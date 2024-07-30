Intense Beauty (в желе)
Влажный корм для кошек
Интенс бьюти: влажный корм для взрослых кошек. Кожа - самый большой орган тела. Для регулярного обнолвения клеток кожи и поддержания ее функций необходимы особые питательные вещества. Продукт INTENSE BEAUTY в желе обеспечивет баланс питательных веществ, необходимый взрослым кошкам в возрасте от 1 до 7 лет для красоты шерсти и здоровья кожи.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Здоровая кожа и шерсть омега 3 и 6
Способствует поддержанию красоты шерсти, особенно благодаря наличию жирных кислот Омега 3 и Омега 6.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
|Вес кошки
|Только влажный корм
|ИЛИ
|Смешанное кормление
|пакетиков
|1 пакетик + грамм сухого корма
|3 кг
|2 + 1/4
|22 г
|4 кг
|2 + 3/4
|32 г
|5 кг
|3 + 1/4
|40 г
|6 кг
|3 + 3/4
|48 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Шерсть кошки – важнейшая составляющая ее красоты. Для поддержания ее здоровья кошка обязательно должна получать с кормом определенные питательные вещества. <p>ROYAL CANIN® Intense Beauty в желе содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, способствуя здоровью кожи и улучшая состояние шерсти вашей кошки. <p>ROYAL CANIN® Intense Beauty в желе также помогает животным поддерживать оптимальный вес благодаря пониженному содержанию жиров (всего 3,7%) и оптимальному уровню белка. Кроме того, ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе заботится о здоровье мочевыводящих путей. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Intense Beauty можно сочетать с сухим продуктом ROYAL CANIN® Hair&Skin Care. <p>Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.