認識傑克羅素爹利犬
在精力方面，嬌小而強悍的傑克羅素爹利犬可說是領先於其他品種。 其活潑的性格以及引人的微笑表情真是無敵 — 彷彿在說「超越世界，由我開始」。這個犬種最初作為獵犬來飼養，因此智力水平較高；只要您稍加用心，訓練他們其實不難。 傑克羅素爹利犬能與他們的人類家人 (尤其是照料其日常需求的人) 建立緊密關係。 如果您正是負起這個責任的人，狗狗便會視您為終生摯友！ 當然，您的這位朋友可能不是那麼喜歡久坐。
正式名稱： 傑克羅素爹利犬
其他名稱： 傑克羅素
起源： 英國
流口水的傾向1 out of 5
掉毛程度2 out of 5
活動力等級5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力5 out of 5
溫暖的天氣？2 out of 5
適合住宅生活3 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|25 - 30 cm
|25 - 30 cm
|體重
|體重
|5 - 6 kg
|5 - 6 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解傑克羅素爹利犬
以下是關於這犬種的特性
世界上沒有幾個犬種能像傑克羅素爹利犬這樣別具一格！ 他正是「大狗能量 (Big Dog Energy)」的完美詮釋， 只是恰好被安置在一副嬌小的身軀裡面。
傑克羅素爹利犬憑著這副小小的身軀，也能體現出勇氣和熱情 (當然還有活力)；而且，他們格調宏大，心胸寬廣，生活樂觀。 他們極之忠誠忠心，會由衷感激您陪伴他們左右。
雖然傑克羅素爹利犬可以成為很好的家庭寵物，但他們的性格中亦有頑皮的一面，因此他們最適合生活在孩子年齡稍大一點 (懂得如何與狗狗相處) 的家庭中。 傑克羅素爹利犬不適合生活在有嬰幼兒的家庭中。
傑克羅素爹利犬最初是作為獵犬來培養；時至今日，他們仍然保留著工作犬性格中不可或缺的耐力和性情，包括備受讚賞、對獵物的強烈追逐慾望。 您可能不太希望傑克羅素爹利犬一看到移動的東西就會跟著追，所以外出散步時，一定要繫好狗繩。
關於這個犬種，您有兩點需要注意： 雖然這個犬種體型較小，但他們卻需要大量的活動 (這可能需要您付出一點汗水) 和腦力刺激。 他們真的不喜歡被獨留在家。 分離焦慮實際上會影響他們的整體健康。 還好，早期的社會化訓練和訓練 (可以和熟悉傑克羅素爹利犬特殊性情的專業人士一起進行) 可以將他們培養成能夠溫柔愉快陪您度過每一天的窩心夥伴。
有關傑克羅素爹利犬的兩個小常識
1. 您剛剛說了甚麼嗎？
據說，傑克羅素爹利犬非常欣賞自己的嗓音 — 這其實是在委婉地表達他們可能有點吵。 他們天生容易激動；如果感到不安，會毫不猶豫地讓您知道。 在感到滿足時，亦是如此。 聽到有聲響時也一樣。 無論如何， 您也無需緊張；只要訓練有素，便可以盡早糾正。
2. 到底需要有多少運動量？
雖然體型嬌小，但這種活潑好動的狗狗每天都需要釋放他們旺盛的精力。 每天只是在街頭走兩圈的話，絕對不夠。 因此，最少要讓您的傑克羅素爹利犬運動一小時。 預留些時間鬆開狗繩，讓他們好好釋放他們的獨立個性 — 只要確保他們只在安全封閉的環境中，就無問題。 由於他們始終都是真正的獵犬 — 如果找到逃出的路，他們會義無反顧逃走！
品種的歷史
傑克羅素爹利犬起源於 19 世紀中後期的英國，由牧師約翰羅素飼養 (有趣的是，這種狗狗居然不叫傑克羅素爹利犬)，職責是陪同這位牧師一起去獵狐。 他們大多是白色的，這樣就不會與被追逐的動物相混淆；身軀離地面很低，這樣就能更好地接近小型獵物；奔跑速度亦相當快，能跟上獵物的腳步；而且還可以靈活地扭動身體，跟隨狐狸進入狹窄的洞穴，將他們趕出來。 他們的大嗓門足以發出有力的警報，讓捕獵者聽到他們發現了什麼；而在這個過程中，他們從不傷害獵物。
今天的傑克羅素爹利犬已不太可能追溯到這位牧師最初培養的那隻狗狗了；但無論如何，這種吃苦耐勞的獵犬肯定是被培育用來工作；而且他們今天仍然保留著強烈的工作驅動力，這從他們旺盛的精力和追逐獵物的慾望來看，不難理解。 時至今日，傑克羅素爹利犬作為一種熱門的伴侶犬，他們天性活潑、頭腦聰明，因此仍然需要大量的活動探索和精神刺激。
這個犬種的官方認可過程曲折而富有趣味，您一定想要了解。 簡單來說，他們最終於 2001 年獲 AKC 認可，其名字後來被改為帕森羅素爹利犬 (Parson Russell Terrier)。 傑克羅素爹利犬繁殖者協會緊隨其後，成為了帕森羅素爹利犬協會在美國的分會。 有趣的是，澳洲國家犬舍委員會 (ANKC) 和新西蘭育犬協會 (NZCK) 都將傑克羅素爹利犬和帕森羅素爹利犬註冊為了不同的品種。
從頭到尾
傑克羅素爹利犬的身體特徵
1.眼睛
2.鼻子
3.顱骨
4.體型
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於傑克羅素爹利犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
蹦蹦跳跳
總括來說，傑克羅素爹利犬是一個非常健康的品種，但他們可能會出現一些關節問題 (由長時間不恰當運動引發)，包括可通過手術防治的遺傳性股骨頭缺血性壞死 (LCP)，以及更為常見的髕骨脫臼。 他們的膝蓋骨可能容易錯位。 您可以及早發現後者的症狀，包括跛行、跳躍行走和因為不願意站立而長時間坐著不動。 一個好的寵物醫生可以幫助您確定您的狗狗是否需要做手術。
呵欠連連……他們可能很容易感到無聊
