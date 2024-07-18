以下是關於這犬種的特性



世界上沒有幾個犬種能像傑克羅素爹利犬這樣別具一格！ 他正是「大狗能量 (Big Dog Energy)」的完美詮釋， 只是恰好被安置在一副嬌小的身軀裡面。

傑克羅素爹利犬憑著這副小小的身軀，也能體現出勇氣和熱情 (當然還有活力)；而且，他們格調宏大，心胸寬廣，生活樂觀。 他們極之忠誠忠心，會由衷感激您陪伴他們左右。

雖然傑克羅素爹利犬可以成為很好的家庭寵物，但他們的性格中亦有頑皮的一面，因此他們最適合生活在孩子年齡稍大一點 (懂得如何與狗狗相處) 的家庭中。 傑克羅素爹利犬不適合生活在有嬰幼兒的家庭中。

傑克羅素爹利犬最初是作為獵犬來培養；時至今日，他們仍然保留著工作犬性格中不可或缺的耐力和性情，包括備受讚賞、對獵物的強烈追逐慾望。 您可能不太希望傑克羅素爹利犬一看到移動的東西就會跟著追，所以外出散步時，一定要繫好狗繩。

關於這個犬種，您有兩點需要注意： 雖然這個犬種體型較小，但他們卻需要大量的活動 (這可能需要您付出一點汗水) 和腦力刺激。 他們真的不喜歡被獨留在家。 分離焦慮實際上會影響他們的整體健康。 還好，早期的社會化訓練和訓練 (可以和熟悉傑克羅素爹利犬特殊性情的專業人士一起進行) 可以將他們培養成能夠溫柔愉快陪您度過每一天的窩心夥伴。