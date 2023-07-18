喵星人有咩唔同性格？6大常見貓品種的性格、喜好&飼養貼士

透過本⽂您可以了解：



⼀、波斯貓：是高冷還是親人？

⼆、英國短毛貓：安靜乖巧的“貓界淑女”

三、緬因貓：活力充沛、魅力無限

四、豹貓：野性十足，霸氣外露

五、布偶貓：甜美懂事的喵星人

六、無毛貓：外向開朗，還喜歡搏關注

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您是否好奇，家中的貓主子平時都在想什麼？

多數人對貓咪的第一印象，只停留在刁蠻、獨立及神秘這三個特徵上。事實上，每隻貓咪都是獨立個體，擁有各自的喜好及興趣。不同品種的貓咪，性格更可能相差極大。

因此，貓奴若想深入喵星人的內心世界，不妨先從「貓種類」下手，了解自家毛孩的天性及偏好，再進一步給予適當陪伴及照顧。以下文章為各位列出6大常見貓品種，帶您一同認識各種貓咪獨一無二的個性、脾氣及照顧要點！

波斯貓:是高冷還是親人？

波斯貓是全球最常見的長毛貓之一。牠們外表高貴冷酷，實則極為親人、喜歡社交，個性既溫順又低調，能與家中幼童、其他貓狗打成一片。另外，波斯貓性格獨立，雖然愛玩，卻很能自得其樂，不會為了引起主人注意而胡作非為。不過，相較於其他品種貓，波斯貓好奇心偏低、不喜歡走動，所以容易長胖，飼主須多花時間陪貓主子玩、增大貓咪活動量，並提供波斯貓專屬配方，幫助貓咪增強消化功能，維持腸胃健康。



英國短毛貓：安靜乖巧的“貓界淑女”



英國短毛貓（簡稱「英短」）擁有圓潤頭型、水汪汪大眼，常被形容為「泰迪熊」。牠們性情穩定、個性隨和，不但少發脾氣，在喵星人界更是出了名的安靜，只有在必要時才會「開金口」發出聲音。英短渡過幼貓期後，性格將變得更加穩重，運動量也大大減少，這會導致肥胖風險升高。建議貓奴們諮詢獸醫，針對不同成長階段制定飲食計畫，並可選擇英國短毛幼貓貓糧或英國短毛成貓貓糧。

緬因貓：活力充沛、魅力無限



源自於美國東北部的「緬因州」，緬因貓體型龐大，且天性友善、溫馴，是世界上最受歡迎的貓種類之一。緬因貓還有淘氣、貪玩的一面，這種本性不分年齡層，即便已是成貓，牠們仍會四處走動、上躥下跳，積極尋找生活樂趣。對緬因貓來講，擁有充足的「玩樂」時間，非常重要。根據緬因貓運動量大的特點，緬因成貓專屬配方為牠們度身訂造專屬的顆粒形狀，貓糧富含EPA-DHA、牛磺酸、胺基酸、維他命等營養成分，從而幫助貓咪維持關節和骨骼健康。

豹貓：野性十足，霸氣外露



豹貓極具特色的地方在於，牠有如「獵豹」一般的斑點及花紋，及眼圈一周的黑色印記。牠們活力充沛、野性十足，且好奇心爆棚。喜歡跳到高處、東摸西摸，甚至還可能在家中翻箱倒櫃，每天都需要充足的「放電」時間。另外，個性直爽的豹貓，絕對是「有怒敢言」。早餐時間已到，若主人還在賴床，牠們會毫不留情地以「喵」聲震耳，表達不滿，明示主人餵貓糧。

布偶貓：甜美懂事的喵星人



布偶貓擁有一雙漂亮的藍眼睛，以及號稱貓咪界最甜美的嗓音。正如其名，牠們溫順又懂事，願意配合主人指令，會像隻布偶一樣乖乖躺好。且相較於其他貓品種，布偶貓對人類的戒心低，能輕易與飼主產生深厚的感情。而不吵不鬧的布偶貓，其實對主人依賴性非常高，需要貓奴多花時間陪伴。千萬不要因為牠們天性懂事，就忘記給予足夠關注。在日常飼養方面，建議主人可以選擇布偶貓專屬貓糧，獨家多元營養配方能夠幫助貓咪保持健康。





無毛貓：外向開朗，還喜歡搏關注

無毛貓的耳朵又高又挺、眼角微垂，給人一種惹人憐愛的形象。但骨子裡，牠們既活潑又調皮，是充滿能量的貓品種，喜歡跟主人玩「你追我跑」的遊戲。如此外向的無毛貓，既不擅於獨處，更極度討厭被忽視，會竭盡所能搗蛋，以搏取主人關注。在照顧方面，無毛貓就比一般貓咪更需要貓奴定期梳毛，協助清理表面油脂，讓肌膚保持清爽健康狀態。貓奴們可以選擇無毛貓成貓專屬配方，此貓糧含有高脂肪、Omega 3及Omega 6脂肪酸成分，能夠為貓咪提供足夠能量需求，並保持皮膚和身體健康。

綜上所述，大家可以發現不同的貓咪品種，個性迥異、喜好有別；在飼養上，亦有需要特別留意的地方。因此，Royal Canin 針對不同品種貓的性格、特性及下顎形狀，量身定制系列貓糧，希望透過專屬的營養配方，與貓奴們一起，守護毛孩健康、給予喵星人更細緻的照護。