Пять ключевых этапов роста котенка

В течение жизни вашей кошки вы увидите множество изменений в ее поведении, физической форме и пищевых потребностях. Первые несколько месяцев жизни котенка имеют решающее значение, так как он познает окружающий мир и развивается, чтобы стать здоровым взрослым животным. Понимая, как протекает рост на разных стадиях, вы сможете обрести уверенность в том, что вы делаете все возможное, чтобы создать лучшие условия для нормального развития вашего питомца с первых дней жизни.

Котенок в первую неделю жизни

Сразу после рождения котенок начнет сосать молоко — в первые три дня жизни у каждого котенка появляется излюбленный сосок, и это предпочтение сохраняется до окончания периода кормления молоком. Очень важно приложить котят к соскам матери как можно скорее, так как в первые часы после родов ее молочные железы вырабатывают молозиво — густую субстанцию, которая поддерживает иммунитет котят.

В возрасте пяти дней котята открывают глаза, а примерно через неделю у них отпадает пуповина. Они начинают прибавлять в весе от 10 г до 30 г каждый день, поэтому важно ежедневно взвешивать котят и следить за поведением матери, если она отказывается кормить котят.

Котенок в возрасте двух недель

Котята уже пытаются вставать, но 90% времени спят, поскольку они должны очень интенсивно расти в этот период. Появляются первые молочные зубы — всего их будет 26. Коренные зубы появятся только в возрасте пяти-семи месяцев.

Котенок в возрасте четырех недель

Котенок активно играет, начинает осваивать окружающее пространство и общаться с другими котятами. Котята проявляют интерес к твердому корму матери, и можно начинать переводить их с молока на более подходящий корм. Это нужно делать постепенно. Предложите котятам размоченный в теплой воде или молоке сухой корм, который они смогут легко разгрызать и переваривать.