Мейн-кун: особенности здоровья и ухода

Мейн-кун — это крупная аборигенная порода кошек, популяция которой сформировалась в штате Мэн, отличающегося суровым климатом. Благодаря этому мейн-куны обладают крепким телосложением, хорошим иммунитетом и высоким уровнем генетического здоровья.

Владельцу мейн-куна требуется только поддерживать природное здоровье и выносливость этих удивительных кошек. Уход за кошкой этой породы несложен, однако имеет свои особенности. Не следует приобретать мейн-куна для содержания в малогабаритной квартире. Эта подвижная и очень крупная кошка нуждается в значительной площади для игр и отдыха.

Кормление мейн-куна требует значительных затрат, его не следует кормить дешевыми кормами. В линейке кормов Royal Canin предусмотрен специальный корм для мейн-кунов , который полностью обеспечивает потребности растущего и взрослого организма.

Раз в квартал необходимо делать профилактическую обработку от глистов, а ежегодно — проводить вакцинацию от вирусных заболеваний. Каждый владелец должен понимать, что вирусы и яйца глистов можно принести на уличной одежде и обуви.

Гигиенический уход заключается в том, что мейн-куна необходимо вычесывать не реже 2–3 раз в неделю и по мере загрязнения протирать уши. Купать следует не реже одного раза в два месяца. Некоторые мейн-куны имеют периодичную линьку. В это время необходимо вычесывать ежедневно при помощи фурминатора.

Правильный подбор пар и качественное выращивание потомства заводчиком обеспечивают крепкое здоровье кошки и исключают генетические дефекты, однако в некоторых линиях встречаются следующие генетические заболевания мейн-кунов :

Гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание диагностируется в возрасте старше 12 месяцев посредством ультразвукового исследования сердца (УЗИ) и электрокардиограммы (ЭКГ). Кошки с подобным заболеванием подвержены внезапной смертности.

Дисплазия тазобедренного сустава — генетическое заболевание, вызывающие нарушение развития суставной ткани. Диагноз ставится на основании данных рентгена особям старше 9-ти месяцев. Заболевание не несет угрозы жизни кошки, однако приводит к возникновению суставных болей, самопроизвольных вывихов.

месяцев. Заболевание не несет угрозы жизни кошки, однако приводит к возникновению суставных болей, самопроизвольных вывихов. Спинально-мышечная атрофия — довольно редкое заболевание мейн-кунов , которое наследуется рецессивно. Слабость мускулатуры приводит к развитию мышечной дистрофии и различным травмам.

Мейн-куны не имеющие генетических дефектов, тоже иногда болеют. Почти всегда это заболевания, связанные с ошибками в содержании.

Заболевания десен и образование зубного камня встречаются у мейн-кунов , которые питаются преимущественно влажными и мягкими кормами. Для решения этой проблемы необходимо использовать гигиенические гели для полости рта, применять специальные ветеринарные корма, имеющие крупные гранулы.

Мочекаменная болезнь встречается чаще у котов, чем у кошек, и вызвана нарушением обмена веществ вследствие неправильного кормления. Преобладание в рационе рыбы, молока, большого количества животного белка — часто приводит к таким проблемам.