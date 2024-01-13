Mobility

Mobility

Сухой корм для кошек

Корм сухой полнорационный диетический для взрослых кошек, предназначенный для улучшения подвижности суставов. Ветеринарная диета.

Доступные размеры

50g

500g

2kg

4kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Поддержка суставов

Экстракт новозеландского моллюска Perna Canaliculus помогает кошке вновь обрести активность и подвижность суставов.

Повышенное содержание EPA/DHA

Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) оказывают благотворное действие на суставы.

Умеренное содержание фосфора

Пониженное содержание фосфора способствует поддержанию функции почек.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс синергически действующих антиоксидантов помогает противостоять окислительному стрессу и обеспечивать защиту организма от свободных радикалов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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