由於傑克羅素爹利犬天性聰明，訓練他們可能是一件相對容易的事情；但眾所周知，他們很容易失去興趣，同時感到無聊。 這對於訓練來說，可不是一件好事！ 所以，請盡量保持訓練過程娛樂十足，經常變換花樣，就可以保證您的傑克羅素爹利犬全情投入。 如果這樣做，他們便能學得很快，而且能堅持參與訓練。 畢竟，他們是作為工作犬而培育的。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為傑克羅素爹利犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 以下 建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題， 請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫 飲食。
年幼的傑克羅素爹利犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的傑克羅素爹利犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 他們的消化功能亦與成年的傑克羅素爹利犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您 選擇粗粒食物的大小、形式和質地時， 必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙， 然後是恆齒。 在這個較短的成長階段中，熱量需求會相當高， 因此需要進食專為成長期而設的特別配方，配方必須含高熱量 (以 食物的 Kcal/100g 表示)，而 所有其他營養素的含量亦較正常為高。 建議將每日食糧分作三餐， 直到他們 6 個月大， 便可改為每天兩餐。
請注意：柴犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵狗狗的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的粗粒食物；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
另外，小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食。
對於活動範圍主要在室內的傑克羅素爹利犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 除了室內生活方式這個原因，絕育亦是狗狗超重的另一個因素。
成年傑克羅素爹利犬在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平， 均有助保持理想的體重。
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、 必需氨基酸和維他命 B，可維持健康美麗的 皮膚和毛髮。
處於成年期的小型犬傾向有口腔和牙齒疾病，更確切地說，他們傾向積累牙菌斑和牙垢。 傑克羅素爹利犬的牙齒和下巴需要大費周張地保護 — 含有鈣螯合劑的配方可有助減少牙垢形成，從而保持日常口腔衛生。 小型犬出名挑食， 而獨家配方和調味料以及具有特殊質地的粗粒食物，可有助刺激狗狗的食慾。
傑克羅素爹利犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 在變老的過程中，消化能力和特殊營養需求的改變亦會出現，因此較年老的傑克羅素爹利犬的食物應具備以下特質：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性， 有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來 的負面影響。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解， 其實降低食物中的蛋白質含量， 對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在使用膳食蛋白質方面， 效率已不如年青的狗。 減少磷含量是減緩腎功能 逐漸惡化的好方法。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素， 有助皮膚和毛髮保持良好狀況。
提高多元不飽和脂肪酸的攝取量， 會有助維持愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸， 但老化卻會影響這種生理過程。
隨著年齡增長，狗狗的 牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持 足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度 是否能配合他們的下顎。
照顧傑克羅素爹利犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
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關於傑克羅素爹利犬
傑克羅素爹利犬是全球最受歡迎的犬種之一；他們活潑、有趣、聰明而且娛樂性十足。 不過，這些個性鮮明的小型犬並不適合所有人。 他們需要大量運動、精神上的刺激、足夠的注意力 (這並非一個適合長時間獨處的品種)，以及早期的訓練和社交。 請在了解所有優點和缺點之後，再判斷該品種是否適合您。
當然喜歡，就像小鳥喜歡飛翔一樣。 傑克羅素爹利犬的前身是用於狩獵和挖洞的工作犬；因此，他們具有極強的獵物本性和極之敏銳的嗅覺 — 雖然挖洞可能是因為覺得無聊，或者 (說實話) 因為他們單純覺得這很有趣，亦可能是因為聞到了地下有一股到處亂竄的氣味。 給予適當訓練，可以幫助抵消這種傾向，雖然也不能完全抵消。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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