Renal Special Feline

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания: Хроническая почечная недостаточность (ХПН) Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи Противопоказания: беременность, лактация, рост. Длительность курса применения: Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки. Полезная информация: В нашем внутреннем исследовании, проведенном в 2014 году, было доказано, что сухие диеты ROYAL CANIN FELINE более привлекательны для животных, чем сухие диеты того же назначения, выпускаемые другими производителями и доступные на рынке на момент исследования. <p>Источник: Научно-исследовательский центр Royal Canin/ADIV, 2014, n = 33.

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