menschen sind es 11 %), weshalb es durch neues Futter oder Stress schneller gereizt werden kann. Die Nahrung und die Fütterung Ihres Kätzchens sollten in dieser Zeit unverändert bleiben: das gleiche Futter am gleichen Ort, in einer ruhigen und stressfreien Atmosphäre.

Im Alter von 4 bis 5 Monaten erlebt Ihr Kätzchen seine intensivste Gewichtszunahme und steigert in dieser Zeit sein Gewicht jede Woche um 100 g. Sie müssen sein Gewicht genau verfolgen, damit es nicht zu schnell zunimmt oder übergewichtig wird. Dies können Sie ganz einfach verhindern, indem Sie ihm nur die empfohlene Portion Trocken- oder Nassfutter geben.

Die Ernährung Ihrer Katze ab einem Jahr

Ihre Katze ist nun ausgewachsen und hat völlig andere Ernährungsbedürfnisse als in den ersten Monaten. Ihr Energiebedarf ist viel geringer, und verschiedene andere Faktoren sind für die richtige Ernährung wichtig: ihre Lebensweise, z. B. ob sie eine Wohnungs- oder eine Freigängerkatze ist, ihre Rasse, ihr Geschlecht und ob sie kastriert wurde.

Jede Katze hat weiterhin Nährstoffbedürfnisse, die sie nur über ihre Ernährung stillen kann. Dazu gehören die essenztielle Aminosäure Taurin, die nur in tierischen Quellen enthalten ist, sowie die Vitamine A und D, welche die Gesundheit Ihrer Katze unterstützen.

Der Ernährungsbedarf Ihrer Katze ändert sich im Laufe ihres Lebens erheblich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Futter für sie am besten geeignet ist, lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt beraten.