Gastro Intestinal Moderate Calorie

Gastro Intestinal Moderate Calorie

Влажный корм для кошек

Гастро-Интестинал Модерет Келори Фелин. Полнорационный диетический корм с умеренным содержанием энергии для кошек при нарушениях пищеварения.

Доступные размеры

1 x 100g

12 x 100g

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Безопасность пищеварения

Комбинация высокопереваримых протеинов, пребиотиков, клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.

Умеренная калорийность

Умеренное содержание энергии в диете рекомендовано не только при панкреатите, но также помогает ограничить набор веса у стерилизованных или склонных к избыточному весу животных.

Высокая вкусовая привлекательность

У кошек, страдающих пищеварительными расстройствами, часто наблюдается снижение аппетита и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению и восстановлению.

ЭПК/ДГК

Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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