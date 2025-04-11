Bei einer Futtermittelallergie reagieren die Abwehrkräfte von Katzen und Hunden auf ein eigentlich harmloses Protein in der Nahrung und halten es für ein potenzielles Allergen. Dadurch werden oft Reaktionen wie Hautrötungen oder Juckreiz ausgelöst. Mit hypoallergener Katzen- und Hundenahrung können Sie sowohl die Symptome als auch das Risiko einer Futtermittelallergie minimieren.

ANALLERGENIC für Katzen oder Hunde: Die allergenreduzierte Rezeptur fördert die natürliche Hautbarriere, während ein stark hydrolisiertes Protein das Risiko senkt, Futtermittelunverträglichkeiten und Nährstoffintoleranzen zu entwickeln. Außerdem wird der Kontakt mit Nahrungsallergenen vermieden.

HYPOALLERGENIC PUPPY: Diese hypoallergene Hundenahrung fördert mit einem entsprechend angepassten Nährstoffprofil das Wachstum von Welpen.