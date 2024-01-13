Neutered Young Male
Сухой корм для кошек
RU - Корм сухой полнорационный для взрослых котов с момента стерилизации до 7 лет
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
50g
400g
500g
1.5kg
2kg
3.5kg
4kg
10kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Оптимальный вес
Обогащенная белками формула способствует лучшему поддержаниюмышечного тонуса по сравнению с обычным режимом питания,повышению вкусовых качеств корма. При одном и том же уровнеметаболизма белки дают на 30% меньше чистой энергии, чем углеводы.L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии.
Умеренное содержание крахмала
Умеренно пониженный уровень крахмала и, соответственно, энергии позволяет не набирать лишний вес и уменьшает риск развития диабета.
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина*, рис, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)**: Питательные добавки: Витамин A: 20500 МЕ, Витамин D3: 700 МЕ, Железо: 42 мг, Йод: 3 мг, Марганец: 55 мг, Цинк: 180 мг, Антиоксиданты.
* L.I.P (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
|Вес
|Недостаточный
|Недостаточный
|Нормальный
|Нормальный
|Избыточный
|Избыточный
|кошки
|при
|повышенной
|активности
|-
|при пониженной
|активности
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|43
|4/8
|35
|3/8
|28
|3/8
|3 кг
|57
|5/8
|47
|4/8
|38
|3/8
|4 кг
|70
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5 кг
|82
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6 кг
|93
|1
|77
|7/8
|62
|6/8
|7 кг
|104
|1 1/8
|86
|1
|69
|6/8
|8 кг
|114
|1 1/4
|95
|1 1/8
|76
|7/8
|9 кг
|124
|1 3/8
|103
|1 1/8
|83
|7/8
|10 кг
|134
|1 1/2
|111
|1 1/4
|89
|1
|Смешанное кормление
|-
|-
|-
|-
|Вес
|Недостаточный
|Недостаточный
|Нормальный
|Нормальный
|Избыточный
|Избыточный
|кошки
|при
|повышенной
|активности
|-
|при пониженной
|активности
|1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой корм
|-
|1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой корм
|-
|1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой
|-
|Сухой корм (г)
|Сухой корм (мерных стаканов)
|Сухой корм (г)
|Сухой корм (мерных стаканов)
|Сухой корм (г)
|Сухой корм (мерных стаканов)
|2 кг
|23
|2/8
|16
|1/8
|9
|1/8
|3 кг
|37
|3/8
|27
|2/8
|18
|2/8
|4 кг
|50
|5/8
|38
|3/8
|27
|2/8
|5 кг
|62
|6/8
|48
|4/8
|35
|3/8
|6 кг
|73
|7/8
|58
|5/8
|42
|4/8
|7 кг
|84
|1
|67
|6/8
|49
|4/8
|8 кг
|94
|1
|75
|7/8
|56
|5/8
|9 кг
|104
|1 1/8
|83
|7/8
|63
|6/8
|10 кг
|114
|1 1/4
|92
|1
|69
|6/8