СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>После стерилизации необходимо пересмотреть рацион кошки с учетом изменившихся потребностей в энергии. ROYAL CANIN® Sterilised 37 помогает снизить риск появления избыточного веса, благодаря умеренному содержанию жиров, при соблюдении рекомендуемых норм кормления. <p>Тщательно выверенное количество минеральных веществ в составе ROYAL CANIN® Sterilised 37 способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы кошки, а повышенный уровень белка помогает сохранять оптимальную мышечную массу. <p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Sterilised 37 выпускается также в форме влажных продуктов: кусочков в соусе, в желе и в форме паштета. <p>Если Вы используете смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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