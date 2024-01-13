Renal (в соусе)

Renal (в соусе)

Влажный корм для кошек

Корм консервированный полнорационный диетический для взрослых кошек с курицей для поддержания функции почек при острой или хронической почечной недостаточности. Ветеринарная диета.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

12 x 100g

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания: Хроническая почечная недостаточность (ХПН) Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи Противопоказания: беременность, лактация, рост Длительность курса применения: Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки. Полезная информация: Смена влажного продукта каждые 3-4 дня может стимулировать потребление корма. При смешанном кормлении кошки потребляют в среднем 85 г влажных продуктов в день.

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ПРЕИМУЩЕСТВА

Диетологическое лечение ХПН

Формула продуктов специально разработана для поддержания почечной функции при ХПН. Продукты отличаются низким содержанием фосфора, содержат комплекс антиоксидантов, жирные кислоты ЕРА и DHA. При ХПН почки теряют способность надлежащим образом выводить фосфор. Низкое содержание фосфора в продукте способствует замедлению развития болезни. При кормлении диетическим кормом с адаптированным содержанием рыбьего жира (источника незаменимых жирных кислот ЕРА и DHA) повышается скорость клубочковой фильтрации.

Снижение нагрузки на почки

Чрезмерная нагрузка на почки может спровоцировать уремический криз. Высокое качество и адаптированное содержание белков способствуют снижению нагрузки на почки. Если содержание белка в рационе значительно превышает минимальные потребности, при сниженной экскреторной функции почек продукты распада азота накапливаются в биологических жидкостях.

Метаболическое равновесие

ХПН может привести к метаболическому ацидозу, поэтому в состав продуктов входят подщелачивающие вещества. Почки играют важнейшую роль в поддержании кислотно-щелочного баланса. При нарушенной функции почек их способность к выведению ионов водорода и реабсорбции ионов бикарбоната снижена, в связи с чем высок риск метаболического ацидоза.

Вкусовые предпочтения

Специально разработанный ароматический профиль помогает удовлетворить особые вкусовые предпочтения кошки. У животных с ХПН довольно часто наблюдается потеря аппетита, непереносимость корма, анорексия.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА