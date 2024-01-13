Neutered Young Female
Сухой корм для кошек
RU - Корм сухой полнорационный для взрослых кошек с момента стерилизации до 7 лет
Доступные размеры
50g
400g
500g
1.5kg
2kg
3.5kg
4kg
10kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Оптимальный вес
Обогащенная белками формула способствует лучшему поддержаниюмышечного тонуса по сравнению с обычным режимом питания,повышению вкусовых качеств корма. При одном и том же уровнеметаболизма белки дают на 30% меньше чистой энергии, чем углеводы.L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии.
Разбавление мочи
Увеличение объема мочи одновременно снижает содержание в нейминеральных веществ, из которых формируются струвитные и оксалатные кристаллы. Таким образом, создаются условия, неблагоприятныедля образования камней в мочевыводящих путях.
|Вес
|Недостаточный
|Недостаточный
|Нормальный
|Нормальный
|Избыточный
|Избыточный
|кошки
|при
|повышенной
|активности
|-
|при пониженной
|активности
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|42
|4/8
|35
|3/8
|28
|3/8
|3 кг
|56
|5/8
|47
|4/8
|37
|3/8
|4 кг
|69
|6/8
|57
|5/8
|46
|4/8
|5 кг
|81
|7/8
|67
|6/8
|54
|5/8
|6 кг
|92
|1
|76
|7/8
|61
|5/8
|7 кг
|102
|1 1/8
|85
|1
|68
|6/8
|8 кг
|113
|1 1/4
|94
|1
|75
|7/8
|9 кг
|122
|1 3/8
|102
|1 1/8
|82
|7/8
|10 кг
|132
|1 1/2
|110
|1 1/4
|88
|1
|Смешанное кормление
|-
|-
|-
|-
|Вес
|Недостаточный
|Недостаточный
|Нормальный
|Нормальный
|Избыточный
|Избыточный
|кошки
|при
|повышенной
|активности
|-
|при пониженной
|активности
|1 пауч влажного корма Neutered Adult Maintanance + сухой корм
|-
|1 пауч влажного корма Neutered Adult Maintanance + сухой корм
|-
|1 пауч влажного корма Neutered Adult Maintanance + сухой
|-
|Сухой корм (г)
|Сухой корм (мерных стаканов)
|Сухой корм (г)
|Сухой корм (мерных стаканов)
|Сухой корм (г)
|Сухой корм (мерных стаканов)
|2 кг
|19
|2/8
|12
|1/8
|5-
|-
|3 кг
|33
|3/8
|23
|2/8
|14
|2/8
|4 кг
|45
|4/8
|34
|3/8
|22
|2/8
|5 кг
|57
|5/8
|44
|4/8
|30
|3/8
|6 кг
|68
|6/8
|53
|5/8
|38
|4/8
|7 кг
|79
|7/8
|62
|6/8
|45
|4/8
|8 кг
|89
|1
|71
|6/8
|52
|5/8
|9 кг
|99
|1 1/8
|79
|7/8
|58
|6/8
|10 кг
|109
|1 1/4
|87
|1
|65
|6/8