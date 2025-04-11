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ROYAL CANIN® Dermatology: Hochwertige Nahrung bei Hautproblemen von Katze & Hund

Hautprobleme bei Katze und Hund

Wie auch beim Menschen ist bei Tieren die Haut das größte Organ. Das Risiko von Hautkrankheiten bei Hunden und Katzen ist hoch – und die Folgen davon können zu großem Unwohlsein bei Ihrem Vierbeiner führen, egal ob es um Schuppen und trockene Haut oder auch Haarausfall geht. Meistens sind Juckreiz, Kratzen und Knabbern ein erstes Anzeichen dafür, dass im Körper etwas nicht in Ordnung ist. Hautprobleme bei Katzen und Hunden können viele verschiedene Ursachen haben.

Hauterkrankungen beim Tierarzt behandeln lassen

Fällt Ihnen eine Hautveränderung bei Ihrem Haustier auf oder zeigt es bestimmte Verhaltensweisen wie ständiges Kratzen oder Jucken, dann sollten Sie einen Termin bei einer Tierarztpraxis vereinbaren. Dort wird die Haut Ihres Vierbeiners gründlich untersucht – und der Tierarzt oder die Tierärztin kann mithilfe von Labortests möglicherweise schon eine Diagnose stellen. Je früher Hautkrankheiten bei Katzen und Hunden behandelt werden, desto schneller geht es den Tieren besser. Zur Therapie können sowohl Pflegemaßnahmen als auch Medikamente gehören. Wichtig ist in jedem Fall natürlich, den Behandlungsplan zu befolgen. Gut zu wissen: Hochwertiges Futter kann zur Unterstützung der tierärztlichen Behandlung dienen.
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Die richtige Nahrung bei Hautproblemen: ROYAL CANIN® Dermatology

Die Hautgesundheit von Katzen und Hunden richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Dazu gehören neben dem generellen Gesundheitszustand auch die artgerechte Haltung und Pflege sowie die Ernährung. Zusätzlich zu einer medikamentösen Behandlung und den Pflegeanweisungen der Tierarztpraxis können Sie die Hautgesundheit Ihres Vierbeiners mit hochwertiger Tiernahrung fördern, die mithilfe einer besonderen Rezeptur die Haut und auch das Fell unterstützt. Entdecken Sie unser Sortiment an ROYAL CANIN® Dermatology Produkten: hochwertige Nahrung, die bei verschiedenen Hautproblemen helfen und Begleiterscheinungen reduzieren kann. Doch mit welcher Katzen- und Hundenahrung können Sie Ihr Haustier bei Hautkrankheiten unterstützen?

Futtermittelallergie

Bei einer Futtermittelallergie reagieren die Abwehrkräfte von Katzen und Hunden auf ein eigentlich harmloses Protein in der Nahrung und halten es für ein potenzielles Allergen. Dadurch werden oft Reaktionen wie Hautrötungen oder Juckreiz ausgelöst. Mit hypoallergener Katzen- und Hundenahrung können Sie sowohl die Symptome als auch das Risiko einer Futtermittelallergie minimieren.

ANALLERGENIC für Katzen oder Hunde: Die allergenreduzierte Rezeptur fördert die natürliche Hautbarriere, während ein stark hydrolisiertes Protein das Risiko senkt, Futtermittelunverträglichkeiten und Nährstoffintoleranzen zu entwickeln. Außerdem wird der Kontakt mit Nahrungsallergenen vermieden.

HYPOALLERGENIC PUPPY: Diese hypoallergene Hundenahrung fördert mit einem entsprechend angepassten Nährstoffprofil das Wachstum von Welpen.

Atopische Dermatitis, allergische Flohdermatitis & Hautpilz

Bei einer atopischen Dermatitis führen Pollen, Pflanzen, Hautschuppen und andere Allergene aus der Umwelt zu Entzündungsreaktionen, die sich als gerötete Haut, Wunden oder verfärbtes Fell zeigen können.
Bei einer atopischen Dermatitis führen Pollen, Pflanzen, Hautschuppen und andere Allergene aus der Umwelt zu Entzündungsreaktionen, die sich als gerötete Haut, Wunden oder verfärbtes Fell zeigen können.
Bei der allergischen Flohdermatitis handelt es sich um eine allergische Reaktion der Haut, die durch Flohspeichel nach einem Biss ausgelöst wird. Zu den Anzeichen gehören beispielsweise selbst hervorgerufene Verletzungen der Haut, Juckreiz und Haarausfall.

Hautpilzinfektionen sorgen für Fellverlust und die Bildung von Krusten – oft an den Beinen, Pfoten und den Ohren bzw. am gesamten Kopf. Wichtig zu beachten ist, dass sich auch Menschen damit anstecken können. Liegt der Verdacht auf Hautpilz vor, sollten Sie Ihre Katze oder Ihren Hund zeitnah in einer Tierarztpraxis untersuchen lassen.

Unsere Produkte helfen Ihnen dabei, die Hautbarriere Ihres Vierbeiners zu stärken und die Begleiterscheinungen empfindlicher Haut bei Katze und Hund zu reduzieren.

SKIN & COAT: Versorgen Sie Ihre Katze mit wichtigen Nährstoffen, die das Fell und die Haut unterstützen. SKIN & COAT eignet sich besonders für Katzen mit empfindlicher Haut und kräftigt die Hautbarriere.

SKIN CARE: Ihr Hund hat empfindliche Haut? Bieten Sie ihm mit SKIN CARE unterstützende Ernährung. Für umfassende Informationen zur geeigneten Ernährung und passenden Produktauswahl lassen Sie sich von einem Tierarzt oder einer Tierärztin beraten.

Entdecken Sie unsere Produkte für alle Felle

Mit unseren ROYAL CANIN® Dermatology Produkten können Sie Ihre Katze oder Ihren Hund bei ganz verschiedenen Hautkrankheiten und -problemen unterstützen; von lästigem Juckreiz bis hin zu Haarausfall. Die besonderen Rezepturen und ausgesuchten Nährstoffe stärken die Hautbarriere, fördern eine gesunde Verdauung und können das Risiko von Allergien senken. Verhelfen Sie Ihrem Haustier mit der hochwertigen Nahrung aus unserem Dermatology-Sortiment zu mehr Wohlbefinden und einer höheren Lebensqualität.

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