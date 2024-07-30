Fit 32
Сухой корм для кошек
Корм сухой полнорационный сбалансированный для взрослых кошек (в возрасте старше 1 года) - Для умеренно активных кошек, имеющих доступ на улицу
Доступные размеры
400g
402g
800g
2kg
4kg
10kg
12kg
15kg
Оптимальный нутриентный профиль
Для удовлетворения всех потребностей взрослым кошкам необходимо высококачественное здоровое питание. Рацион FIT 32 содержит точный баланс всех необходимых питательных веществ для поддержания здоровья взрослых кошек.
Идеальный вес
Адаптированная калорийность рациона способствует поддержанию идеального веса взрослых кошек.
Выведение волосяных комочков
Способствует выведению из пищеварительной системы проглоченной шерсти естественным путем благодаря содержанию клетчатки особого типа
Здоровье мочевыводящей системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыводящей системы взрослых кошек.
|Вес кошки
|Худой
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный вес
|-
|-
|Граммы
|Чашка
|Граммы
|Чашка
|Граммы
|Чашка
|2 кг
|39 г
|4/8
|33 г
|3/8
|-
|-
|3 кг
|52 г
|5/8
|44 г
|4/8
|-
|-
|4 кг
|64 г
|6/8
|54 г
|5/8
|43 г
|4/8
|5 кг
|75 г
|7/8
|63 г
|6/8
|50 г
|5/8
|6 кг
|86 г
|1
|71 г
|6/8
|57 г
|5/8
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Продукт ROYAL CANIN® Fit 32 предназначен для взрослых кошек в возрасте от 1 года до 7 лет. Корм учитывает потребности кошек и позволяет им поддерживать здоровье и жизненный тонус. Вашей кошке нужен корм высокого качества, учитывающий особенности взрослого животного. ROYAL CANIN® Fit 32 обладает оптимальным нутриентным профилем и содержит все необходимые питательные вещества в точно выверенных пропорциях, помогая кошке сохранять красоту и здоровье. В состав ROYAL CANIN® Fit 32 входит сбалансированный комплекс ценных нутриентов, витаминов и минеральных веществ, поддерживающих здоровье мочевыделительной системы взрослых кошек. Благодаря сочетанию различных видов пищевой клетчатки ROYAL CANIN® Fit 32 облегчает выведение шерсти, проглоченной в процессе вылизывания, существенно снижая вероятность образования волосяных комочков.