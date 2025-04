La mastication chez les chiots

Mâcher et mordre des objets constitue un comportement normal de la part des chiots au cours de leur développement et de leur croissance. Tous les chiens en pleine croissance passent par la phase de mastication du chiot, qui est la plus intense lorsque leurs dents d'adultes percent.

En tant que propriétaire responsable, il est important de comprendre les habitudes de votre chiot. En savoir plus sur les raisons pour lesquelles il mâche et mordille vous permettra d'identifier son niveau normal de mastication et de mettre en place des solutions afin qu'il apprenne en douceur à ne pas mordre les personnes, les animaux et les objets qui l'entourent.