Neutered Young Male

Neutered Young Male

Сухой корм для кошек

RU - Корм сухой полнорационный для взрослых котов с момента стерилизации до 7 лет

Доступные размеры

50g

400g

500g

1.5kg

2kg

3.5kg

4kg

10kg

12kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Оптимальный вес

Обогащенная белками формула способствует лучшему поддержаниюмышечного тонуса по сравнению с обычным режимом питания,повышению вкусовых качеств корма. При одном и том же уровнеметаболизма белки дают на 30% меньше чистой энергии, чем углеводы.L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии.

Умеренное содержание крахмала

Умеренно пониженный уровень крахмала и, соответственно, энергии позволяет не набирать лишний вес и уменьшает риск развития диабета.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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