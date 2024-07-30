Light Weight Care
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет, склонных к лишнему весу.
Доступные размеры
400g
2kg
3.5kg
10kg
12kg
Сбалансированная формула
Light weight care это тщательно сбалансированная питательная формула, помогающая поддерживать здоровую кондицию тела. Действие в нескольких направлениях: особое сочетание различных видов клетчатки, включая подорожник, способствует наполнению желудка и естественному сокращению спостанного потребления корма. Высокое содержание протеинов помогает поддерживать мышечную массу. Низкий уровень жира помогает ограничить набор веса. Рацион обогащен L-карнитином, который способствует здоровому метаболизму жиров.
Доказанная эффективность
При кормлении исключительно рационом Light Weight Care на 17%* уменьшается спонтанное потребление калорий, и при этом обеспечивается поддержание сытости кошки. *Внутреннее исследование Royal Canin, 2006 г.: спонтанное ежедневное потребление корма кошками по сравнению с аналогичными рационами средней калорийности.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
Здоровье мочевыводящих путей
Помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей благодаря правильному балансу минералов.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|48 г
|59 г
|69 г
|79 г
|лишний вес
|38 г
|47 г
|55 г
|63 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Оптимальные физическая кондиция и мышечная масса – факторы, во многом определяющие состояние здоровья кошек. Точно сбалансированная формула ROYAL CANIN® Light Weight Care поможет поддерживать оптимальный вес животного. <p>Продукт содержит специально разработанный комплекс различных видов клетчатки, в том числе семя подорожника, увеличивающий объем корма в желудке, надолго обеспечивающий чувство сытости и за счет этого снижающий спонтанное потребление корма. <p>ROYAL CANIN® Light Weight Care обогащен L-карнитином, поддерживающим нормальный метаболизм жиров. Высокое содержание белков в сочетании с пониженным содержанием жиров позволяет сохранить мышечную массу без набора веса. <p>Клинические испытания подтвердили, что прикормлении только продуктом ROYAL CANIN® Weight Care кошки потребляют на 17* меньше калорий, полностью удовлетворяя совй аппетит.