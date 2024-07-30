СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ROYAL CANIN® Urinary Care – точно сбалансированное диетологическое решение, поддерживающее здоровье мочевыводящих путей кошки. ROYAL CANIN® Urinary Care – уникальная формула, которая снижает концентрацию мочи, регулирует баланс минеральных веществ и поддерживает низкий уровень pH мочи, что способствует профилактики камней струвитного типа. В ходе 10-дневного исследования было доказано, что продукт ROYAL CANIN® Urinary Care влияет на здоровье нижних мочевыводящих путей в два раза эффективнее, чем обычный корм. ROYAL CANIN® Urinary Care выпускается также и в форме кусочков в соусе, что позволяет учесть индивидуальные предпочтения каждой кошки. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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