Urinary Care (в соусе)

Urinary Care (в соусе)

Влажный корм для кошек

Уринари кэа: влажный корм для взрослых кошек. ROYAL CANIN® URINARY CARE поддерживает работу мочевыделительной системы здоровых кошек зрелого возраста (от 1 до 7 лет), что подтверждается результатами научных исследований. Особая формула URINARY CARE с ограниченным количеством микроэлементов, формирующих кристаллы и камни, удовлетворяет потребности здорового животного, сокращая вероятность образования кристаллов и камней. Этот рацион подходит здоровым взрослым кошкам , не больных в настоящий момент и не имевшим в прошлом болезней мочевыделительной системы. Продукт не заменяет лечебную диету, рекомендованную вашим ветеринарным врачом.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

Как рассчитать правильную порцию?
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Минеральный баланс мочи

Разработан для поддержания оптимальной концентрации минеральных веществ в моче.

Поддержание идеального веса

Способствует поддержанию идеального веса.

Инстинктивное предпочтение

Полноценное питание, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Если у Вашей кошки участилось мочеиспускание, в том числе в не предназначенных для этого местах (например, за пределами лотка) – это может быть признаком заболевания мочевыводящих путей. Даже если вы не замечаете никаких изменений в поведении вашей кошки в отношении пользования лотком, стоит проконсультироваться с ветеринарнам врачом – ведь такие заболевания могут носить скрытый характер. Рацион ROYAL CANIN® Urinary Care в соусе разработан специально для поддержания баланса минералов в моче животного и здоровья мочевыводящих путей. Известно, что мочекаменной болезни чаще подвержены кошки с избыточным весом, поэтому поддержание оптимального веса кошки будет также способствовать нормальной работе мочевыделительной системы. Продукт ROYAL CANIN® Urinary Care в соусе имеет такое соотношение белков, жиров и углеводов (макронутриентный профиль), которое взрослые кошки предпочитают на инстинктивном уровне. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Urinary Care выпускается также в форме сухого продукта, имеющего хрустящую текстуру и помогающего механической очистке зубов от налета. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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