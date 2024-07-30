Urinary Care
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, способствующий поддержанию здоровья мочевыделительной системы.
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
10kg
Здоровье мочевыделительной системы
Urinary care это тщательно сбалансированная питательная формула, которая помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей. Рацион поддерживает здоровую концентрацию минеральных веществ в моче, регулирует их баланс и поддерживает низкий уровень рН мочи, вследствие чего моча становится менее насыщенной. Эксклюзивная формула рациона обеспечивает создание в моче среды, менее благоприятной для образования мочевых камней.
Доказанная эффективность
Кормление исключительно рационом URINARY CARE уже через 10 дней вдвое снижает риск образования мочевых камней*. * Внутреннее исследование Royal Canin, 2014 г.: на основе сравнения с ежедневным кормом; доказана эффективность продукта, в частности, относительно струвитных камней.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|45 г
|55 г
|65 г
|74 г
|лишний вес
|36 г
|44 г
|52 г
|59 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
ROYAL CANIN® Urinary Care – точно сбалансированное диетологическое решение, поддерживающее здоровье мочевыводящих путей кошки. ROYAL CANIN® Urinary Care – уникальная формула, которая снижает концентрацию мочи, регулирует баланс минеральных веществ и поддерживает низкий уровень pH мочи, что способствует профилактики камней струвитного типа. В ходе 10-дневного исследования было доказано, что продукт ROYAL CANIN® Urinary Care влияет на здоровье нижних мочевыводящих путей в два раза эффективнее, чем обычный корм. ROYAL CANIN® Urinary Care выпускается также и в форме кусочков в соусе, что позволяет учесть индивидуальные предпочтения каждой кошки. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.