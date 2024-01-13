Renal Special Feline
Сухой корм для кошек
Корм сухой полнорационный диетический для взрослых кошек с пониженным аппетитом для поддержания функции почек при острой или хронической почечной недостаточности. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
50g
500g
2kg
4kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Диетологическое лечение ХПН
Формула продуктов специально разработана для поддержания почечной функции при ХПН. Продукты отличаются низким содержанием фосфора, содержат комплекс антиоксидантов, жирные кислоты ЕРА и DHA. При ХПН почки теряют способность надлежащим образом выводить фосфор. Низкое содержание фосфора в продукте способствует замедлению развития болезни. При кормлении диетическим кормом с адаптированным содержанием рыбьего жира (источника незаменимых жирных кислот ЕРА и DHA) повышается скорость клубочковой фильтрации.
Снижение нагрузки на почки
Чрезмерная нагрузка на почки может спровоцировать уремический криз. Высокое качество и адаптированное содержание белков способствуют снижению нагрузки на почки. Если содержание белка в рационе значительно превышает минимальные потребности, при сниженной экскреторной функции почек продукты распада азота накапливаются в биологических жидкостях.
Метаболическое равновесие
ХПН может привести к метаболическому ацидозу, поэтому в состав продуктов входят подщелачивающие вещества. Почки играют важнейшую роль в поддержании кислотно-щелочного баланса. При нарушенной функции почек их способность к выведению ионов водорода и реабсорбции ионов бикарбоната снижена, в связи с чем высок риск метаболического ацидоза.
Вкусовые предпочтения
Специально разработанный ароматический профиль помогает удовлетворить особые вкусовые предпочтения кошки. У животных с ХПН довольно часто наблюдается потеря аппетита, непереносимость корма, анорексия.
|Вес кошки
|Недостаточный вес
|-
|Нормальный вес
|-
|Избыточный вес
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|39
|3/8
|32
|3/8
|-
|-
|3 кг
|52
|4/8
|43
|4/8
|-
|-
|4 кг
|63
|5/8
|53
|4/8
|42
|4/8
|5 кг
|74
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|6 кг
|85
|7/8
|71
|6/8
|56
|5/8
|7 кг
|94
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|8 кг
|104
|1 1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|9 кг
|113
|1 1/8
|94
|1
|75
|6/8
|10 кг
|122
|1 1/4
|101
|1
|81
|7/8
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Показания: Хроническая почечная недостаточность (ХПН) Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи Противопоказания: беременность, лактация, рост. Длительность курса применения: Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки. Полезная информация: В нашем внутреннем исследовании, проведенном в 2014 году, было доказано, что сухие диеты ROYAL CANIN FELINE более привлекательны для животных, чем сухие диеты того же назначения, выпускаемые другими производителями и доступные на рынке на момент исследования. <p>Источник: Научно-исследовательский центр Royal Canin/ADIV, 2014, n = 33.