У кошки сломался зуб: что делать?

Кошкам нужен регулярный уход за ротовой полостью. Но даже самая тщательная забота о кошачьих зубах иногда не спасает от выпадения клыков или подобных травм. Как быть, если у кошки сломался зуб?

Для начала сразу определимся: если зуб выпал у котенка, которому 3–5 месяцев, то это совсем не страшно. Он просто меняет молочные зубы на коренные. А вот если взрослая кошка сломала зуб, то это уже серьезно.

Зуб состоит из нескольких слоев: внешний, белый слой, называют эмалью. Он самый тонкий. Второй слой — под эмалью — это дентин, он образует основу зуба и отвечает за его твердость. Третий слой, он же внутренний, называют пульпой. В пульпе прячутся артерии, вены и нервы.

Повредить можно любой из трех слоев или все сразу. Повреждения бывают нескольких видов: зуб может треснуть, обломиться или выпасть совсем. В любом случае для начала владельцу нужно понять, что с кошкой что-то не так.

Сделать это непросто, так как животное долгое время может не выказывать сильного беспокойства. В первую очередь стоит обратить внимание на то, как животное ест.

Если кошка стала реже притрагиваться к еде или перестает есть, едва начав, это тревожный симптом. Помните, что нарушение питания может привести к проблемам с пищеварением.

Также кошка со сломанным зубом можем начать прятаться от хозяина, опасаясь, что его прикосновения причинят ей боль. Если проблема с зубом серьезная, у животного может опухнуть морда.

Проведите первичный осмотр зуба: обратите внимание на характер скола. Некоторые повреждения не требуют немедленного медицинского вмешательства, и кошка какое-то время можем комфортно жить со сколотым зубом.

Если же на зубе видна кровь, значит, повреждены не только эмаль и дентин, но и пульпа. Это состояние гораздо опаснее, так как в рану может попасть инфекция. Обратите внимание на то, задеты ли соседние зубы или десны.

В любом случае лечение таких травм производится в ветеринарной клинике, поэтому при первых признаках того, что кошка сломала зуб, везите ее к врачу, который сможет определить степень поражения.

Как правило, несложные случаи вроде повреждения эмали или даже дентина лечатся косметически: на поврежденный зуб наносят герметизирующие смеси и фтор, укрепляя ткани и предотвращая дальнейшее разрушение зуба.

Если задета пульпа, то все зависит от тяжести травмы: в некоторых случаях требуется полное удаление зуба, однако это крайняя мера, так как процедура весьма болезненна и требует долгой реабилитации. В большинстве случаев зуб пытаются спасти специальными коронками, пластинами, а также курсом препаратов, снимающих воспаление.

Если удаления не избежать, ветеринарные врачи советуют делать протезирование. Современные технологии позволяют изготавливать качественные импланты, которые хорошо приживаются и служат животному до конца жизни.

После визита к ветеринарному врачу кошку придется перевести на специальную диету, которую он назначит: временно отказаться от сухого корма или любой другой жесткой пищи, а также проследить за тем, чтобы у животного не было рядом жестких игрушек, о которые можно повторно повредить больной зуб.

Если ваша кошка достаточно взрослая, не забывайте регулярно возить ее к ветеринарному специалисту. Посоветуйтесь с врачом о том, какие средства для профилактики заболеваний зубов можно использовать.

Помните, что кошке нужно чистить зубы хотя бы раз в месяц, чтобы снизить риск возникновения проблем с ротовой полостью у животного. Эту процедуру можно проводить самостоятельно дома, а можно воспользоваться услугами ветеринарных клиник.