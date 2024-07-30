Sensible 33
Сухой корм для кошек
Корм сухой полнорационный сбалансированный для взрослых кошек (в возрасте старше 1 года) с чувствительной пищеварительной системой
Доступные размеры
50g
400g
800g
2kg
4kg
10kg
12kg
15kg
Оптимальное пищеварение
У некоторых кошек чувствительность пищеварительной системы приводит к разжижению стула. Рацион SENSIBLE 33 содержит эксклюзивную комбинацию питательных веществ для обеспечения оптимальной работы пищеварительной системы (L.I.P.*) и пребиотики для поддержания баланса микрофлоры кишечника. *L.I.P. – белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Высокая вкусовая привлекательность
Три типа крокет различной формы с тщательно подобранным ароматическим профилем стимулируют кошек с чувствительной пищеварительной системой к потреблению корма.
Концентрированная энергия
Калорийность рациона адаптирована к более высоким энергетическим потребностям кошек.
Здоровье мочевыводящей системы
Формула рациона способствует поддержанию здоровья мочевыводящей системы взрослых кошек.
|Вес кошки
|Идеальный вес
|Избыточный вес
|3 кг
|39 г (23 г + 1 пакетик)
|31 г (15 г + 1 пакетик)
|4 кг
|48 г (32 г + 1 пакетик)
|39 г (22 г + 1 пакетик)
|5 кг
|57 г (40 г + 1 пакетик)
|45 г (29 г + 1 пакетик)
|6 кг
|64 г ( 49 г + 1 пакетик)
|51 г (35 г + 1 пакетик)
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Пищеварительная система некоторых кошек чувствительна к определенным типам питания. <p>Если у вашей кошки отмечаются проблемы с пищеварением, то, возможно, потребуется пересмотреть ее рацион. ROYAL CANIN® Sensible 33 разработан для взрослых кошек в возрасте 1–7 лет с чувствительной пищеварительной системой и содержит уникальную комбинацию питательных веществ для обеспечения оптимальной работы пищеварения и пребиотики для поддержания баланса кишечной микрофлоры. <p>ROYAL CANIN® Sensible 33 обладает высокой вкусовой привлекательностью и состоит из крокет трех различных форм. Тщательно отобранные ароматические компоненты стимулируют аппетит кошек и облегчают пищеварение. Кроме того, ROYAL CANIN® Sensible 33 поддерживает здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки. <p>Кошку можно продолжать кормить ROYAL CANIN® Sensible 33 и после того, как ее пищеварение нормализуется: продукт не только стабилизирует работу ЖКТ, но и поддерживает здоровье пищеварительной системы в дальнейшем.