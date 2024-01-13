Renal Feline

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания: Хроническая почечная Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почекнедостаточность (ХПН) Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи Противопоказания: Беременность, лактация, рост. Длительность курса применения: Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки. Полезная информация: Симптомы потери аппетита и анорексии часто наблюдаются у кошек с ХПН. В нашем внутреннем исследовании, проведенном в 2014 году, было доказано, что сухие диеты ROYAL CANIN FELINE более привлекательны для животных, чем сухие диеты того же назначения, выпускаемые другими производителями и доступные на рынке на момент исследования. Источник: Научно-исследовательский центр Royal Canin/ADIV, 2014, n = 37

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