Obesity Management

Obesity Management

Сухой корм для кошек

Полнорационный диетический корм для кошек с избыточным весом.

Доступные размеры

50g

400g

500g

1.5kg

2kg

3.5kg

4kg

6kg

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Высокое содержание белка

Высокое содержание белка в рационе (>110 г/1000 ккал МЕ) позволяет снизить на 30% потери мышечной массы кошки.

Баланс питательных веществ

Формула обогащена витаминами и минералами, благодаря чему компенсируется негативное влияние на животное ограничений в кормлении, неизбежных при необходимости снижения веса, и обеспечивается оптимальное соотношение компонентов корма.

Здоровье костей и суставов

Хондроитина сульфат и глюкозамин помогают сохранить подвижность суставов, испытывающих повышенные нагрузки при избыточном весе кошки.

Незаменимые жирные кислоты

Незаменимые жирные кислоты (омега-3 и омега-6) и микроэлементы (медь, цинк) поддерживают здоровье кожи и шерсти.

S/O Index

Данный продукт способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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