Neutered Young Female

Оптимальный вес

Обогащенная белками формула способствует лучшему поддержаниюмышечного тонуса по сравнению с обычным режимом питания,повышению вкусовых качеств корма. При одном и том же уровнеметаболизма белки дают на 30% меньше чистой энергии, чем углеводы.L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии.