Gastro Intestinal Moderate Calorie
Влажный корм для кошек
Гастро-Интестинал Модерет Келори Фелин. Полнорационный диетический корм с умеренным содержанием энергии для кошек при нарушениях пищеварения.
Доступные размеры
1 x 100g
12 x 100g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварения
Комбинация высокопереваримых протеинов, пребиотиков, клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Умеренная калорийность
Умеренное содержание энергии в диете рекомендовано не только при панкреатите, но также помогает ограничить набор веса у стерилизованных или склонных к избыточному весу животных.
Высокая вкусовая привлекательность
У кошек, страдающих пищеварительными расстройствами, часто наблюдается снижение аппетита и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению и восстановлению.
ЭПК/ДГК
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
|Вес
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|2 кг
|195
|2
|155
|1 1/2
|-
|-
|3 кг
|295
|3
|235
|2 1/4
|-
|-
|4 кг
|395
|4
|310
|3
|255
|2 1/2
|5 кг
|495
|5
|390
|4
|315
|3 1/4
|6 кг
|590
|6
|465
|4 3/4
|380
|3 3/4
|7 кг
|690
|7
|545
|5 1/2
|445
|4 1/2
|8 кг
|790
|8
|620
|6 1/4
|510
|5
|9 кг
|-
|-
|700
|7
|570
|5 3/4
|10 кг
|-
|-
|775
|7 3/4
|635
|6 1/4