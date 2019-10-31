Немаловажная гигиеническая процедура для вашего домашнего животного — чистка ушей. Зачем и как чистить уши кошке? Рассказываем, что можно делать, а что нельзя.

Зачем чистить?

Уши кошки — уникальный орган слуха и равновесия. Чувствительность уха кошки в разы превышает аналогичный показатель у человека. Но чем важнее орган, тем критичнее для животного нарушение его функций. Поэтому чистые и здоровые уши важны для кошки не только с эстетической точки зрения, но определяют ее здоровье и комфорт.

Почему уши загрязняются? Дело в том, что в них постоянно попадает пыль, отмершие волоски, накапливаются чешуйки отмирающей кожи. В ответ на попадание подобных частиц в ухе происходит выработка защитного вещества — серы, которая препятствует попаданию грязи в среднее ухо.

В какой-то мере подобную функцию выполняет шерсть, растущая в ухе и вокруг него, поэтому у кошек с полностью или частично лишенными шерсти ушами (сфинксы, сиамские кошки, девон-рексы и другие) наблюдается более интенсивное вырабатывание серы.

Если серы слишком много, ее излишки собираются в слуховом проходе, образуя питательную среду для развития патогенной микрофлоры и паразитов вроде клещей.

У кошек с полностью или частично лишенными шерсти ушами наблюдается более интенсивное вырабатывание серы

В более запущенных случаях могут образовываться пробки. Они раздражают слизистую среднего уха, оказывают давление на барабанную перепонку и могут вызывать расстройства слуха и деятельности вестибулярного аппарата, что проявляется нарушением двигательной функции (неуверенная походка), тошнотой, рвотой.

Что использовать?

Для чистки ушей вам потребуются ватные палочки, ватные диски или марлевые тампоны и нейтральная жидкость — специализированные растворы, которые можно с успехом заменить кипяченой водой, отваром ромашки или физиологическим раствором.

Если кошка здорова и обработка производится с гигиенической целью, не следует использовать спиртосодержащие лосьоны и перекись водорода, так как они могут вызвать сухость кожи слухового прохода и более интенсивную выработку серы.

Не делайте вращательных движений в глубине уха ватной палочкой. Это может травмировать кожу.

Как чистить уши кошке?

Форма уха кошки дает возможность владельцу обрабатывать только видимую его часть. А более глубокая чистка без визуального контроля может привести к травмам. Поэтому для улучшения обзора ухо слегка выворачивают, чтобы видеть очищаемую поверхность.

Не надо делать вращательных движений в глубине уха ватной палочкой. Это не дает хорошего результата при чистке и может травмировать кожу. Движения в процессе чистки всегда должны быть направлены наружу, вычищая грязь из ушного прохода.

Полезные советы

Когда вы не уверены в поведении кошки, лучше фиксировать ее при проведении процедуры. Если кошка вырвется в процессе обработки из ваших рук, то возможны травмы слухового прохода.

При большом количестве серы можно облегчить себе и кошке жизнь таким приемом:

Закапайте в ушной канал подогретый до 34–39 градусов физраствор и аккуратно помассируйте ухо — так жидкость попадет в него.

Необходимое количество капель при этом будет зависеть от возраста котенка, обычно достаточно от одной до трех: если котенок совсем маленький, хватит и одной капли, подросшему котенку можно без вреда закапать три капли.

Дайте кошке рефлекторно потрясти головой — при этом удаляются размягченные кусочки серы.

Вам останется только очистить видимые части уха ватным диском.

Периодичность обработки ушей лучше определять по состоянию ушной раковины, но в любом случае не надо добиваться стерильной чистоты, ведь некоторое количество серы необходимо кошке для защиты уха от грязи. Как правило, необходимость в чистке ушей возникает не чаще одного раза в 2–3 недели, а иногда и в месяц.

Если сера накапливается за более короткий срок или кошка проявляет беспокойство, трясет головой, чешет уши, — это плохие признаки. Возможно, она больна и следует проконсультироваться у ветеринарного врача.