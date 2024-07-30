СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Шерсть кошки – важнейшая составляющая ее красоты. Для поддержания ее здоровья кошка обязательно должна получать с кормом определенные питательные вещества. <p>ROYAL CANIN® Intense Beauty в желе содержит запатентованный комплекс антиоксидантов, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, способствуя здоровью кожи и улучшая состояние шерсти вашей кошки. <p>ROYAL CANIN® Intense Beauty в желе также помогает животным поддерживать оптимальный вес благодаря пониженному содержанию жиров (всего 3,7%) и оптимальному уровню белка. Кроме того, ROYAL CANIN® Intense Beauty в соусе заботится о здоровье мочевыводящих путей. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Intense Beauty можно сочетать с сухим продуктом ROYAL CANIN® Hair&Skin Care. <p>Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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