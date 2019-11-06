Сфинксы. Особенности содержания

Одной из самых завораживающих и привлекающих к себе внимание пород является сфинкс.

Вряд ли кто-то не знает, что именно так называются кошки, которые не имеют шерсти. Хотя бесшерстных пород намного больше, чем мы обычно можем себе представить. Всем хорошо известны канадский и донской сфинксы, петерболд.

Но есть и бамбино, эльфы, двэльфы, украинские левкои и другие. Конечно, главным общим признаком, условно объединяющим эти породы, является практически полная бесшерстность. Именно этот факт должен лежать в основе методов ухода и содержания этих удивительных кошек.

Сфинксы: особенности породы

В помещении, в котором живет сфинкс, должна быть всегда теплая комфортная температура. Сфинксы могут легко простудиться, поэтому необходимо следить за отсутствием сквозняков и сильно продуваемых участков. Также важно избегать сырости.

Сфинксы очень любят тепло, поэтому много времени проводят на подоконниках, нежась в солнечных лучах. Важно следить за тем, чтобы ваш питомец не получил солнечный ожог.

То же самое касается пребывания у батарей - есть опасность получения термального ожога. Кожа сфинксов нежная и требует заботы.

Гигиенические процедуры не отличаются от ухода за представителями других пород. Хозяину следует регулярно проверять и промывать уши и глаза кошек ватным тампоном, смоченным специальным лосьоном для глаз и ушей, или протирать салфетками, придуманными специально для этого. Купают сфинкса два раза в месяц.

Одной из особенностей сфинксов является потливость, так что во избежание запаха или появления прыщей кошек нужно регулярно мыть с использованием зоошампуней с pH-5.5. Вода для купания должна быть 36-38, не менее, во избежание переохлаждения кошки.

Кожу сфинксов можно протирать смоченной в теплой воде тряпочкой или специальным лосьоном, не содержащим спирта. Особое внимание нужно уделять кожным складкам, если они есть, области хвоста, подмышечным впадинам.

Когти необходимо стричь по мере отрастания, важно поставить когтеточки, чтобы кошка имела возможность точить когти самостоятельно.

Для поддержания нормальной температуры сфинксам требуется очень много энергии. Ее они берут из корма. Следовательно, сфинксы нуждаются в высококалорийной пище для удовлетворения своих потребностей в энергии.

Чем кормить сфинкса?

Сфинксы в еде непривередливы, проблем с кормлением возникнуть не должно. Рацион кошек должен быть питательным и полезным, отвечать всем требованиям организма. Учитывая все особенности породы: потребность в энергии и особенный кожный покров - мы разработали специальный рацион для кошек этой породы старше 1 года - ROYAL CANIN ® Sphynx Adult. Купить корм для кошек породы сфинкс вы можете здесь.

Важно уделять сфинксам некоторое время на общение и игры. Эти кошки активны и с готовностью вступят в игру с хозяином или другими питомцами в доме. Также они прекрасно осваивают кошачьи домики и полки, игрушки.