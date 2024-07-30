СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Если у Вашей кошки участилось мочеиспускание, в том числе в не предназначенных для этого местах (например, за пределами лотка) – это может быть признаком заболевания мочевыводящих путей. Даже если вы не замечаете никаких изменений в поведении вашей кошки в отношении пользования лотком, стоит проконсультироваться с ветеринарнам врачом – ведь такие заболевания могут носить скрытый характер. Рацион ROYAL CANIN® Urinary Care в соусе разработан специально для поддержания баланса минералов в моче животного и здоровья мочевыводящих путей. Известно, что мочекаменной болезни чаще подвержены кошки с избыточным весом, поэтому поддержание оптимального веса кошки будет также способствовать нормальной работе мочевыделительной системы. Продукт ROYAL CANIN® Urinary Care в соусе имеет такое соотношение белков, жиров и углеводов (макронутриентный профиль), которое взрослые кошки предпочитают на инстинктивном уровне. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Urinary Care выпускается также в форме сухого продукта, имеющего хрустящую текстуру и помогающего механической очистке зубов от налета. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

Читать больше