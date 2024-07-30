Urinary Care (в соусе)
Влажный корм для кошек
Уринари кэа: влажный корм для взрослых кошек. ROYAL CANIN® URINARY CARE поддерживает работу мочевыделительной системы здоровых кошек зрелого возраста (от 1 до 7 лет), что подтверждается результатами научных исследований. Особая формула URINARY CARE с ограниченным количеством микроэлементов, формирующих кристаллы и камни, удовлетворяет потребности здорового животного, сокращая вероятность образования кристаллов и камней. Этот рацион подходит здоровым взрослым кошкам , не больных в настоящий момент и не имевшим в прошлом болезней мочевыделительной системы. Продукт не заменяет лечебную диету, рекомендованную вашим ветеринарным врачом.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Минеральный баланс мочи
Разработан для поддержания оптимальной концентрации минеральных веществ в моче.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса.
Инстинктивное предпочтение
Полноценное питание, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение.
|Вес кошки
|Только влажный корм
|ИЛИ
|Смешанное кормление
|-
|пакетиков
|-
|1 пакетик + грамм сухого корма
|1 кг
|1 + 1/2
|18 г
|2 кг
|2
|26 г
|4 кг
|3 + 1/2
|59 г
|6 кг
|5
|88 г
|8 кг
|6
|115 г
|10 кг
|7+1/2
|140 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Если у Вашей кошки участилось мочеиспускание, в том числе в не предназначенных для этого местах (например, за пределами лотка) – это может быть признаком заболевания мочевыводящих путей. Даже если вы не замечаете никаких изменений в поведении вашей кошки в отношении пользования лотком, стоит проконсультироваться с ветеринарнам врачом – ведь такие заболевания могут носить скрытый характер. Рацион ROYAL CANIN® Urinary Care в соусе разработан специально для поддержания баланса минералов в моче животного и здоровья мочевыводящих путей. Известно, что мочекаменной болезни чаще подвержены кошки с избыточным весом, поэтому поддержание оптимального веса кошки будет также способствовать нормальной работе мочевыделительной системы. Продукт ROYAL CANIN® Urinary Care в соусе имеет такое соотношение белков, жиров и углеводов (макронутриентный профиль), которое взрослые кошки предпочитают на инстинктивном уровне. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Urinary Care выпускается также в форме сухого продукта, имеющего хрустящую текстуру и помогающего механической очистке зубов от налета. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.