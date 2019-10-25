Если кошка линяет

Каждому владельцу кошек приходилось сталкиваться с проблемой линьки. Чаще всего выпадение у кошек шерсти хозяева не замечают. Но иногда выпавшая шерсть приносит действительные неудобства, цепляясь к одежде, постельному белью, шторам, обивке мягкой мебели. Может попадать в еду и питье. Что же происходит с шерстью кошки и что нужно делать, чтобы избежать возможных проблем и неудобств?

В первый раз вы сталкиваетесь с периодом линьки у вашего питомца в возрасте 8–9 месяцев. Это так называемая возрастная смена шерсти, когда кошачий пух сменяется на крепкие и жесткие остевые волосы. Дальше кошка линяет в среднем пару раз в год: в начале весны, «раздеваясь», и осенью — наоборот, «одеваясь». Конечно, возможны и более редкие, и более частые «переодевания».

Важно помнить, что особенности линьки могут зависеть от среды обитания животного, окружающей температуры, состояния здоровья, наличия стресса, а также различаться у представителей разных пород кошек.

Конечно, бесшерстным породам кошек почти не известны проблемы линьки. Вопрос начинает затрагивать кошек, принадлежащих короткошерстной группе. Особые проблемы могут возникать у длинношерстных пород, таких как персы и хайленд-фолды, и у полудлинношерстных — мейн-кунов, норвежских лесных, священных бирм и других пород.

Чрезмерная линька может быть связана с наличием определенных заболеваний, таких как аллергии, дерматиты, гормональные нарушения, которые затрагивают половые железы, щитовидную железу, надпочечники.

Стрессовые и критические ситуации в жизни кошек тоже могут существенно влиять на состояние шерсти

Причиной линьки могут быть и расстройства желудочно-кишечного тракта, недостаток в рационе витаминов и микроэлементов, неправильное питание, отравления и интоксикации.

Стрессовые и критические ситуации в жизни кошек тоже могут влиять на состояние шерсти — от потускнения и плохой кондиции до выпадения. Если наблюдается чрезмерное выпадение шерсти, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.

Если не следить за состоянием шерсти питомца, то придется столкнуться с более серьезными проблемами, чем наличие шерсти на одежде. Животное начинает интенсивно вылизываться, пытаясь самостоятельно избавиться от излишков шерсти. Шерсть попадает в желудок и может образовывать волосяные комочки, которые могут вызвать рвоту, запор или даже закупорку кишечника.

Также выпадающие отмершие волоски могут застревать и накапливаться в общем шерстном покрове кошки и со временем превращаться в колтуны. Из-за этих волосяных комков кожа животного бывает ограничена в доступе кислорода, может появиться перхоть, раздражение и более серьезные заболевания.

Удаление колтунов не представляет особой трудности, особенно с использованием специально предназначенных щеток. Но стоит помнить, что процесс вычесывания или вырезания колтунов может сопровождаться стрессом у питомца.

С проблемами обильной линьки помогут справиться обычные косметические процедуры. Регулярное мытье с использованием специальных шампуней, частое вычесывание различными щетками (отдельно для пуха и остевых волос). Также важно обеспечить правильное и сбалансированное питание питомца.