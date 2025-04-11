ROYAL CANIN® Dermatology: Hochwertige Nahrung bei Hautproblemen von Katze & Hund
Hautprobleme bei Katze und Hund
Hauterkrankungen beim Tierarzt behandeln lassen
Die richtige Nahrung bei Hautproblemen: ROYAL CANIN® Dermatology
Futtermittelallergie
Bei einer Futtermittelallergie reagieren die Abwehrkräfte von Katzen und Hunden auf ein eigentlich harmloses Protein in der Nahrung und halten es für ein potenzielles Allergen. Dadurch werden oft Reaktionen wie Hautrötungen oder Juckreiz ausgelöst. Mit hypoallergener Katzen- und Hundenahrung können Sie sowohl die Symptome als auch das Risiko einer Futtermittelallergie minimieren.
ANALLERGENIC für Katzen oder Hunde: Die allergenreduzierte Rezeptur fördert die natürliche Hautbarriere, während ein stark hydrolisiertes Protein das Risiko senkt, Futtermittelunverträglichkeiten und Nährstoffintoleranzen zu entwickeln. Außerdem wird der Kontakt mit Nahrungsallergenen vermieden.
HYPOALLERGENIC PUPPY: Diese hypoallergene Hundenahrung fördert mit einem entsprechend angepassten Nährstoffprofil das Wachstum von Welpen.
Atopische Dermatitis, allergische Flohdermatitis & Hautpilz
Hautpilzinfektionen sorgen für Fellverlust und die Bildung von Krusten – oft an den Beinen, Pfoten und den Ohren bzw. am gesamten Kopf. Wichtig zu beachten ist, dass sich auch Menschen damit anstecken können. Liegt der Verdacht auf Hautpilz vor, sollten Sie Ihre Katze oder Ihren Hund zeitnah in einer Tierarztpraxis untersuchen lassen.
Unsere Produkte helfen Ihnen dabei, die Hautbarriere Ihres Vierbeiners zu stärken und die Begleiterscheinungen empfindlicher Haut bei Katze und Hund zu reduzieren.
SKIN & COAT: Versorgen Sie Ihre Katze mit wichtigen Nährstoffen, die das Fell und die Haut unterstützen. SKIN & COAT eignet sich besonders für Katzen mit empfindlicher Haut und kräftigt die Hautbarriere.
SKIN CARE: Ihr Hund hat empfindliche Haut? Bieten Sie ihm mit SKIN CARE unterstützende Ernährung. Für umfassende Informationen zur geeigneten Ernährung und passenden Produktauswahl lassen Sie sich von einem Tierarzt oder einer Tierärztin beraten.