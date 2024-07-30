Sensible 33

Sensible 33

Сухой корм для кошек

Корм сухой полнорационный сбалансированный для взрослых кошек (в возрасте старше 1 года) с чувствительной пищеварительной системой

Доступные размеры

50g

400g

800g

2kg

4kg

10kg

12kg

15kg

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Оптимальное пищеварение

У некоторых кошек чувствительность пищеварительной системы приводит к разжижению стула. Рацион SENSIBLE 33 содержит эксклюзивную комбинацию питательных веществ для обеспечения оптимальной работы пищеварительной системы (L.I.P.*) и пребиотики для поддержания баланса микрофлоры кишечника. *L.I.P. – белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Высокая вкусовая привлекательность

Три типа крокет различной формы с тщательно подобранным ароматическим профилем стимулируют кошек с чувствительной пищеварительной системой к потреблению корма.

Концентрированная энергия

Калорийность рациона адаптирована к более высоким энергетическим потребностям кошек.

Здоровье мочевыводящей системы

Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыводящей системы взрослых кошек.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Пищеварительная система некоторых кошек чувствительна к определенным типам питания. <p>Если у вашей кошки отмечаются проблемы с пищеварением, то, возможно, потребуется пересмотреть ее рацион. ROYAL CANIN® Sensible 33 разработан для взрослых кошек в возрасте 1–7 лет с чувствительной пищеварительной системой и содержит уникальную комбинацию питательных веществ для обеспечения оптимальной работы пищеварения и пребиотики для поддержания баланса кишечной микрофлоры.  <p>ROYAL CANIN® Sensible 33 обладает высокой вкусовой привлекательностью и состоит из крокет трех различных форм. Тщательно отобранные ароматические компоненты стимулируют аппетит кошек и облегчают пищеварение. Кроме того, ROYAL CANIN® Sensible 33 поддерживает здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки. <p>Кошку можно продолжать кормить ROYAL CANIN® Sensible 33 и после того, как ее пищеварение нормализуется: продукт не только стабилизирует работу ЖКТ, но и поддерживает здоровье пищеварительной системы в дальнейшем.

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