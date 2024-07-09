Лишай — это не что иное, как грибы, которые имеют уникальную способность роста в тканях живого организма, вызывая тем самым инфицирование кожного покрова, когтей, шерсти у животных и человека. Лишай домашних кошек — поверхностное грибковое заболевание. К сожалению, дерматофиты весьма заразны, легко и быстро передаются от животного к животному, а также могут затронуть и человека. Посредником передачи могут быть части кожного или волосяного покрова животных, предметы ухода и постоянного пользования.



Деятельность грибов заключается во вторжении и развитии в волосках в стадии активного роста. То есть, если волос прекратил свой рост, лишай его не затронет. Именно этот факт объясняет наблюдение спонтанного выздоровления некоторых животных. Точный инкубационный период лишая не установлен, но по разным клиническим данным он составляется от недели до двух. Яркие клинические проявления дерматофитоза наблюдаются у животных в возрасте до 12 месяцев (причинами могут быть несовершенный клеточный иммунитет, дефицит питательных веществ, особенно белков, жирных кислот и витамина, А, или вирусные заболевания), а также у взрослых животных, находящихся в состоянии выраженного стресса или иммуносупрессии (то есть с пониженным иммунитетом).



Лишай у кошек — признаки и лечение

Чем лечить лишай у кошки?

Как определить, что ваш питомец заразился лишаем? Грибки чаще всего затрагивают корни волосков, нарушая их рост и развитие. Поврежденный волос выглядит обломанным или протертым, нездоровым. Со временем грибок поражает всё более обширные части кожного и волосяного покрова. Именно поэтому первые признаки лишая у кошек- проплешины округлой формы, покрытые чешуйками и корками. В первую очередь проверяются области головы, ушей и лап. Зуд при лишае обычно не сильный, однако грибковая инфекция может быть дополнительно осложнена бактериальной инфекцией.Но одного визуального осмотра может быть недостаточно для постановки диагноза. Необходимо обратиться к ветеринарному врачу и пройти комплекс анализов. Требуется провести экспертизу лампой Вуда, микроскопическое исследование пораженных волосков, тест на грибковую культуру волос и чешуек кожного покрова, в крайнем случае взять биопсию кожи. При подтвержденном диагнозе надо незамедлительно приступать к лечению. Ветеринарный врач назначит курс лечения и необходимые препараты в зависимости от специфики заболевания.Основные цели терапии лишая — усиление сопротивляемости пораженного организма, снижение уровня инфекционных возбудителей в окружающей среде и ускорение выздоровления животного. В зависимости от ситуации необходимо будет отменить прием противовоспалительных и угнетающих иммунитет препаратов, обеспечить стабильное правильное питание. Животное нужно изолировать от здоровых особей и людей. Лечение может занять длительный период времени. Терапия включает как системные средства, так и препараты локального действия. Чаще всего животному осторожно сбривают шерсть для легкости обработки пораженных поверхностей.Также важно обработать окружающую среду: помещения от стен до пола, все лежаки, игрушки, миски. Конечно, лучше провести комплексную уборку квартиры и автомобиля, избавиться от всех выпавших волосков и потенциально опасных предметов. Но если утилизировать что-то не представляется возможным, требуется тщательная дезинфекция.