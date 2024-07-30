Hair and Skin Care
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, для поддержания здоровья кожи и блеска шерсти.
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
10kg
Клетки кожи постоянно обновляются и имеют значительные потребности в питательных веществах
Чувствительность кожи некоторых котов приводит к неудовлетворительному состоянию шерсти, но надлежащее качество шерсти можно поддерживать благодаря сбалансированному питанию.
Здоровье кожи и шерсти
Корм Hair & Skin Care представляет собой точно сбалансированную пищевую формулу, которая способствует поддержанию здоровья кожи и шерсти. В состав рациона входят: - Эксклюзивный комплекс питательных веществ, способствующий поддержанию барьерной функции кожи. - Высококачественные протеины, содержащие специфические аминокислоты, которые помогают обеспечивать здоровый рост шерсти и обновление кожи. - Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые благоприятно влияют на здоровье кожи и состояние шерсти.
Доказанная эффективность
Значительно более блестящая шерсть через 21 день кормления исключительно рационом Hair & Skin Care*. *Внутренние исследования Royal Canin, 2006 г.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|41 г
|50 г
|59 г
|67 г
|лишний вес
|33 г
|40 г
|47 г
|53 г