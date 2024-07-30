СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Продукт ROYAL CANIN® Fit 32 предназначен для взрослых кошек в возрасте от 1 года до 7 лет. Корм учитывает потребности кошек и позволяет им поддерживать здоровье и жизненный тонус. Вашей кошке нужен корм высокого качества, учитывающий особенности взрослого животного. ROYAL CANIN® Fit 32 обладает оптимальным нутриентным профилем и содержит все необходимые питательные вещества в точно выверенных пропорциях, помогая кошке сохранять красоту и здоровье. В состав ROYAL CANIN® Fit 32 входит сбалансированный комплекс ценных нутриентов, витаминов и минеральных веществ, поддерживающих здоровье мочевыделительной системы взрослых кошек. Благодаря сочетанию различных видов пищевой клетчатки ROYAL CANIN® Fit 32 облегчает выведение шерсти, проглоченной в процессе вылизывания, существенно снижая вероятность образования волосяных комочков.

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