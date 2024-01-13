Neutered Young Female

Neutered Young Female

Сухой корм для кошек

RU - Корм сухой полнорационный для взрослых кошек с момента стерилизации до 7 лет

Доступные размеры

50g

400g

500g

1.5kg

2kg

3.5kg

4kg

10kg

12kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Оптимальный вес

Обогащенная белками формула способствует лучшему поддержаниюмышечного тонуса по сравнению с обычным режимом питания,повышению вкусовых качеств корма. При одном и том же уровнеметаболизма белки дают на 30% меньше чистой энергии, чем углеводы.L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии.

Разбавление мочи

Увеличение объема мочи одновременно снижает содержание в нейминеральных веществ, из которых формируются струвитные и оксалатные кристаллы. Таким образом, создаются условия, неблагоприятныедля образования камней в мочевыводящих путях.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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