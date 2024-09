СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Пищеварительная система некоторых кошек чувствительна к определенным типам питания. <p>Если у вашей кошки отмечаются проблемы с пищеварением, то, возможно, потребуется пересмотреть ее рацион. ROYAL CANIN® Sensible 33 разработан для взрослых кошек в возрасте 1–7 лет с чувствительной пищеварительной системой и содержит уникальную комбинацию питательных веществ для обеспечения оптимальной работы пищеварения и пребиотики для поддержания баланса кишечной микрофлоры. <p>ROYAL CANIN® Sensible 33 обладает высокой вкусовой привлекательностью и состоит из крокет трех различных форм. Тщательно отобранные ароматические компоненты стимулируют аппетит кошек и облегчают пищеварение. Кроме того, ROYAL CANIN® Sensible 33 поддерживает здоровье мочевыделительной системы взрослой кошки. <p>Кошку можно продолжать кормить ROYAL CANIN® Sensible 33 и после того, как ее пищеварение нормализуется: продукт не только стабилизирует работу ЖКТ, но и поддерживает здоровье пищеварительной системы в дальнейшем.

