Sterilised 37
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых стерилизованных кошек в возрасте от 12 месяцев до 7 лет.
Доступные размеры
50g
400g
800g
2kg
4kg
10kg
12kg
15kg
Контроль веса
После стерилизации энергетические потребности кошек снижаются. Рацион Sterilised 37 помогает ограничить риск набора избыточного веса благодаря умеренному содержанию жиров и соответствующей суточной норме кормления.
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы благодаря балансу минеральных веществ.
Высокое содержание протеина
Способствует поддержанию мышечной массы благодаря высокому уровню содержания протеина.
Обогащен L-карнитином
L-карнитин необходим для нормального метаболизма жиров.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|47 г
|57 г
|67 г
|76 г
|лишний вес
|37 г
|46 г
|54 г
|61 г
|нормальный вес (сухой корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|30 г + 1 пауч
|41 г + 1 пауч
|51 г + 1 пауч
|60 г + 1 пауч
|лишний вес (сухой корм + пауч Royal Canin Sterilised)
|21 г + 1 пауч
|29 г + 1 пауч
|37 г + 1 пауч
|44 г + 1 пауч
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>После стерилизации необходимо пересмотреть рацион кошки с учетом изменившихся потребностей в энергии. ROYAL CANIN® Sterilised 37 помогает снизить риск появления избыточного веса, благодаря умеренному содержанию жиров, при соблюдении рекомендуемых норм кормления. <p>Тщательно выверенное количество минеральных веществ в составе ROYAL CANIN® Sterilised 37 способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы кошки, а повышенный уровень белка помогает сохранять оптимальную мышечную массу. <p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждого животного ROYAL CANIN® Sterilised 37 выпускается также в форме влажных продуктов: кусочков в соусе, в желе и в форме паштета. <p>Если Вы используете смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.