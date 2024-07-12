Чем кормить мейн-куна?
Мейн-куны — это самые большие домашние кошки в мире. Вес самца мейн-куна может достигать более 10 кг. Чтобы сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата при таком весе, мейн-куну нужен специальный рацион. От природы это здоровые коты, но есть ряд анатомических особенностей, которые нужно учитывать, выбирая корм для мейн-куна.
Как выбрать корм для котят мейн-куна
Мейн-куны, по кошачьим меркам, очень долго растут. До 15 месяцев формируется их опорно-двигательный аппарат, которому предстоит носить на себе большую массу.
Трехмесячный мейн-кун весит около 2 кг — это вдвое больше, чем вес котят других пород в этом возрасте. ROYAL CANIN® Maine Coon Kitten содержит кальций, фосфор и витамин D для того, чтобы поддерживать длительный рост котенка мейн-куна.
Кроме веса и темпа роста, котят этой породы с самого детства отличают от других пород более массивные челюсти. Поэтому крокеты корма ROYAL CANIN® для мейн-кунов кубической формы. Котенку придется тщательно разгрызать их, что не только даст нужную нагрузку на растущие зубы, но и сохранит гигиену ротовой полости. Сухой корм при разгрызании хорошо очищает налет и не дает ему превращаться в зубной камень.
Как выбрать корм для взрослых мейн-кунов
В естественных условиях кошки ловят добычу маленького размера, поэтому исторически употребляют пищу маленькими порциями (10–20 раз в день). За один раз взрослая кошка съедает примерно 5–6 грамм еды и тратит на это 1–2 минуты. За день кошка проводит у миски около получаса.
Исследования показали, что сиамская кошка и мейн-кун едят быстрее, чем другие породы: около 4 г в минуту, тогда как, например, персидская кошка съедает 1,7 г в минуту. Это значит, что корм для мейн-куна обязательно должен содержать крокеты такой формы, чтобы животнное разгрызало их, а не быстро проглатывало.
Начиная с 15 месяцев можно постепенно переводить мейн-куна с корма для котят на корм для взрослых кошек — с такими же кубическими крокетами, как и у котенка. Коту будет привычно их есть, а размер и плотность будет уже чуть больше — под сформировавшиеся челюсти.
Однако стоит иметь в виду, что ни один корм не заменяет необходимую профилактическую процедуру чистки зубов для кошек любого возраста. Животные, которым не чистят зубы (это нужно делать один раз в день) чаще всего страдают гингивитом, пародонтозом и в итоге раньше изнашивают зубы, что для кошки — серьезная физическая травма.
Котятам можно начинать чистить зубы мягкой тканью, постепенно переходя на специальную зубную щетку и пасту. Паста для человека не совсем подходит, так как животные не любят ароматизаторы, содержащиеся в ней.
Влажный корм для мейн-кунов
Вода должна быть у котят и взрослых кошек круглосуточно. Можно также ввести в рацион влажный корм, который разнообразит питание мейн-куна. Кошки гораздо более привередливы в еде, чем собаки, — им нравятся разные текстуры корма. Поэтому вы можете чередовать влажный и сухой корм или давать и то, и другое, соблюдая дозировку на упаковке. Если даете и сухой и влажный, продукты то суточное количество сухого нужно уменьшить на 1/3.
Особенности питания мейн-куна
Согласно данным OFA (Ассоциации ортопедии животных), 22,5% кошек породы мейн-кун страдают дисплазией тазобедренных суставов (исследовано 831 животное). Как и у крупных собак, у крупных котов из-за большой массы повышен риск заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поэтому в составе корма ROYAL CANIN® есть специальные профилактические комплексы (омега-3 и минералы, витамины для здоровья суставов и костей).
Кроме дисплазии мейн-куны также в группе риска сердечных патологий (гипертрофическая кардиомиопатия) — объем сердца увеличивается слишком сильно, особенно левый желудочек. У мейн-кунов была обнаружена мутация гена протеина С, связывающего сердечный миозин. Добросовестные заводчики делают анализы родителям котенка, чтобы исключить такую патологию. Однако иногда она проявляется спустя годы. Животным старше одного года ежегодно рекомендовано прохождение УЗИ сердца.
Поэтому при малейшем подозрении на сердечную патологию (слабость, одышка, обмороки) покажите кота ветеринарному врачу. А для профилактики сердечных заболеваний выбирайте корм, содержащий таурин, EPA и DHA — они поддерживают функцию крупного сердца мейн-куна. Купить корм для мейн-куна можно здесь.
Также обязательны серосодержащие аминокислоты, витамины, жирные кислоты омега-3 и омега-6 для здоровья кожи и роскошной шерсти мейн-куна.
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