Obesity Management
Сухой корм для кошек
Полнорационный диетический корм для кошек с избыточным весом.
Доступные размеры
50g
400g
500g
1.5kg
2kg
3.5kg
4kg
6kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Высокое содержание белка
Высокое содержание белка в рационе (>110 г/1000 ккал МЕ) позволяет снизить на 30% потери мышечной массы кошки.
Баланс питательных веществ
Формула обогащена витаминами и минералами, благодаря чему компенсируется негативное влияние на животное ограничений в кормлении, неизбежных при необходимости снижения веса, и обеспечивается оптимальное соотношение компонентов корма.
Здоровье костей и суставов
Хондроитина сульфат и глюкозамин помогают сохранить подвижность суставов, испытывающих повышенные нагрузки при избыточном весе кошки.
Незаменимые жирные кислоты
Незаменимые жирные кислоты (омега-3 и омега-6) и микроэлементы (медь, цинк) поддерживают здоровье кожи и шерсти.
S/O Index
Данный продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
|Оптимальный вес кошки
|Отправная точка (г)
|Спустя 4 недели (г)
|Поддержание оптимального веса (г)
|2.5 кг
|29
|23
|30
|3 кг
|33
|26
|34
|3.5 кг
|36
|29
|38
|4 кг
|40
|32
|42
|4.5 кг
|43
|34
|46
|5 кг
|47
|37
|49
|5.5 кг
|50
|40
|53
|6 кг
|53
|42
|56
|6.5 кг
|56
|45
|60
|7 кг
|59
|47
|63
|7.5 кг
|62
|49
|66
|8 кг
|65
|52
|69
|8.5 кг
|68
|54
|72
|9 кг
|71
|56
|75
|9.5 кг
|74
|58
|78
|10 кг
|77
|61
|81