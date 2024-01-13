Mobility
Сухой корм для кошек
Корм сухой полнорационный диетический для взрослых кошек, предназначенный для улучшения подвижности суставов. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
50g
500g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержка суставов
Экстракт новозеландского моллюска Perna Canaliculus помогает кошке вновь обрести активность и подвижность суставов.
Повышенное содержание EPA/DHA
Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) оказывают благотворное действие на суставы.
Умеренное содержание фосфора
Пониженное содержание фосфора способствует поддержанию функции почек.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс синергически действующих антиоксидантов помогает противостоять окислительному стрессу и обеспечивать защиту организма от свободных радикалов.
|Вес кошки
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|39
|4/8
|33
|3/8
|-
|-
|3 кг
|53
|5/8
|44
|4/8
|-
|-
|4 кг
|65
|7/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|5 кг
|76
|1
|63
|6/8
|50
|5/8
|6 кг
|86
|1 1/8
|72
|7/8
|57
|6/8
|7 кг
|96
|1 1/4
|80
|1
|64
|6/8
|8 кг
|106
|1 3/8
|88
|1 1/8
|70
|7/8
|9 кг
|115
|1 1/2
|96
|1 1/4
|77
|1
|10 кг
|124
|1 5/8
|103
|1 1/4
|83
|1