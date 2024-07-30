СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Оптимальные физическая кондиция и мышечная масса – факторы, во многом определяющие состояние здоровья кошек. Точно сбалансированная формула ROYAL CANIN® Light Weight Care поможет поддерживать оптимальный вес животного. <p>Продукт содержит специально разработанный комплекс различных видов клетчатки, в том числе семя подорожника, увеличивающий объем корма в желудке, надолго обеспечивающий чувство сытости и за счет этого снижающий спонтанное потребление корма. <p>ROYAL CANIN® Light Weight Care обогащен L-карнитином, поддерживающим нормальный метаболизм жиров. Высокое содержание белков в сочетании с пониженным содержанием жиров позволяет сохранить мышечную массу без набора веса. <p>Клинические испытания подтвердили, что прикормлении только продуктом ROYAL CANIN® Weight Care кошки потребляют на 17* меньше калорий, полностью удовлетворяя совй аппетит.

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