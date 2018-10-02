Пять ключевых этапов роста котенка
В течение жизни вашей кошки вы увидите множество изменений в ее поведении, физической форме и пищевых потребностях. Первые несколько месяцев жизни котенка имеют решающее значение, так как он познает окружающий мир и развивается, чтобы стать здоровым взрослым животным. Понимая, как протекает рост на разных стадиях, вы сможете обрести уверенность в том, что вы делаете все возможное, чтобы создать лучшие условия для нормального развития вашего питомца с первых дней жизни.
Котенок в первую неделю жизни
Сразу после рождения котенок начнет сосать молоко — в первые три дня жизни у каждого котенка появляется излюбленный сосок, и это предпочтение сохраняется до окончания периода кормления молоком. Очень важно приложить котят к соскам матери как можно скорее, так как в первые часы после родов ее молочные железы вырабатывают молозиво — густую субстанцию, которая поддерживает иммунитет котят.
В возрасте пяти дней котята открывают глаза, а примерно через неделю у них отпадает пуповина. Они начинают прибавлять в весе от 10 г до 30 г каждый день, поэтому важно ежедневно взвешивать котят и следить за поведением матери, если она отказывается кормить котят.
Котенок в возрасте двух недель
Котята уже пытаются вставать, но 90% времени спят, поскольку они должны очень интенсивно расти в этот период. Появляются первые молочные зубы — всего их будет 26. Коренные зубы появятся только в возрасте пяти-семи месяцев.
Котенок в возрасте четырех недель
Котенок активно играет, начинает осваивать окружающее пространство и общаться с другими котятами. Котята проявляют интерес к твердому корму матери, и можно начинать переводить их с молока на более подходящий корм. Это нужно делать постепенно. Предложите котятам размоченный в теплой воде или молоке сухой корм, который они смогут легко разгрызать и переваривать.
Eight weeks of your kitten’s life
After two months, the litter should stop feeding from their mother and be starting to be completely independent with their food. You can move them onto a nutritionally-appropriate, energy-dense food that’s the right texture and size for them, making sure to do this step-by-step so you don’t overwhelm their digestion. You should also talk to your vet about vaccinations at this point.
Your kitten at 12 weeks
All of your kittens will now be growing very quickly. Although their energy requirements have dropped, they still need three times as much energy as an adult cat to help them begin their most intense weight-gain period at four to five months, where they will be growing by 100g a week. Their sleeping patterns will be more like an adult cat – between 13 to 16 hours each day – and their behaviour will be fully socialised so they can play with the rest of the litter and you.
Between 12 to 15 months into their life, your kitten will become an adult cat and reach their full size. By being aware of these different early stages and what they need, you can make sure they reach adulthood healthily and happily.
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