Сфинкс. Отличия пород

Канадский, петерболд, донской — все это он, сфинкс. Отличия этих разновидностей голой кошки известны не каждому. Давайте повнимательнее всмотримся в этих загадочных животных.

О существовании удивительной породы бесшерстных кошек, так называемых сфинксов, давно известно даже людям, далеким от фелинологии. Но вовсе не каждый любитель кошек знает, что есть несколько разновидностей голых пород, а именно: канадский, петербургский (петерболд) и донской сфинксы. В чем же различие этих трех пород?

Названия пород произошли не случайно и дают ключ к одному из различий — месту и истории происхождения. Первые шаги по селекции голых кошек этого типа были предприняты именно в Канаде, в городе Онтарио.

Прародители донских сфинксов появились в России, в Ростове-на-Дону . Соответственно, петербуржским заводчикам мы обязаны появлением петерболдов. Важно отметить, что петерболды являются продуктом целенаправленной селекционной работы. Заводчики-энтузиасты вывели породу на основе двух других — донского сфинкса и ориентальной.

Отличия есть даже на генетическом уровне. Интересно, что «голость» канадских сфинксов определяется рецессивным геном. У дончаков (как и у произведенных с их помощью петерболдов) за это отвечает доминантный ген.

Внешне все породы кардинально отличаются друг от друга. Если поставить представителей трех пород рядом, то вы с легкостью сможете их различить. Канадские сфинксы — крепкие, мускулистые кошки. Грудная клетка округлая, широкая. Живот округлый. Лапы канадцев крепкие, мускулистые. Петерболд же — легкая, элегантная кошка с длинным телом, на длинных, тонких ногах. Дончаки обладают прочным костяком, массивным широким телом и заметным животиком.

Донской сфинкс. Миндалевидные глаза и высоко поставленные прямые уши

Голова петерболда имеет узкую, клиновидную форму, характерны плоские щеки и лоб. Профиль прямой, с длинным носом. Клиновидной головой характеризуется и донской сфинкс, но для донов характерны так же четко очерченные скулы и надбровья.

Голова канадца короткая и широкая. Место перехода ото лба к носу (стоп) четко выражено. Глаза у петерболда (как и у дончака) миндалевидные, косо поставленные, у канадского сфинкса же лимоновидные, хорошо открытые.

Визитная карточка петерболда — уши: большие, широкие у основания, низко посажены, и разведенные в стороны. У канадца уши то же выдающиеся, большие и широкие, но постав средний, прямой. Чем-то напоминающие настороженные уши служебной собаки. Широкие в основании уши донских сфинксов выше поставлены и стоят прямо.

Петерболд: узкая, клиновидная голова, плоские щеки и лоб, миндалевидные глаза и разведенные в сторону уши

Можно выделить несколько типов кожного покрова петерболдов: браш, браш-пойнт , велюр, флок, голый и другие. Канадца отличает видимость бесшерстности, кожа, напоминающая на ощупь плод персика, может быть покрыта нежным, тонким пушком. У дончаков по стандарту разрешена незначительная оброслось на морде, ушах, конечностях и хвосте.

Однако имеется и существенное сходство этих трех пород. У всех кошек прекрасный характер. Они дружелюбны, неагрессивны, игривы и ласковы. Представители всех трех пород обладают крепким здоровьем. Но главное — каждый из них станет прекрасным другом и полноценным членом вашей семьи.