Чем кормить мейн-куна?

Мейн-куны — это самые большие домашние кошки в мире. Вес самца мейн-куна может достигать более 10 кг. Чтобы сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата при таком весе, мейн-куну нужен специальный рацион. От природы это здоровые коты, но есть ряд анатомических особенностей, которые нужно учитывать, выбирая корм для мейн-куна.

Как выбрать корм для котят мейн-куна

Мейн-куны, по кошачьим меркам, очень долго растут. До 15 месяцев формируется их опорно-двигательный аппарат, которому предстоит носить на себе большую массу.

Трехмесячный мейн-кун весит около 2 кг — это вдвое больше, чем вес котят других пород в этом возрасте. ROYAL CANIN ® Maine Coon Kitten содержит кальций, фосфор и витамин D для того, чтобы поддерживать длительный рост котенка мейн-куна.

Кроме веса и темпа роста, котят этой породы с самого детства отличают от других пород более массивные челюсти. Поэтому крокеты корма ROYAL CANIN ® для мейн-кунов кубической формы. Котенку придется тщательно разгрызать их, что не только даст нужную нагрузку на растущие зубы, но и сохранит гигиену ротовой полости. Сухой корм при разгрызании хорошо очищает налет и не дает ему превращаться в зубной камень.

Как выбрать корм для взрослых мейн-кунов

В естественных условиях кошки ловят добычу маленького размера, поэтому исторически употребляют пищу маленькими порциями (10–20 раз в день). За один раз взрослая кошка съедает примерно 5–6 грамм еды и тратит на это 1–2 минуты. За день кошка проводит у миски около получаса.

Исследования показали, что сиамская кошка и мейн-кун едят быстрее, чем другие породы: около 4 г в минуту, тогда как, например, персидская кошка съедает 1,7 г в минуту. Это значит, что корм для мейн-куна обязательно должен содержать крокеты такой формы, чтобы животнное разгрызало их, а не быстро проглатывало.