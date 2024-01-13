Gastrointestinal Moderate Calorie
Сухой корм для кошек
RU - Корм сухой полнорационный диетический для кошек
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высокоусвояемых белков (L. I. P.* белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.
Умеренное содержание энергии
Умеренное содержание энергии в диете рекомендовано не только при панкреатите, но также помогает контролировать массу тела у кастрированных или склонных к избыточному весу животных.
Повышенная вкусовая привлекательность
При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению
EPA/DHA
Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) уменьшают кожные реакции и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.
|Вес кошки
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|41
|3/8
|34
|3/8
|-
|-
|3 кг
|55
|5/8
|46
|4/8
|-
|-
|4 кг
|67
|6/8
|56
|5/8
|45
|4/8
|5 кг
|79
|7/8
|66
|6/8
|52
|4/8
|6 кг
|89
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|7 кг
|100
|1
|83
|7/8
|67
|6/8
|8 кг
|110
|1 1/8
|92
|1
|73
|6/8
|9 кг
|119
|1 1/4
|100
|1
|80
|7/8
|10 кг
|129
|1 3/8
|107
|1 1/8
|86
|7/8