Gastrointestinal Moderate Calorie

Gastrointestinal Moderate Calorie

Сухой корм для кошек

RU - Корм сухой полнорационный диетический для кошек

Доступные размеры

50g

400g

2kg

4kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Безопасность пищеварительной системы

Сочетание высокоусвояемых белков (L. I. P.* белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.

Умеренное содержание энергии

Умеренное содержание энергии в диете рекомендовано не только при панкреатите, но также помогает контролировать массу тела у кастрированных или склонных к избыточному весу животных.

Повышенная вкусовая привлекательность

При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению

EPA/DHA

Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) уменьшают кожные реакции и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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