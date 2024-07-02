Мейн-кун: особенности здоровья и ухода
Мейн-кун — это крупная аборигенная порода кошек, популяция которой сформировалась в штате Мэн, отличающегося суровым климатом. Благодаря этому
Владельцу
Кормление
Раз в квартал необходимо делать профилактическую обработку от глистов, а ежегодно — проводить вакцинацию от вирусных заболеваний. Каждый владелец должен понимать, что вирусы и яйца глистов можно принести на уличной одежде и обуви.
Гигиенический уход заключается в том, что
Правильный подбор пар и качественное выращивание потомства заводчиком обеспечивают крепкое здоровье кошки и исключают генетические дефекты, однако в некоторых линиях встречаются следующие генетические заболевания
- Гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание диагностируется в возрасте старше 12 месяцев посредством ультразвукового исследования сердца (УЗИ) и электрокардиограммы (ЭКГ). Кошки с подобным заболеванием подвержены внезапной смертности.
- Дисплазия тазобедренного сустава — генетическое заболевание, вызывающие нарушение развития суставной ткани. Диагноз ставится на основании данных рентгена особям старше
9-тимесяцев. Заболевание не несет угрозы жизни кошки, однако приводит к возникновению суставных болей, самопроизвольных вывихов. Спинально-мышечнаяатрофия — довольно редкое заболевание мейн-кунов, которое наследуется рецессивно. Слабость мускулатуры приводит к развитию мышечной дистрофии и различным травмам.
Мейн-куны не имеющие генетических дефектов, тоже иногда болеют. Почти всегда это заболевания, связанные с ошибками в содержании.
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Заболевания десен и образование зубного камня встречаются у
мейн-кунов, которые питаются преимущественно влажными и мягкими кормами. Для решения этой проблемы необходимо использовать гигиенические гели для полости рта, применять специальные ветеринарные корма, имеющие крупные гранулы.
- Мочекаменная болезнь встречается чаще у котов, чем у кошек, и вызвана нарушением обмена веществ вследствие неправильного кормления. Преобладание в рационе рыбы, молока, большого количества животного белка — часто приводит к таким проблемам.
- Проблемы с пищеварением. Чаще всего они вызваны частой сменой корма, кормлением смешанного типа, несбалансированным питанием и корректируются правильным подбором промышленного корма.
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